Simon Benedek
2026.01.31.
A mesterséges intelligencia sokak szemében valóságos polihisztor, amely minden kérdésre tudja a helyes választ. Sajnos, amikor téved, azt is olyan magabiztossággal teszi, hogy az ember gondolkodás nélkül hisz neki. Íme 4 eset, amikor a ChatGPT durván félrevezetett valakit.

Az elmúlt években a mesterséges intelligencia rohamosan fejlődött. A ChatGPT az egyik legismertebb képviselője a modern chatbotoknak, amit sokan használnak mindennapi feladatokra, ám egyre többször derül fény arra, hogy az AI nem minden esetben megbízható. Mutatjuk azokat az eseteket, amikor valaki csúnyán ráfázott a ChatGPT tanácsaira. 

Egy nő a ChatGPT-t használja.
A ChatGPT sokszor téved, ezért nem szabad mindent elhinni neki. 
Forrás:  Getty Images
  • A ChatGPT nem minden esetben megbízható, mégis sokan kritikus gondolkodás nélkül követik a tanácsait.
  • Egy görög nő egy AI-jóslat miatt bontotta fel 12 éves házasságát és családi életét.
  • Egy férfi mérgezést kapott, miután a chatbot veszélyes anyagot ajánlott neki.
  • Volt, aki szakított a párjával, majd a mesterséges intelligenciával „házasodott össze”.
  • Egy felhasználó elhitte magáról, hogy próféta, mert a ChatGPT megerősítette ebben.

A ChatGPT nem mindenttudó 

Az internet tele van rémesebbnél rémesebb történetekkel, amelyek bemutatják, hogyan „szívatott meg” valakit a ChatGPT egy-egy ártalmatlannak tűnő beszélgetés során. Ezek a történetek egyszerre szórakoztatóak és figyelemfelkeltőek, ugyanis rámutatnak a mesterséges intelligencia veszélyeire. Ebben a cikkben 4 abszurd esetet gyűjtöttünk össze, amely bizonyítja, hogy az MI néha egészen hajmeresztő dolgokra képes. 

12 év házasság ment a kukába a mesterséges intelligencia jóslata miatt

Egy görög nő nemrég 12 évnyi házasság és két gyermek után a ChatGPT jóslata miatt vetett véget a házasságának. A nő azután indított válópert, hogy a ChatGPT egy olyan választ adott neki, amely meggyőzte arról, hogy a férje félrelép. A házaspár már 12 éve élt együtt boldog kapcsolatban és két gyermekük is van. A beszámolók szerint a feleség arra kérte a ChatGPT-t, hogy jósoljon a csészéjében maradt kávézaccból – a hagyományos jóslást utánozva. Az MI ezután megmondta, hogy a férj a jövőben egy fiatal nővel fogja megcsalni a párját, akinek a neve „E” betűvel kezdődik, és azt állította, hogy a férjnek is erős érzései lesznek iránta. A nő ezután kiköltöztette a férjét a házból, és szinte azonnal beadta a válópert. A férj szinte fel sem fogta, hogy mi történt: döbbenten és zavarodottan állt a történtek előtt. 

Táplálkozási tippeket kért a ChatGPT-től: mérgezés miatt hetekre kórházba került

Egy 60 éves férfi mérgezéses tünetekkel került kórházba, miután megérdeklődte a ChatGPT-től, hogy mivel tudná helyettesíteni a konyhai sót az étkezésében. A mesterséges intelligencia azt a táplálkozási tanácsot adta a gyanútlan felhasználónak, hogy próbálja ki az nátrium-bromidot. Három hónapnyi bromidfogyasztás után kórházba kellett szállítani a férfit, mert mérgezéses tüneteket produkált, sőt, egy idő után már hallucinációk gyötörték őt. Kiderült, hogy ez az anyag egyáltalán nem ajánlott rendszeres fogyasztásra, napjainkban már főleg csak az állatgyógyászatban és a vegyiparban használják. 

A ChatGPT tanácsára szakított a vőlegényével, majd feleségül ment a mesterséges intelligenciához

Nogucsi Yurina jegyben járt egy férfivel, akivel a kapcsolata azonban megromlott. Végső elkeseredésében a ChatGPT tanácsáért fordult, amely szakítást javasolt. A nő megfogadta a tanácsot, majd visszatért a digitális térbe, hogy megalkossa a tökéletes társat magának: Lune Klaus Verdure-t. Eleinte csak beszélgetésnek indult a kapcsolatuk, azonban a nő később úgy döntött, hogy hozzámegy a saját maga által testre szabott mesterséges intelligenciához. A ceremónián Jurina egy Vuzix okosszemüvegen keresztül látta a vőlegényt, a gyűrűhúzást a levegőben imitálták.

A ChatGPT elhitette egy férfival, hogy próféta

Ez az eset is jól példázza, mennyire manipulatív tud lenni a mesterséges intelligencia, hogy a felhasználó érzelmeire hasson. Egy Reddit-felhasználó számolt be róla, hogy kíváncsiságból elkezdett beszélgetni a ChatGPT-vel, amelynek kifejtette a gondolatait. Néhány üzenet után már úgy érezte, hogy valóban különleges küldetéssel bír, mert a gép szinte prófétaként kezelte őt. A felhasználó a magánéletében is elkezdett prófétaként viselkedni, de idővel rájött, hogy a chatbot csupán megerősítette a hitében, de valójában semmilyen „isteni küldetés” nem volt mögötte. 

