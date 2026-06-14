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Alkoholmérgezés, infúzió, késések − Halála után támadta be Val Kilmert egy rendező

határtalan indulat val kilmer adam marcus
Life.hu
2026.06.14.
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Nem mindenki érzi megtiszteltetésnek, ha egy legendás színésszel dolgozhat együtt. Adam Marcus, a Határtalan indulat rendezője ingerült posztban tálalt ki Val Kilmerrel való rossz tapasztalatáról

Halottról vagy jót vagy semmit – tartja egy régi mondás. Azonban Adam Marcus könnyen sutba dobta ezt az elvet Val Kilmer kapcsán. 

Adam Marcus, a Határtalan indulat rendezője ingerült posztban tálalt ki Val Kilmerrel való rossz tapasztalatáról
 Adam Marcus, a Határtalan indulat rendezője ingerült posztban tálalt ki Val Kilmerrel való rossz tapasztalatáról.
Forrás: Archive Photos

Marcus szerint Val Kilmerrel rémálom volt együtt dolgozni

A Határtalan indulat rendezője szerint ugyanis egy évvel Val Kilmer halála után alaposan betámadta a néhai sztárt. „A legrosszabb ember volt, akit valaha ismertem és azért ez elég sokatmondó”osztotta meg egy bejegyzésben.

Persze itt nem állt meg, és így folytatta: „Olyan alkoholmérgezése volt az első forgatási napon, hogy mentőt kellett hívnom, hogy adjanak neki infúziót. Ha ez nem lenne elég, naponta 3-6 órákat késett a forgatásokról. Másfél millió dollárt fizettek neki, de teljesen amatőr módon viselkedett. És ez tényleg csak a jéghegy csúcsa” − írta Adam Marcus. 

Mások is osztják a véleményét

Nem ő az egyetlen filmes, akinek negatív tapasztalata volt Val Kilmerrel. Joel Schumacher, a Batman filmek rendezője pszichésen sérültnek, illetve gyerekesnek és lehetetlennek titulálta a színészlegendát. A Dr. Moreau szigetét rendező John Frankenheimer diplomatikusan csak annyit mondott, hogy soha többet nem dolgozna együtt a színésszel.

Több mint egy éve, hogy Val Kilmer 65 évesen meghalt. A lánya akkor azt nyilatkozta, apja, bár legyőzte a rákot, a tüdőgyulladással nem tudott megküzdeni, ugyanis a kezelések legyengítették az immunrendszerét. A halotti bizonyítvány szerint Val Kilmer halálát nem csak a tüdőgyulladás okozta, a színész daganatos betegsége kiújult

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