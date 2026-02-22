Kell-e nekünk Sydney Sweeney? − Rangsoroltuk a legszebb Bond-lányokat

Amikor felröppent a hír, hogy Sydney Sweeney lehet a következő Bond-lány, a szerkesztőségünkben percek alatt forrt fel a levegő. Nem mintha bármi baj lenne az amerikai színésznővel – fiatal, trendi, és kétségtelenül jól mutat a vörös szőnyegen. De az új James Bond-lány intézménye több ennél. Az státusz. Karizma. Elegancia. És igen, egy csipetnyi brit kifinomultság.
Botrány vagy frissítés? Rangsoroltuk a legszebb Bond-lányokat – Szerintünk nem Sydney viszi a prímet...
- Sydney Sweeney lehetséges Bond-lány szerepe megosztja a rajongókat.
- Sokak szerint a klasszikus Bond-lányok eleganciája és kisugárzása hiányzik belőle.
- Rangsoroltuk az 5 legszebb Bond-lányt.
Sweeney kétségtelenül generációja egyik legfelkapottabb arca, de Bond oldalán állni többet jelent ennél. A Bond-lányok között akadnak olyan ikonok, akik jelenlétükkel is történelmet írtak.
És ha már vita, mi inkább visszanyúltunk a klasszikusokhoz, és összeállítottuk a saját toplistánkat minden idők 5 legszebb Bond-lányáról.
5. Denise Richards
Denise Richards, a hollywoodi színésznő a 1999-es A világ nem elég című filmben tűnt fel, mint Dr. Christmas Jones. Igen, a neve legalább annyira legendás lett, mint a szerepe. Bár a karakter szakmailag kissé vitatható volt (nukleáris fizikus rövidnadrágban?), Richards kétségtelenül emlékezetes jelenség maradt.
4. Caterina Murino
A 2006-os Casino Royale Solange-zsa nem kapott túl sok játékidőt, de Murino kifinomult szépsége és végzetes kisugárzása azonnal megfogta a nézőt. Ő volt az a klasszikus mediterrán szépség, aki egyszerre volt törékeny és titokzatos.
3. Rosamund Pike
Pike Miranda Frost szerepében jelent meg a 2002-es Halj meg máskor című részben. Hideg eleganciája, szoborszerű arca és kimért stílusa pontosan azt a brit arisztokratikus vonalat hozta, amitől egy Bond-lány igazán különleges lesz. Nem harsány, nem túlzó – egyszerűen csak lenyűgöző.
2. Halle Berry
Ugyanebben a filmben, a Halj meg máskorban Berry Jinxként lépett ki a tengerből Halle Berry – és ezzel filmtörténelmet írt. Az ikonikus jelenet egyértelmű tisztelgés volt a múlt előtt, de Berry saját erejéből is megállta a helyét. Sportos, magabiztos, modern Bond-lány volt.
1. Ursula Andress
Az 1962-es Dr. No Honey Ryderjeként Andress kilépése a habok közül máig a Bond-univerzum egyik legismertebb jelenete. Ő volt az első igazi Bond-lány, aki megteremtette a mércét: természetes szépség, magabiztosság és ikonikus jelenlét. Nála kezdődött minden – és sokak szerint azóta sem sikerült túlszárnyalni.
És itt jön a kérdés – Sydney Sweeney lesz az új James Bond-lány lesz?
Ebbe a sorba valóban beilleszthető Sydney Sweeney? Lehet, hogy a mai trendeknek megfelel, lehet, hogy a közösségi médiában milliók rajonganak érte, de a Bond-lány státusz nem csupán követőszám kérdése. Az elegancia nem filter, a karizma nem marketingkampány.
Lehet, hogy túl szigorúak vagyunk az interent népével együtt. Lehet, hogy az új éra új arcokat kíván. De ha a múlt ikonikus alakjait nézzük, akkor bizony magas a léc. És sokan kételkednek abban, hogy Sydney Sweeney ezt át tudja ugrani.
