Így éltek Hollywood aranykorának legnagyobb sztárjai: less be az 5 legismertebb celeb otthonába

A filmvásznon és a színpadon csillogás és glamour, hazatérve viszont ők maguk is emberek voltak. Ők is ugyanúgy pihentek és szórakoztak, mint a hétköznapi emberek. Ami pedig a „kis fészküket” illeti, ezekkel kapcsolatban egyáltalán nem spóroltak. Mutatjuk a legismertebb hollywoodi legendák házait!
Hollywoodi legendák házai
- A mai filmipar melegágya, Hollywood egykor csak egy sivatagos, kis falu volt.
- A filmipar fellendülésével a sztárkultusz is beindult.
- A legnagyobb aranykorbeli sztárok igen nagy luxusban éltek.
- Mutatjuk az 5 legismertebb legenda otthonát.
Hollywood aranykora – A filmipar születése
Bár nehéz elképzelni, de az a Hollywood, ami ma a globális filmipar melegágyát jelenti, egykor csak egy elsivatagosodott kis falu volt. A 20. század elején a filmezés főleg New York városához volt köthető, ám a filmesek hamar rájöttek, hogy Kalifornia kedvezőbb hely a forgatásokra. A Los Angeles-i városrész pedig soha nem látott mértékben lendült fel.
Innen egyenes út vezetett a filmezés aranykoráig, mely a hangosfilm megjelenésétől, vagyis kb. az 1920-as évek végétől az 1950-es évek végéig tartott. Az új technikák felfedezése mellett ezt az időszakot látványos produkciók tömkelege és a vásznakat uraló sztárok óriási kultusza jellemezte. És bár a régi hollywoodi sztároknak komoly szabályoknak kellett megfelelniük, attól még az otthonaikkal kapcsolatban láthatjuk, hogy milyen luxusban éltek.
Hollywoodi sztárok villája – Aranykori kiadás
Cary Grant spanyol villája
Az Észak-Északnyugat és az Amerikai fogócska sztárja a ’30-as és ’40-es években egyik kollégájával, Randolph Scottal bérelt közösen egy spanyol gyarmati stílusú villát Beverly Hillsben. Grant válása után ismét összeköltözött barátjával, ám ezúttal egy kétszintes tengerparti házba.
Lucille Ball Beverly Hills-i álomotthona
Az I Love Lucy-sorozat főszereplője a valóságban egyáltalán nem élt szűkösen és szerényen. 1954-ben költözött be a Beverly Hills-i álomotthonába férjével, Desi Arnazzal. Bár Arnaztól 1960-ban elvált, attól még a színésznő haláláig ott maradt a házban.
Frank Sinatra háza, a sivatagi modernitás mintapéldánya
A legendás énekes Palm Springsben álló birtoka a ’40-es évek modern stílusának egyik legcsodásabb példája volt. Sivatagi hangulat és látványos vonalak jellemezték a házat, melyet Sinatra második felesége, Ava Gardner úgy emlegetett az önéletrajzában, mint a hely, ahol a fiatal házasságuk „leglátványosabb veszekedése” zajlott le.
Marilyn Monroe egyedülálló otthona
A színésznő 1962-ben vette meg első önálló otthonát 75 ezer dollárért a Los Angeles-i Brentwoodban. Marilyn Monroe spanyol stílusú háza 1929-ben épült, a zárt bejárata pedig végre megadta a színésznőnek azt a privát szférát, melyre oly nagyon vágyott.
Humphrey Bogart kunyhója, avagy tündérmese Hollywoodban
Bogart Los Angeles-i otthona első pillantásra inkább tűnik egy angol vidéki kastélynak vagy egy tündérmesébe illő luxuskuckónak, mint egy hollywoodi háznak. Az 1927-ben épült ingatlanon mesebeli hatású réteges tetőcserepek vannak, a borostyán és a macskakő pedig még elvarázsoltabbá teszik a körülötte lévő hangulatot – pont úgy, ahogy a híres westernszínész, Clint Eastwood otthonát adó kaliforniai város, Carmel-by-the-Sea legtöbb házára jellemző.
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