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Miért volt baljós jel, ha II. Erzsébet kék ruhát öltött a királyi esküvőkön?

Getty Images Europe - Max Mumby/Indigo
misztikus esküvő kék II. Erzsébet királynő outfit
Jónás Ágnes
2026.06.14.
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A brit királyi családban minden apró részletnek jelentőséget tulajdonítanak, legyen szó egy ruha színéről, egy ékszerről vagy akár frizuráról. Nem meglepő, hogy időről időre különféle történetek születnek és találgatások kezdődnek – így volt ez Erzsébet királynőt illetően is. Az egyik legismertebb elmélet az úgynevezett „kék átok”, amely a királynő esküvői megjelenéseihez kötődik.

A kék átok szerint, ha I. Erzsébet királynő kék ruhában jelent meg egy közeli családtag esküvőjén, az a házasság szinte mindig válással végződött. Kék alatt értendő a királykék, türkiz és az ibolyakék színű outfit is. Egyesek szentül hiszik, hogy a királynő ruhaválasztása burkolt üzenetet hordozott, míg mások szerint nincs ebben ennyi, és a valóság azonban jóval prózaibb: II. Erzsébet tudatosan választott élénk árnyalatokat, hogy a tömegben is könnyen felismerhető legyen. 

II. Erzsébet királynő és Fülöp herceg megérkeznek a Szent Pál-székesegyházhoz, hogy részt vegyenek fiuk, Károly herceg, Wales hercege és Lady Diana Spencer esküvőjén
II. Erzsébet és Fülöp herceg megérkeznek a Szent Pál-székesegyházhoz, hogy részt vegyenek fiuk, Károly herceg, Wales hercege és Lady Diana Spencer esküvőjén.
Forrás: Getty Images Europe

Erzsébet királynő és a misztikus kék szín

  • Egy különös legenda szerint a királynő öltözéke több volt egyszerű divatszínnél
  • Több emlékezetes királyi esküvőn is viselte a kék színt, és rossz ómennek bizonyult
  • A kék szín jelentése sokkal árnyaltabb a brit királyi család esetében, mint elsőre gondolnánk

Esküvők, amelyeken Erzsébet királynő kék ruhában jelent meg

Margit hercegnő és Antony Armstrong-Jones 1960-ban tartott esküvőjén viselt először kéket, egy Norman Hartnell által tervezett, élénk türkizkék selyem- és csipkeruhát, hozzá illő boleróval és kalappal. A pár 1978-ban vált el.

Margit hercegnő és Antony Armstrong-Jones 1960-ban tartott esküvője. Ez volt az első alkalom, hogy Erzsébet királynő kéket viselt.
Margit hercegnő és Antony Armstrong-Jones 1960-ban tartott esküvője. Ez volt az első alkalom, hogy Erzsébet királynő kéket viselt. 
Forrás: Popperfoto

Anna hercegnő és Mark Phillips 1973-ban mondták ki egymásnak a boldogító igent. Az eseményre Erzsébet királynő egy királykék kabátruhában érkezett, természetesen a hozzá illő kalappal. Érdekes módon a pár házassága 1992-ben válással végződött.

Anna hercegnő és Mark Phillips 1973-ban mondták ki egymásnak a boldogító igent, Erzsébet királynő-cikk.
Anna hercegnő és Mark Phillips 1973-ban mondták ki egymásnak a boldogító igent.
Forrás: Hulton Archive

Károly herceg és Diana hercegnő esküvőjén, avagy ahogy a világ nevezi, az évszázad esküvőjén, 1981-ben őfelsége egy feltűnő, kék színű ruhát öltött és hát jól tudjuk, mi lett a frigy vége. A szett tervezője a királynő kedvenc szabásza, Ian Thomas volt, a ruhát finom pliszírozott részletek díszítették, hozzá pillangószerűen hajtogatott kék kalap, színben hozzáillő táska és fehér, alacsony sarkú cipő tartozott. 

Károly herceg és Diana hercegnő (1981): Az évszázad esküvőjén
Károly herceg és Diana hercegnő,  az évszázad esküvője.
Forrás: Hulton Royals Collection

Kitalálod, milyen színű szettben vett részt András herceg és Sarah Ferguson 1986-os házasságkötésén? Hát, persze, hogy kékben, pontosabban ibolyakékben. A pár 1996-ban vált el, Sarah Ferguson azóta újra nyitott az új kapcsolatra, András hercegre pedig finoman szólva rájár a rúd: akár élete végéig börtönbe kerülhet. Pedig a ruha csoda szép volt: selyemből készült hangsúlyos vállrésszel, kiskabáttal, széles karimájú aszimmetrikus kalappal. 

András herceg és Sarah Ferguson 1986-os házasságkötése, Erzsébet királynő cikkhez.
András herceg és Sarah Ferguson 1986-os házasságkötése.
Forrás: Hulton Royals Collection

Érdekes módon, ez volt az utolsó alkalom, hogy az uralkodó kék árnyalatot választott – Vilmos és Harry herceg nagy napján lehetséges, hogy tudatosan kerülte ezt a színt. 

A kék szín jelentése

A királyi család esetében a kék a tekintélyt, a stabilitást és az egységet, és egyesek szerint a felsőbbrendűséget jelképezi, spirituális szempontból a kék színnek is hatalma van, ráadásul biztonságos szín. Egyszerre sugároz nyugalmat, kiszámíthatóságot és harmóniát. 

II. Erzsébet LONDON, UK: Britains Queen Elizabeth II accompanied by The Duke of Edinburgh unveils a portrait bust of Her Majesty by British sculptor, Oscar Nemon at the House of Lords in central London on October 20, 2009. PHOTOGRAPHY BY MICHAEL DUNLEA / BARCROFT MEDIA LTD UK Office, London. T +44 845 370 2233 W www.barcroftmedia.com Australasian & Pacific Rim Office, Melbourne. E info@barcroftpacific.com T +613 9510 3188 or +613 9510 0688 W www.barcroftpacific.com Indian Office, Delhi. T +91 997 1133 889 W www.barcroftindia.com Erzsébet királynő és Edinburgh hercege leleplezik Őfelsége portrészobrát, amelyet Oscar Nemon készített. Forrás: Northfoto
Erzsébet királynő és Edinburgh hercege leleplezik Őfelsége portrészobrát, amelyet Oscar Nemon készített.
Forrás: Northfoto

Nem véletlen, hogy a kék árnyalatait az üzleti életben is előszeretettel használják, hiszen a pénzügyek kezelése bizalmi kérdés. Az informatikában a fejlődés jelképe, az egészségügyben pedig a sterilitást sugallja. 

A kék átok meglehetősen hátborzongató, szín- és stílustanácsadók, protokollszakértők szerint azonban érdemes kritikusan szemlélni az efféle egybeeséseket. Néha nem többek egyszerű véletlennél. Habár pont ez teszi őket igazán érdekessé és misztikussá. 

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