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Így éltek Hollywood aranykorának legnagyobb sztárjai: less be az 5 legismertebb celeb otthonába

luxusvilla aranykor Hollywood
Baranyi Hanna
2026.06.14.
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Frank Sinatra, Marilyn Monroe, Cary Grant, és a még sorolhatnánk Hollywood aranykorának legnagyobb legendáit. De vajon mit csináltak ezek a sztárok, amikor hazaértek az otthon melegét adó „kuckójukba”? Az biztos, hogy helyük bőven volt a luxusvilláikban! Mutatjuk, hol hajtották álomra a fejüket a legnagyobb sztárok: íme a legismertebb hollywoodi legendák házai!

A filmvásznon és a színpadon csillogás és glamour, hazatérve viszont ők maguk is emberek voltak. Ők is ugyanúgy pihentek és szórakoztak, mint a hétköznapi emberek. Ami pedig a „kis fészküket” illeti, ezekkel kapcsolatban egyáltalán nem spóroltak. Mutatjuk a legismertebb hollywoodi legendák házait!

Marilyn Monroe – hollywoodi legendák háza
A hollywoodi legendák háza között Marilyn Monroe különleges otthona is szerepel.
Forrás: Getty Images

Hollywoodi legendák házai

  • A mai filmipar melegágya, Hollywood egykor csak egy sivatagos, kis falu volt.
  • A filmipar fellendülésével a sztárkultusz is beindult.
  • A legnagyobb aranykorbeli sztárok igen nagy luxusban éltek.
  • Mutatjuk az 5 legismertebb legenda otthonát.

Hollywood aranykora – A filmipar születése

Bár nehéz elképzelni, de az a Hollywood, ami ma a globális filmipar melegágyát jelenti, egykor csak egy elsivatagosodott kis falu volt. A 20. század elején a filmezés főleg New York városához volt köthető, ám a filmesek hamar rájöttek, hogy Kalifornia kedvezőbb hely a forgatásokra. A Los Angeles-i városrész pedig soha nem látott mértékben lendült fel.

Innen egyenes út vezetett a filmezés aranykoráig, mely a hangosfilm megjelenésétől, vagyis kb. az 1920-as évek végétől az 1950-es évek végéig tartott. Az új technikák felfedezése mellett ezt az időszakot látványos produkciók tömkelege és a vásznakat uraló sztárok óriási kultusza jellemezte. És bár a régi hollywoodi sztároknak komoly szabályoknak kellett megfelelniük, attól még az otthonaikkal kapcsolatban láthatjuk, hogy milyen luxusban éltek.

Hollywoodi sztárok villája – Aranykori kiadás

Cary Grant spanyol villája

Az Észak-Északnyugat és az Amerikai fogócska sztárja a ’30-as és ’40-es években egyik kollégájával, Randolph Scottal bérelt közösen egy spanyol gyarmati stílusú villát Beverly Hillsben. Grant válása után ismét összeköltözött barátjával, ám ezúttal egy kétszintes tengerparti házba.

Cary Grant háza
Cary Grantnek spanyol stílusú villája volt.
Forrás: Getty Images

Lucille Ball Beverly Hills-i álomotthona

Az I Love Lucy-sorozat főszereplője a valóságban egyáltalán nem élt szűkösen és szerényen. 1954-ben költözött be a Beverly Hills-i álomotthonába férjével, Desi Arnazzal. Bár Arnaztól 1960-ban elvált, attól még a színésznő haláláig ott maradt a házban.

Lucille Ball otthona
Lucille Ball otthona igazi luxust tükrözött.
Forrás: Getty Images

Frank Sinatra háza, a sivatagi modernitás mintapéldánya

A legendás énekes Palm Springsben álló birtoka a ’40-es évek modern stílusának egyik legcsodásabb példája volt. Sivatagi hangulat és látványos vonalak jellemezték a házat, melyet Sinatra második felesége, Ava Gardner úgy emlegetett az önéletrajzában, mint a hely, ahol a fiatal házasságuk „leglátványosabb veszekedése” zajlott le.

Frank Sinatra háza
Frank Sinatra háza felettébb modernnek számított akkoriban.
Forrás: Getty Images

Marilyn Monroe egyedülálló otthona

A színésznő 1962-ben vette meg első önálló otthonát 75 ezer dollárért a Los Angeles-i Brentwoodban. Marilyn Monroe spanyol stílusú háza 1929-ben épült, a zárt bejárata pedig végre megadta a színésznőnek azt a privát szférát, melyre oly nagyon vágyott.

Marilyn Monroe háza
Marilyn Monroe háza privátszférát adott a színésznőnek.
Forrás: Getty Images

Humphrey Bogart kunyhója, avagy tündérmese Hollywoodban

Bogart Los Angeles-i otthona első pillantásra inkább tűnik egy angol vidéki kastélynak vagy egy tündérmesébe illő luxuskuckónak, mint egy hollywoodi háznak. Az 1927-ben épült ingatlanon mesebeli hatású réteges tetőcserepek vannak, a borostyán és a macskakő pedig még elvarázsoltabbá teszik a körülötte lévő hangulatot – pont úgy, ahogy a híres westernszínész, Clint Eastwood otthonát adó kaliforniai város, Carmel-by-the-Sea legtöbb házára jellemző.

Humphrey Bogart kuckója
Humphrey Bogart kuckója igazán mesébe illő volt.
Forrás: Getty Images

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