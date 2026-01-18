Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 18., vasárnap

Ez az egyetlen illóolaj, amely képes a nőket okosabbá tenni

Shutterstock - Josep Suria
szürkeállomány illóolaj esszencia kutatás
Jónás Ágnes
2026.01.18.
A ginkgo biloba és a rozmaring olajáról már bizonyították, hogy javíthatja a memóriát, most azonban egy újabb illat került a tudományos érdeklődés középpontjába. A rózsaolaj illata stimulálhatja az agy bizonyos területeit, ennélfogva óriási előrelépést jelenthet a demencia kezelésében is.

A rózsa karrierje töretlen. Tudtad, hogy Coco Chanel ikonikus, a tél illatát idéző Chanel No. 5 parfümjéban a rózsaolaj kulcsfontosságú összetevő? És hogy Christian Dior J’adore nevet viselő parfümjébe is kötelező volt rózsakivonatot csempészni? A nagy természetrajongó divattervező, Yves Saint Laurent több illatában is használt Nahema-rózsaesszenciát, ilyen például a Paris és a Guerlain.

Rózsaolaj rózsaszirmokra öntve.
A rózsaolaj lesz az új okosító esszencia? 
Forrás: Shutterstock

A rózsaolaj szuperereje 

  • Japán kutatók állítják: ha rendszeresen rózsaolajat lélegzünk be, az hosszú távon pozitívan hathat az agy szerkezetére.
  • A rózsa a szépségápolásban elsősorban hidratáló és bőrápoló hatása miatt népszerű. A rózsaolaj és rózsavíz segít megőrizni a bőr nedvességtartalmát, csökkenti az irritációt.
  • Így használható biztonságosan a rózsaolaj, és így tehető mindennapjaink okosító eszközévé.

A rózsa „túlnőtt” a szépségápolásban betöltött szerepén 

Egy japán kutatócsoport 28 nő életmódját kísérte figyelemmel több hónapon keresztül. A kutatás alanyai minden reggel rózsaolajat cseppentettek a ruhájukra, ami így egész nap elkísérte őket. 

MRI-felvételek kimutatták, hogy a rózsaillattal napi kapcsolatban lévő hölgyek agyának szürkeállomány mérete mérhetően növekedett. 

Különösen az a terület vált aktívabbá, amely a metaforák megértéséért, az emlékezésért és az információk összekapcsolásáért felelős. A vizsgálat alatt arra is fény derült, hogy az illatingertől bekövetkező szürkeállomány-növekedés nem csak átmeneti – maradandó pozitív módosulást képes előidézni az agyban. Egyszerűbben: ha rendszeresen rózsaillat vesz minket körül, a koncentrációs képességünk és a memóriánk érezhetően javulhat. 

Nő aromaterápián, rózsaolaj társaságában.
A rózsaolaj már nem csak a szépségipar közkedvelt alapanyaga. Akár a memóriát is fejleszthetjük vele.
Forrás: Shutterstock

Miért épp a rózsaolaj lehet a memória karbantartója?

Erre még a kutatók sem találták meg a választ, egy dolog azonban biztos: amennyiben szaglórendszerünket hosszútávon aktivizáljuk rózsaolajjal, a szagok és illatok feldolgozásában kardinális szerepet játszó agyterületek nagyobb terhelésnek vannak kitéve – muszáj „megerőltetniük” magukat. Leginkább egy átmozgató edzéshez lehet hasonlítani a jelenséget. 

A rendszeres és hosszabb ideig fennálló rózsaolajtréning akár neurodegeneratív betegségek megelőzésében, így a demencia kezelésében is szerepet kaphat. Nem kizárt, hogy a nem túl távoli jövőben a rózsa és az olaja terápiás célokra is bevethető lesz. 

Egyéb illatok, amelyektől szintén okosabbak lehetünk, mi nők

  • A borsmentaolaj és a rozmaringolaj a gyors reakciót igénylő feladatok esetén képesek serkenteni az agyi aktivitást.
  • A citrom- és más citrusolajok frissítő hatással bírnak, képesek javítani a figyelmet. Segítségükkel a mentális kifáradás későbbre tolódhat. 
  • hajhullás ellen is bevethető levendulaolaj, amellett, hogy képes csökkenteni a szorongást és a stresszt, bevethető pánikroham esetén is, de az emlékezőtehetségünket is fejlesztheti. 
Rózsaolaj alkalmazása - Nő kezében rózsaillatú parfüm
Rózsaolajat az agyműködésért diffúzorba cseppents. A szépségedért hamisítatlan rózsavizet Törökországból érdemes beszerezni – még a pigmentfoltokat is sikeresen halványítja.
Forrás: Shutterstock

Így használd a rózsaolajat

Cseppentsük 1-2 cseppet a diffúzorba, ennyi bőven elég, hiszen a rózsa olaja intenzív illatú. Takarítás közben is „fejleszthetjük” az agyunkat: tegyünk pár cseppet a felmosóvízbe. Tehetünk a ruhánkra is, de ügyeljünk arra, hogy ne húzzunk magunk után csíkot, mert a környezetünket zavarhatja az illat.

