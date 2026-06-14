Felfoghatatlan tragédia: videó rögzítette, ahogy biztosítókötél nélkül ugrott a mélybe egy 21 éves nő

Szörnyű baleset történt a brazíliai Limeira közelében Brazíliában, ahol életét vesztette egy 21 éves nő egy rope jump ugrás során. A fiatal nő egy hídról vetette magát a mélybe, ám a szervezők végzetes hibát követtek el: a rendelkezésre álló információk szerint nem rögzítették rá a biztosítókötelet.

A brazíliai hídnál készült videó bejárta a közösségi médiát.

Forrás: The Image Bank RF

Videóra vették a brazíliai tragédia előtti utolsó másodperceket

A tragikus pillanatokat videó is megörökítette. A felvételen hallható, amint többen kétségbeesetten figyelmeztetnek arra, hogy valami nincs rendben a felszereléssel, de ekkorra már késő volt. Maria Eduarda Rodrigues de Freitas mintegy 40 métert zuhant, a sérülései pedig olyan súlyosak voltak, hogy már nem lehetett megmenteni az életét.

A baleset szombaton történt a São Paulo államban található Limeira és Cordeirópolis közötti hídnál. Az elhagyatott, befejezetlen építményt a helyiek Ponte do Esqueleto, vagyis Csontváz-híd néven ismerik. A helyszín évek óta népszerű az extrém sportok kedvelői körében, ugyanakkor veszélyes találkozóhelyként is számon tartják.

A tragédia után a rendőrség azonnal vizsgálatot indított. Hat embert előállítottak kihallgatásra, közülük hárman őrizetben maradtak. A hatóságok emberölés gyanújával nyomoznak, és azt próbálják tisztázni, hogy a szervezőcsapaton belül ki felelt a biztonsági ellenőrzésekért, illetve az ugrás lebonyolításáért. A helyi sajtó beszámolói szerint a balesetet követően többen elhagyták a helyszínt, néhány érintettet később a rendőrség segítségével találtak meg.

Az áldozat nem sokkal az ugrás előt közösségi oldalán is posztolt

Az ügyben Limeira polgármestere is megszólalt. Közlése szerint az önkormányzat jogi lépéseket tervez a szövetségi kormánnyal szemben, mivel a híd állami tulajdonban van. A városvezetés állítása szerint korábban többször is jelezték, hogy a terület nem megfelelően biztosított, és az ott zajló engedély nélküli tevékenységek komoly kockázatot jelentenek. A brazil sajtó szerint az ugrást az Entre Cordas nevű csoport szervezte. A részvételért fejenként 180 brazil reált, vagyis nagyjából 12 ezer forintnak megfelelő összeget kértek, és több további eseményt is meghirdettek a helyszínre.