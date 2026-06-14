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Egy kutatás leleplezte, miért csalódnak jobban a nők az egyéjszakás kalandokban, mint a férfiak

Getty Images - Jackyenjoyphotography
kutatás egyéjszakás szex Egyéjszakás kalandok
Simon Benedek
2026.06.14.
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Egy friss kutatásból kiderült, hogy a nők miért csalódnak jobban egy egyéjszakás légyott után. Az egyéjszakás kalandokat a nők 70 százaléka bánta meg a felmérés szerint. Mutatjuk, miért!

Sokan gondolják úgy, hogy az egyéjszakás kalandok szabadságot és izgalmat jelentenek, azonban egy nemzetközi felmérés arra jutott, hogy a nők sokkal nagyobb arányban távoznak rossz élményekkel ezekből a helyzetekből, mint a férfiak. 

Egy nő egyéjszakás kaland után megbánta az estét.
A nők nagyobb eséllyel bánják meg az egyéjszakás kalandokat. De vajon miért? 
Forrás:  Getty Images
  • Az egyéjszakás kalandok nem mindenkinek jelentenek pozitív élményt.
  • A nők gyakrabban számolnak be megbánásról, mint a férfiak.
  • A fő ok a szexuális kielégítetlenség és az orgazmus hiánya.
  • Az alkoholfogyasztás és a társadalmi nyomás tovább növeli a negatív érzéseket.

Miért bánják meg a nők az egyéjszakás kalandokat?

Egy friss kutatás szerint nem a romantika hiánya, hanem a kielégítetlenség az oka annak, hogy a nők gyakrabban bánják meg az egyéjszakás kalandokat. Az University of Innsbruck kutatói 1075 embert kérdeztek meg az egyéjszakás kalandjaikról és azok utólagos megítéléséről. Az eredmények egyértelműek: bár mindkét nemet összevetve nem volt kiugróan magas a megbánás szintje, a nők kimutathatóan gyakrabban éreztek csalódást a légyottok után. 

A számok mögött rejlő különbség

Az adatok szerint az egyéjszakás kalandok során a nők jelentős része egyszerűen kielégítetlen marad. A kutatók szerint ez az élményhiány közvetlenül hozzájárul ahhoz, hogy később negatívabban értékelik a történteket. Ráadásul egyéb tényezők is erősítik ezt az érzést:

  • alkoholfogyasztás a találkozó előtt,
  • a társadalmi elítéléstől való félelem,
  • a partnerrel való kommunikáció hiánya.

A résztvevők háromnegyede vallotta be, hogy alkoholt fogyasztott az együttlét előtt, ami minden esetben nagyban befolyásolhatta az élmény minőségét és az utólagos megítélést. Emellett a nők gyakrabban számoltak be arról is, hogy aggódtak a megítélésük miatt, ami tovább növelte a megbánást egy-egy átmulatott éjszaka után.

Nem mindenki bánja meg az egyéjszakás kalandokat

Érdekesség, hogy a kutatásban megkérdezettek közel fele egyáltalán nem bánta meg az alkalmi kapcsolatot, sőt sokan semleges élményként írták le azt. A különbség elsősorban a nemek között volt kimutatható: a nők 70 százaléka ugyanis utólag megbánta az alkalmi együttlétet. A kutatás szerint a kulcs a kommunikációban rejlik. Mivel az alkalmi együttlétek gyakran inkább a férfiak élvezetére fókuszálnak, a nyíltabb kommunikáció és az igények kifejezése segíthet csökkenteni az utólagos elégedetlenséget. 

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