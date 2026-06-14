Miért volt baljós jel, ha II. Erzsébet kék ruhát öltött a királyi esküvőkön?

A kék átok szerint, ha I. Erzsébet királynő kék ruhában jelent meg egy közeli családtag esküvőjén, az a házasság szinte mindig válással végződött. Kék alatt értendő a királykék, türkiz és az ibolyakék színű outfit is. Egyesek szentül hiszik, hogy a királynő ruhaválasztása burkolt üzenetet hordozott, míg mások szerint nincs ebben ennyi, és a valóság azonban jóval prózaibb: II. Erzsébet tudatosan választott élénk árnyalatokat, hogy a tömegben is könnyen felismerhető legyen.
Erzsébet királynő és a misztikus kék szín
- Egy különös legenda szerint a királynő öltözéke több volt egyszerű divatszínnél
- Több emlékezetes királyi esküvőn is viselte a kék színt, és rossz ómennek bizonyult
- A kék szín jelentése sokkal árnyaltabb a brit királyi család esetében, mint elsőre gondolnánk
Esküvők, amelyeken Erzsébet királynő kék ruhában jelent meg
Margit hercegnő és Antony Armstrong-Jones 1960-ban tartott esküvőjén viselt először kéket, egy Norman Hartnell által tervezett, élénk türkizkék selyem- és csipkeruhát, hozzá illő boleróval és kalappal. A pár 1978-ban vált el.
Anna hercegnő és Mark Phillips 1973-ban mondták ki egymásnak a boldogító igent. Az eseményre Erzsébet királynő egy királykék kabátruhában érkezett, természetesen a hozzá illő kalappal. Érdekes módon a pár házassága 1992-ben válással végződött.
Károly herceg és Diana hercegnő esküvőjén, avagy ahogy a világ nevezi, az évszázad esküvőjén, 1981-ben őfelsége egy feltűnő, kék színű ruhát öltött és hát jól tudjuk, mi lett a frigy vége. A szett tervezője a királynő kedvenc szabásza, Ian Thomas volt, a ruhát finom pliszírozott részletek díszítették, hozzá pillangószerűen hajtogatott kék kalap, színben hozzáillő táska és fehér, alacsony sarkú cipő tartozott.
Kitalálod, milyen színű szettben vett részt András herceg és Sarah Ferguson 1986-os házasságkötésén? Hát, persze, hogy kékben, pontosabban ibolyakékben. A pár 1996-ban vált el, Sarah Ferguson azóta újra nyitott az új kapcsolatra, András hercegre pedig finoman szólva rájár a rúd: akár élete végéig börtönbe kerülhet. Pedig a ruha csoda szép volt: selyemből készült hangsúlyos vállrésszel, kiskabáttal, széles karimájú aszimmetrikus kalappal.
Érdekes módon, ez volt az utolsó alkalom, hogy az uralkodó kék árnyalatot választott – Vilmos és Harry herceg nagy napján lehetséges, hogy tudatosan kerülte ezt a színt.
A kék szín jelentése
A királyi család esetében a kék a tekintélyt, a stabilitást és az egységet, és egyesek szerint a felsőbbrendűséget jelképezi, spirituális szempontból a kék színnek is hatalma van, ráadásul biztonságos szín. Egyszerre sugároz nyugalmat, kiszámíthatóságot és harmóniát.
Nem véletlen, hogy a kék árnyalatait az üzleti életben is előszeretettel használják, hiszen a pénzügyek kezelése bizalmi kérdés. Az informatikában a fejlődés jelképe, az egészségügyben pedig a sterilitást sugallja.
A kék átok meglehetősen hátborzongató, szín- és stílustanácsadók, protokollszakértők szerint azonban érdemes kritikusan szemlélni az efféle egybeeséseket. Néha nem többek egyszerű véletlennél. Habár pont ez teszi őket igazán érdekessé és misztikussá.
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