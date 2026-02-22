Kell-e nekünk Sydney Sweeney? − Rangsoroltuk a legszebb Bond-lányokat

Amikor felröppent a hír, hogy Sydney Sweeney lehet a következő Bond-lány, a szerkesztőségünkben percek alatt forrt fel a levegő. Nem mintha bármi baj lenne az amerikai színésznővel – fiatal, trendi, és kétségtelenül jól mutat a vörös szőnyegen. De az új James Bond-lány intézménye több ennél. Az státusz. Karizma. Elegancia. És igen, egy csipetnyi brit kifinomultság.

Sydney Sweeney lesz a legújabb bond-lány?

Forrás: Getty Images

Botrány vagy frissítés? Rangsoroltuk a legszebb Bond-lányokat – Szerintünk nem Sydney viszi a prímet... Sydney Sweeney lehetséges Bond-lány szerepe megosztja a rajongókat.

Sokak szerint a klasszikus Bond-lányok eleganciája és kisugárzása hiányzik belőle.

Rangsoroltuk az 5 legszebb Bond-lányt.

Sweeney kétségtelenül generációja egyik legfelkapottabb arca, de Bond oldalán állni többet jelent ennél. A Bond-lányok között akadnak olyan ikonok, akik jelenlétükkel is történelmet írtak.

És ha már vita, mi inkább visszanyúltunk a klasszikusokhoz, és összeállítottuk a saját toplistánkat minden idők 5 legszebb Bond-lányáról.

5. Denise Richards

Denise Richards, a hollywoodi színésznő a 1999-es A világ nem elég című filmben tűnt fel, mint Dr. Christmas Jones. Igen, a neve legalább annyira legendás lett, mint a szerepe. Bár a karakter szakmailag kissé vitatható volt (nukleáris fizikus rövidnadrágban?), Richards kétségtelenül emlékezetes jelenség maradt.

5. Denise Richards – A nukleáris fizikus bombázó

Forrás: Archive Photos

4. Caterina Murino

A 2006-os Casino Royale Solange-zsa nem kapott túl sok játékidőt, de Murino kifinomult szépsége és végzetes kisugárzása azonnal megfogta a nézőt. Ő volt az a klasszikus mediterrán szépség, aki egyszerre volt törékeny és titokzatos.

4. Caterina Murino – Az olasz elegancia

Forrás: Getty Images

3. Rosamund Pike

Pike Miranda Frost szerepében jelent meg a 2002-es Halj meg máskor című részben. Hideg eleganciája, szoborszerű arca és kimért stílusa pontosan azt a brit arisztokratikus vonalat hozta, amitől egy Bond-lány igazán különleges lesz. Nem harsány, nem túlzó – egyszerűen csak lenyűgöző.

3. Rosamund Pike – A jeges arisztokrata

Forrás: Getty Images

2. Halle Berry

Ugyanebben a filmben, a Halj meg máskorban Berry Jinxként lépett ki a tengerből Halle Berry – és ezzel filmtörténelmet írt. Az ikonikus jelenet egyértelmű tisztelgés volt a múlt előtt, de Berry saját erejéből is megállta a helyét. Sportos, magabiztos, modern Bond-lány volt.