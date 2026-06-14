Így éltek Hollywood aranykorának legnagyobb sztárjai: less be az 5 legismertebb celeb otthonába

A filmvásznon és a színpadon csillogás és glamour, hazatérve viszont ők maguk is emberek voltak. Ők is ugyanúgy pihentek és szórakoztak, mint a hétköznapi emberek. Ami pedig a „kis fészküket” illeti, ezekkel kapcsolatban egyáltalán nem spóroltak. Mutatjuk a legismertebb hollywoodi legendák házait!

A hollywoodi legendák háza között Marilyn Monroe különleges otthona is szerepel.

Forrás: Getty Images

Hollywoodi legendák házai A mai filmipar melegágya, Hollywood egykor csak egy sivatagos, kis falu volt.

A filmipar fellendülésével a sztárkultusz is beindult.

A legnagyobb aranykorbeli sztárok igen nagy luxusban éltek.

Mutatjuk az 5 legismertebb legenda otthonát.

Hollywood aranykora – A filmipar születése

Bár nehéz elképzelni, de az a Hollywood, ami ma a globális filmipar melegágyát jelenti, egykor csak egy elsivatagosodott kis falu volt. A 20. század elején a filmezés főleg New York városához volt köthető, ám a filmesek hamar rájöttek, hogy Kalifornia kedvezőbb hely a forgatásokra. A Los Angeles-i városrész pedig soha nem látott mértékben lendült fel.

Innen egyenes út vezetett a filmezés aranykoráig, mely a hangosfilm megjelenésétől, vagyis kb. az 1920-as évek végétől az 1950-es évek végéig tartott. Az új technikák felfedezése mellett ezt az időszakot látványos produkciók tömkelege és a vásznakat uraló sztárok óriási kultusza jellemezte. És bár a régi hollywoodi sztároknak komoly szabályoknak kellett megfelelniük, attól még az otthonaikkal kapcsolatban láthatjuk, hogy milyen luxusban éltek.

Hollywoodi sztárok villája – Aranykori kiadás

Cary Grant spanyol villája

Az Észak-Északnyugat és az Amerikai fogócska sztárja a ’30-as és ’40-es években egyik kollégájával, Randolph Scottal bérelt közösen egy spanyol gyarmati stílusú villát Beverly Hillsben. Grant válása után ismét összeköltözött barátjával, ám ezúttal egy kétszintes tengerparti házba.

Cary Grantnek spanyol stílusú villája volt.

Forrás: Getty Images

Lucille Ball Beverly Hills-i álomotthona

Az I Love Lucy-sorozat főszereplője a valóságban egyáltalán nem élt szűkösen és szerényen. 1954-ben költözött be a Beverly Hills-i álomotthonába férjével, Desi Arnazzal. Bár Arnaztól 1960-ban elvált, attól még a színésznő haláláig ott maradt a házban.