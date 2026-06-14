Folyton noszogatnod kell a gyereket? A szakértők szerint ezt csináld helyette

Hogyan segítsd a gyereked fejlődését úgy, hogy közben ne érezze folyamatos nyomás alatt magát, és ne téged lásson „ellenfélnek”? A jó hír, hogy a gyerek motiválása nem elsősorban eszközökön vagy trükkökön múlik, hanem azon a kapcsolaton, amit vele építesz. Ha biztonságban érzi magát melletted, sokkal könnyebben lesz nyitott a fejlődésre is. Mindezt 3 szuper módszerrel érheted el.

Búcsút inthetsz a nyaggatásnak, ha a 3 módszert alkalmazod a Gyerek motiválása céljából.

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Gyerek motiválása nyaggatás nélkül Építsd ki a bizalmat, mielőtt finoman irányítani kezdesz.

Adj valódi, hiteles visszajelzést.

Ne tárgyakkal vagy pénzzel jutalmazd.

A dicséret legyen konkrét

A gyerekek nagyon érzik, ha valami üres vagy automatikus. Az „ügyes vagy” típusú dicséret kedves gesztusnak tűnik, hosszú távon azonban kevés a valódi motiváció fenntartásához. Ha a visszajelzés nem konkrét, a gyerek nem tudja, hogyan ismételje meg a jó teljesítményt, így a dicséret csupán egy pillanatnyi jó érzés marad, ami egyáltalán nem fogja fejleszteni az önértékelését. Carol Dweck, a Stanford Egyetem világhírű pszichológusának kutatásai rávilágítottak, hogy ha a gyereket a képességei helyett a kitartása miatt dicsérjük, akkor megtanulja, hogy a kontroll nála van (ő dönthet élete alakulásáról).

Ha azt mondjuk: „láttam, milyen türelmesen próbáltad összeilleszteni a puzzle-t”, a gyerek pontosan érti, hogy a türelme és a próbálkozása hozta meg az eredményt.

Ne csupán egy melléknévvel dicsérd (okos vagy), fejtsd ki azt is, miért okos és mit tisztelsz benne.

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Ha folyton jutalmazod, letöröd a belső motivációját

Edward L. Deci és Richard M. Ryan, a motivációkutatás két meghatározó alakja szerint az úgynevezett belső motiváció abból fakad, hogy maga a tevékenység ad örömet és elégedettséget, nem pedig az érte kapott jutalom vagy elismerés. Könnyű belecsúszni abba, hogy „ha jól teljesítesz, kapsz valamit”, mert rövid távon tényleg működik, hosszú távon azonban nem hozza a várt sikert.

Van, aki fizet a gyerekének, hogy kivigye a szemetet. A jutalmazás azonban a belső késztetést külső kényszerré alakítja, így a gyerek végül már csak a fizetségért fog teljesíteni, az érdeklődése az adott feladat iránt elveszik.

A tárgyi jutalmak helyett alkalmazott értő figyelem és a közös öröm mélyíti a belső motivációt, vagyis így megtanulja, hogy a saját céljaiért és a tanulás szeretetéért legyen kitartó.