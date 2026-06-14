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Harper Beckham békülni próbált? Meglepő helyen bukkant fel apja csillagavatója után

Beckham család David Beckham Brooklyn Beckham Victoria Beckham
Rideg Léna
2026.06.14.
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Miközben a Beckham család David Beckham hollywoodi csillagavatóját ünnepelte, egy váratlan látogatás is felkeltette a figyelmet. Harper Beckham bátyja, Brooklyn Los Angeles-i otthonához ment, ám a találkozó végül elmaradt.

Újabb fejezetéhez érkezhetett a Beckham család körül hónapok óta zajló feszültség. David és Victoria Beckham legkisebb gyermeke, a 14 éves Harper Beckham ugyanis pénteken megpróbálta felkeresni bátyját, Brooklynt Los Angeles-i otthonában, ám a találkozó végül elmaradt.

Harper Beckham hiába kereste fel bátyját Los Angelesben.
Harper Beckham hiába kereste fel bátyját Los Angelesben.
Forrás: GC Images

Úgy tűnik, Harper Beckhamnek nagyon hiányzik a bátyja

Ahogy arról mi is hírt adtunk, David Beckham csillagot kapott a Hollywoodban található Hírességek Sétányán. Harper is jelen volt apja csillagavató ünnepségén, nem sokkal az esemény után azonban egy terepjáróval érkezett Brooklyn Beckham és felesége, Nicola Peltz Beckham közös otthonához. A Page Six által megszerzett fotók szerint a tinédzser ugyanabban a rózsaszín szettben jelent meg a háznál, amelyet korábban a Hírességek Sétányán rendezett ceremónián is viselt. Harper néhány pillanattal később azonban távozott, anélkül, hogy találkozott volna bátyjával.

A lapnak egy bennfentes azt állította, hogy Brooklyn és Nicola nem tartózkodtak otthon, sőt feltehetően nem is voltak Los Angelesben, de nagyon úgy tűnik, hogy Harpernek hiányzik a testvére.

Brooklyn továbbra sem akar kibékülni a családjával

A Beckham családon belüli konfliktusokról hónapok óta cikkez a nemzetközi sajtó. A legnagyobb visszhangot Brooklyn Beckham januári Instagram-bejegyzése váltotta ki, amelyben nyíltan beszélt a szüleivel való megromlott kapcsolatáról. „Évekig hallgattam, és mindent megtettem azért, hogy ezek az ügyek a magánélet részei maradjanak” – írta akkor. Azt állította, hogy szülei folyamatosan a sajtóhoz fordultak, ezért úgy érezte, neki is meg kell szólalnia. „Nem szeretnék kibékülni a családommal. Nem irányít senki, egyszerűen most először kiállok magamért” – fogalmazott.

David Beckham továbbra sem kíván nyilvánosan beszélni a családi viszályról: a Variety magazinnak adott interjújában, amely a hollywoodi csillagavató apropóján készült, arról kérdezték, hogyan kezeli a családját érintő negatív sajtóhíreket. A korábbi futballsztár azonban gyorsan lezárta a témát.

„Őszintén szólva megállítanálak itt. Ez magánügy. Ez az egyetlen dolog, amiről nem szeretnék beszélni”mondta.

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