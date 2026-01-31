Az elmúlt években a mesterséges intelligencia rohamosan fejlődött. A ChatGPT az egyik legismertebb képviselője a modern chatbotoknak, amit sokan használnak mindennapi feladatokra, ám egyre többször derül fény arra, hogy az AI nem minden esetben megbízható. Mutatjuk azokat az eseteket, amikor valaki csúnyán ráfázott a ChatGPT tanácsaira.

A ChatGPT sokszor téved, ezért nem szabad mindent elhinni neki.

Forrás: Getty Images

A ChatGPT nem minden esetben megbízható, mégis sokan kritikus gondolkodás nélkül követik a tanácsait.

Egy görög nő egy AI-jóslat miatt bontotta fel 12 éves házasságát és családi életét.

Egy férfi mérgezést kapott, miután a chatbot veszélyes anyagot ajánlott neki.

Volt, aki szakított a párjával, majd a mesterséges intelligenciával „házasodott össze”.

Egy felhasználó elhitte magáról, hogy próféta, mert a ChatGPT megerősítette ebben.

A ChatGPT nem mindenttudó

Az internet tele van rémesebbnél rémesebb történetekkel, amelyek bemutatják, hogyan „szívatott meg” valakit a ChatGPT egy-egy ártalmatlannak tűnő beszélgetés során. Ezek a történetek egyszerre szórakoztatóak és figyelemfelkeltőek, ugyanis rámutatnak a mesterséges intelligencia veszélyeire. Ebben a cikkben 4 abszurd esetet gyűjtöttünk össze, amely bizonyítja, hogy az MI néha egészen hajmeresztő dolgokra képes.

12 év házasság ment a kukába a mesterséges intelligencia jóslata miatt

Egy görög nő nemrég 12 évnyi házasság és két gyermek után a ChatGPT jóslata miatt vetett véget a házasságának. A nő azután indított válópert, hogy a ChatGPT egy olyan választ adott neki, amely meggyőzte arról, hogy a férje félrelép. A házaspár már 12 éve élt együtt boldog kapcsolatban és két gyermekük is van. A beszámolók szerint a feleség arra kérte a ChatGPT-t, hogy jósoljon a csészéjében maradt kávézaccból – a hagyományos jóslást utánozva. Az MI ezután megmondta, hogy a férj a jövőben egy fiatal nővel fogja megcsalni a párját, akinek a neve „E” betűvel kezdődik, és azt állította, hogy a férjnek is erős érzései lesznek iránta. A nő ezután kiköltöztette a férjét a házból, és szinte azonnal beadta a válópert. A férj szinte fel sem fogta, hogy mi történt: döbbenten és zavarodottan állt a történtek előtt.