Így készül az indiai csodaszer, az aranytej – Ettől nemcsak fogyni, de fiatalodni is fogsz

Az aranytej egy hagyományos ájurvédikus ital, melynek fűszeres íze teljesen elcsábítja az ízlelőbimbóid és az immunrendszered egyaránt! Mutatjuk, hogyan kell elkészíteni.

Az aranytej legfontosabb összetevője a kurkuma.

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Az indiai aranytej, a legtökéletesebb immunboostoló A kurkumás, fűszeres indiai meleg italt kávé helyett is lehet inni.

Az aranytejnek rengeteg jótékony hatása van.

Az italt végtelenül egyszerű elkészíteni – mutatjuk a receptet hozzá.

Kurkumás aranytej a lelkednek, a testednek és az egészségednek

Olyan italra vágysz, ami egészséges, felpörget, és még méregtelenít is? Akkor megtaláltad a tutit! Az indiai, fűszeres aranytejet kávé helyett is lehet fogyasztani, hiszen hiába koffeinmentes, attól még élénkítő hatású. Az ital emellett az immunrendszered favoritja is lesz, hiszen rendkívül jótékony hatásai vannak, és még a lelkedet is feldobja.

Az aranytej jótékony hatásai A méregtelenő italok között szinte első helyen áll az aranytej, elvégre az ital egyik főszereplője, a kurkuma szinte belülről ragyogtat fel. Az ital amellett, hogy gyulladáscsökkentő és méregtelenő hatású, csökkenti a koleszterinszintet, segíti a kollagéntermelést, és még a fogyásban is támogat, hiszen serkenti a zsíranyagcserét. Nem is csoda, hogy évszázadok óta használják ezt az italt az ájurvédikus orvoslásban!

Az aranytej elkészítése

Az aranytej növényi tejből készül (de persze rendes tejet is használhatsz, ha azt szereted), melyhez egy speciális fűszerkeveréket kell összeállítanod.

Hozzávalók egy csészéhez

250 ml növényi tej

1 tk. őrölt kurkuma

½ tk. őrölt fahéj

1 csipet fekete bors

1 ek. méz

½ tk. gyömbér (opcionális)

Elkészítés

Öntsd az összetevőket egy lábosba, és közepes lángon forrald fel az italt. Hagyd forrni kb. 10 percig, hogy összeérjenek az ízek. Öntsd ki az italt egy pohárba, és élvezd az ízeket!

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