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Felfoghatatlan tragédia: videó rögzítette, ahogy biztosítókötél nélkül ugrott a mélybe egy 21 éves nő

bungee jumping baleset tragédia
Rideg Léna
2026.06.14.
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Szörnyű baleset történt egy extrémsport-eseményen, ahol egy 21 éves nő egy hídról a mélybe zuhant. A Brazíliában történt tragédiáról videó is készült, a felvételen hallható, ahogy többen kétségbeesetten figyelmeztetnek a végzetes hibára.

Szörnyű baleset történt a brazíliai Limeira közelében Brazíliában, ahol életét vesztette egy 21 éves nő egy rope jump ugrás során. A fiatal nő egy hídról vetette magát a mélybe, ám a szervezők végzetes hibát követtek el: a rendelkezésre álló információk szerint nem rögzítették rá a biztosítókötelet.

A brazíliai hídnál készült videó bejárta a közösségi médiát.
A brazíliai hídnál készült videó bejárta a közösségi médiát.
Forrás: The Image Bank RF

Videóra vették a brazíliai tragédia előtti utolsó másodperceket

A tragikus pillanatokat videó is megörökítette. A felvételen hallható, amint többen kétségbeesetten figyelmeztetnek arra, hogy valami nincs rendben a felszereléssel, de ekkorra már késő volt. Maria Eduarda Rodrigues de Freitas mintegy 40 métert zuhant, a sérülései pedig olyan súlyosak voltak, hogy már nem lehetett megmenteni az életét.

A baleset szombaton történt a São Paulo államban található Limeira és Cordeirópolis közötti hídnál. Az elhagyatott, befejezetlen építményt a helyiek Ponte do Esqueleto, vagyis Csontváz-híd néven ismerik. A helyszín évek óta népszerű az extrém sportok kedvelői körében, ugyanakkor veszélyes találkozóhelyként is számon tartják. 

A tragédia után a rendőrség azonnal vizsgálatot indított. Hat embert előállítottak kihallgatásra, közülük hárman őrizetben maradtak. A hatóságok emberölés gyanújával nyomoznak, és azt próbálják tisztázni, hogy a szervezőcsapaton belül ki felelt a biztonsági ellenőrzésekért, illetve az ugrás lebonyolításáért. A helyi sajtó beszámolói szerint a balesetet követően többen elhagyták a helyszínt, néhány érintettet később a rendőrség segítségével találtak meg.

Az áldozat nem sokkal az ugrás előt közösségi oldalán is posztolt

Az ügyben Limeira polgármestere is megszólalt. Közlése szerint az önkormányzat jogi lépéseket tervez a szövetségi kormánnyal szemben, mivel a híd állami tulajdonban van. A városvezetés állítása szerint korábban többször is jelezték, hogy a terület nem megfelelően biztosított, és az ott zajló engedély nélküli tevékenységek komoly kockázatot jelentenek. A brazil sajtó szerint az ugrást az Entre Cordas nevű csoport szervezte. A részvételért fejenként 180 brazil reált, vagyis nagyjából 12 ezer forintnak megfelelő összeget kértek, és több további eseményt is meghirdettek a helyszínre.

A tragédiát különösen megrázóvá teszi, hogy Maria Eduarda nem sokkal az ugrás előtt egy ironikus hangvételű bejegyzést tett közzé az Instagramon. Ebben azt írta: „Ki volt az az őrült, aki hagyta, hogy eljöjjek leugrani egy hídról?” A baleset után a fiatal nő barátja rosszul lett, ezért őt kórházba szállították.

A rope jump a bungee jumping egyik változata, ám a két sport között lényeges különbség van. Míg a bungee jumpingnál rugalmas kötelek lassítják a zuhanást, addig a rope jump során statikus köteleket használnak, amelyek egy ingaszerű mozgással fogják meg az ugrót. Emiatt különösen fontos a többszörösen ellenőrzött biztosítási rendszer, hiszen egyetlen hiba is végzetes következményekkel járhat.

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