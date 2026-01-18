Ez az egyetlen illóolaj, amely képes a nőket okosabbá tenni

A rózsa karrierje töretlen. Tudtad, hogy Coco Chanel ikonikus, a tél illatát idéző Chanel No. 5 parfümjéban a rózsaolaj kulcsfontosságú összetevő? És hogy Christian Dior J’adore nevet viselő parfümjébe is kötelező volt rózsakivonatot csempészni? A nagy természetrajongó divattervező, Yves Saint Laurent több illatában is használt Nahema-rózsaesszenciát, ilyen például a Paris és a Guerlain.

A rózsaolaj lesz az új okosító esszencia?

A rózsaolaj szuperereje

Japán kutatók állítják: ha rendszeresen rózsaolajat lélegzünk be, az hosszú távon pozitívan hathat az agy szerkezetére.

A rózsa a szépségápolásban elsősorban hidratáló és bőrápoló hatása miatt népszerű. A rózsaolaj és rózsavíz segít megőrizni a bőr nedvességtartalmát, csökkenti az irritációt.

Így használható biztonságosan a rózsaolaj, és így tehető mindennapjaink okosító eszközévé.

A rózsa „túlnőtt” a szépségápolásban betöltött szerepén

Egy japán kutatócsoport 28 nő életmódját kísérte figyelemmel több hónapon keresztül. A kutatás alanyai minden reggel rózsaolajat cseppentettek a ruhájukra, ami így egész nap elkísérte őket.

MRI-felvételek kimutatták, hogy a rózsaillattal napi kapcsolatban lévő hölgyek agyának szürkeállomány mérete mérhetően növekedett.

Különösen az a terület vált aktívabbá, amely a metaforák megértéséért, az emlékezésért és az információk összekapcsolásáért felelős. A vizsgálat alatt arra is fény derült, hogy az illatingertől bekövetkező szürkeállomány-növekedés nem csak átmeneti – maradandó pozitív módosulást képes előidézni az agyban. Egyszerűbben: ha rendszeresen rózsaillat vesz minket körül, a koncentrációs képességünk és a memóriánk érezhetően javulhat.

A rózsaolaj már nem csak a szépségipar közkedvelt alapanyaga. Akár a memóriát is fejleszthetjük vele.

Miért épp a rózsaolaj lehet a memória karbantartója?

Erre még a kutatók sem találták meg a választ, egy dolog azonban biztos: amennyiben szaglórendszerünket hosszútávon aktivizáljuk rózsaolajjal, a szagok és illatok feldolgozásában kardinális szerepet játszó agyterületek nagyobb terhelésnek vannak kitéve – muszáj „megerőltetniük” magukat. Leginkább egy átmozgató edzéshez lehet hasonlítani a jelenséget.

A rendszeres és hosszabb ideig fennálló rózsaolajtréning akár neurodegeneratív betegségek megelőzésében, így a demencia kezelésében is szerepet kaphat. Nem kizárt, hogy a nem túl távoli jövőben a rózsa és az olaja terápiás célokra is bevethető lesz.

