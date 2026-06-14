Miért volt baljós jel, ha II. Erzsébet kék ruhát öltött a királyi esküvőkön?

A kék átok szerint, ha I. Erzsébet királynő kék ruhában jelent meg egy közeli családtag esküvőjén, az a házasság szinte mindig válással végződött. Kék alatt értendő a királykék, türkiz és az ibolyakék színű outfit is. Egyesek szentül hiszik, hogy a királynő ruhaválasztása burkolt üzenetet hordozott, míg mások szerint nincs ebben ennyi, és a valóság azonban jóval prózaibb: II. Erzsébet tudatosan választott élénk árnyalatokat, hogy a tömegben is könnyen felismerhető legyen.

II. Erzsébet és Fülöp herceg megérkeznek a Szent Pál-székesegyházhoz, hogy részt vegyenek fiuk, Károly herceg, Wales hercege és Lady Diana Spencer esküvőjén.

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Esküvők, amelyeken Erzsébet királynő kék ruhában jelent meg

Margit hercegnő és Antony Armstrong-Jones 1960-ban tartott esküvőjén viselt először kéket, egy Norman Hartnell által tervezett, élénk türkizkék selyem- és csipkeruhát, hozzá illő boleróval és kalappal. A pár 1978-ban vált el.

Margit hercegnő és Antony Armstrong-Jones 1960-ban tartott esküvője. Ez volt az első alkalom, hogy Erzsébet királynő kéket viselt.

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Anna hercegnő és Mark Phillips 1973-ban mondták ki egymásnak a boldogító igent. Az eseményre Erzsébet királynő egy királykék kabátruhában érkezett, természetesen a hozzá illő kalappal. Érdekes módon a pár házassága 1992-ben válással végződött.

Anna hercegnő és Mark Phillips 1973-ban mondták ki egymásnak a boldogító igent.

Forrás: Hulton Archive

Károly herceg és Diana hercegnő esküvőjén, avagy ahogy a világ nevezi, az évszázad esküvőjén, 1981-ben őfelsége egy feltűnő, kék színű ruhát öltött és hát jól tudjuk, mi lett a frigy vége. A szett tervezője a királynő kedvenc szabásza, Ian Thomas volt, a ruhát finom pliszírozott részletek díszítették, hozzá pillangószerűen hajtogatott kék kalap, színben hozzáillő táska és fehér, alacsony sarkú cipő tartozott.

Károly herceg és Diana hercegnő, az évszázad esküvője.

Forrás: Hulton Royals Collection

Kitalálod, milyen színű szettben vett részt András herceg és Sarah Ferguson 1986-os házasságkötésén? Hát, persze, hogy kékben, pontosabban ibolyakékben. A pár 1996-ban vált el, Sarah Ferguson azóta újra nyitott az új kapcsolatra, András hercegre pedig finoman szólva rájár a rúd: akár élete végéig börtönbe kerülhet. Pedig a ruha csoda szép volt: selyemből készült hangsúlyos vállrésszel, kiskabáttal, széles karimájú aszimmetrikus kalappal.