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Folyton noszogatnod kell a gyereket? A szakértők szerint ezt csináld helyette

123rf.com -
inspiráció motiváció szülőség gyereknevelés
Jónás Ágnes
2026.06.14.
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A legtöbb szülő azért ragad bele a házisárkány-üzemmódba, mert a rohanó hétköznapokon egyszerűbb és időtakarékosabb instrukciókat adni, mint kivárni, hogy a gyerek magától jöjjön rá, mi is a feladata. Azzal azonban, ha folyton élő emlékeztetőként állunk a háta mögött, a gyerek motiválása gyakorlatilag meg sem valósul. Hogyan érheted el, hogy csemetéd magától érezzen kedvet a tanuláshoz vagy épp a rendrakáshoz?Mutatunk 3 szuper módszert.

Hogyan segítsd a gyereked fejlődését úgy, hogy közben ne érezze folyamatos nyomás alatt magát, és ne téged lásson „ellenfélnek”? A jó hír, hogy a gyerek motiválása nem elsősorban eszközökön vagy trükkökön múlik, hanem azon a kapcsolaton, amit vele építesz. Ha biztonságban érzi magát melletted, sokkal könnyebben lesz nyitott a fejlődésre is. Mindezt 3 szuper módszerrel érheted el. 

A gyerek motiválása szülőként nem mindig egyszerű feladat. A fotón egy anya-lánya páros látható.
Búcsút inthetsz a nyaggatásnak, ha a 3 módszert alkalmazod a Gyerek motiválása céljából.
Forrás:  123rf.com

Gyerek motiválása nyaggatás nélkül 

  • Építsd ki a bizalmat, mielőtt finoman irányítani kezdesz.
  • Adj valódi, hiteles visszajelzést.
  • Ne tárgyakkal vagy pénzzel jutalmazd.

A dicséret legyen konkrét

A gyerekek nagyon érzik, ha valami üres vagy automatikus. Az „ügyes vagy” típusú dicséret kedves gesztusnak tűnik, hosszú távon azonban kevés a valódi motiváció fenntartásához. Ha a visszajelzés nem konkrét, a gyerek nem tudja, hogyan ismételje meg a jó teljesítményt, így a dicséret csupán egy pillanatnyi jó érzés marad, ami egyáltalán nem fogja fejleszteni az önértékelését. Carol Dweck, a Stanford Egyetem világhírű pszichológusának kutatásai rávilágítottak, hogy ha a gyereket a képességei helyett a kitartása miatt dicsérjük, akkor megtanulja, hogy a kontroll nála van (ő dönthet élete alakulásáról).

Ha azt mondjuk: „láttam, milyen türelmesen próbáltad összeilleszteni a puzzle-t”, a gyerek pontosan érti, hogy a türelme és a próbálkozása hozta meg az eredményt. 

A fotón egy aranyos család látható, apa és anya rendszeresen motiválja a gyerekét.
Ne csupán egy melléknévvel dicsérd (okos vagy), fejtsd ki azt is, miért okos és mit tisztelsz benne.
Forrás:  123rf.com

Ha folyton jutalmazod, letöröd a belső motivációját

Edward L. Deci és Richard M. Ryan, a motivációkutatás két meghatározó alakja szerint az úgynevezett belső motiváció abból fakad, hogy maga a tevékenység ad örömet és elégedettséget, nem pedig az érte kapott jutalom vagy elismerés. Könnyű belecsúszni abba, hogy „ha jól teljesítesz, kapsz valamit”, mert rövid távon tényleg működik, hosszú távon azonban nem hozza a várt sikert. 

Van, aki fizet a gyerekének, hogy kivigye a szemetet. A jutalmazás azonban a belső késztetést külső kényszerré alakítja, így a gyerek végül már csak a fizetségért fog teljesíteni, az érdeklődése az adott feladat iránt elveszik. 

A tárgyi jutalmak helyett alkalmazott értő figyelem és a közös öröm mélyíti a belső motivációt, vagyis így megtanulja, hogy a saját céljaiért és a tanulás szeretetéért legyen kitartó. 

Gyerek motiválása szülőként, kertészkedő kisfiú és anyuka van a képen.
Gyerek motiválása jutalmazással? Hosszú távon zsákutcába vezet.
Forrás: 123rf.com

A kézzelfogható jutalmak akár alá is áshatják a belső motivációt, mert a fókuszt a tevékenységről az érte járó jutalomra helyezik át. Nem az viszi előre a gyereket, ha folyamatosan jutalmazod, hanem az, ha segítesz neki megélni, hogy képes rá, van választása, és számít, amit csinál” − állítja Edward L. Deci.


Akkor is méltasd, ha kudarcot vall

Fontos az is, hogy ne csak akkor kapjon visszajelzést, amikor „jól teljesít”. Ha azt érzi, hogy hibázhat, és attól még ugyanúgy szereted, akkor bátrabban próbálkozik. Egy idő után megérti, hogy a nehézségek nem kudarcok, hanem a tanulási folyamat természetes részei. Ezzel a módszerrel kivédheted a megfelelési kényszert és előcsalogathatod az egészséges önbizalmát.

Gyerek motiválása visszajelzéssel. A fotón egy anya és lánya szerepel.
Ha a visszajelzésed nem csak a végeredményhez kötődik, a gyermeked egy idő után érezni fogja, hogy az erőfeszítése és minden részfeladatba fektetett energiája értékes.
Forrás:  123rf.com

Szülőként próbáld észben tartani, hogy a gyereked motiválása nem sprint, hanem egy hosszú közös utazás, amely során kulcsszerep jut a bizalomnak és a valódi figyelemnek.

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