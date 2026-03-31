Ő volt az első magyar celeb: a férfiak bomlottak utána, a nők elfordultak tőle – Apraxin Júlia botrányos élete

Noha a celeb kifejezés csak a 21. századi újságírásban vált azon hírességek szinonimájává, akik arról híresek, hogy híresek, a jelenség már jóval korábban létezett. Sokan Gábor Zsazsát tartják az első magyar celebnek, ám a celebritások igazi hazai úttörője egy 19. századi arisztokrata nő volt. Apraxin Júlia botrányai olyan polgárpukkasztók voltak, hogy még a mai világban is visszahőkölnénk tőlük. Töltsünk teát és kezdődjék a pletykadélután!

Apraxin Júlia megelőzte korát, így lett az első magyar celeb.

Apraxin Júlia élete 1830 körül született Bécsben egy orosz diplomata lányaként.

Mély műveltségre tett szert, rendszeresen írt, színházban játszott.

Batthyány Artúr felesége lett de szeretőket is tartott.

Egy ízben öngyilkosságot kísérelt meg, Pest igazi botrányhőse volt.

Utolsó éveit visszavonultan élte le Spanyolországban.

A botrányhős születése: Ki volt Apraxin Júlia?

Egy 19. századi nőtől csupán felületes műveltséget vártak el, nagyobb hangsúlyt fektettek az etikett, viselkedés szabályainak elsajátítására, elvégre életük fő célja egy előnyös házasság és az anyaság volt. Azonban az 1830-ban (vagy 1825-ben) Bécsben született Apraxin Júlia kortársainál jóval alaposabb oktatást kapott, elsősorban az irodalom, nyelvészet, asztronómia és filozófia iránt mutatott érdeklődést. Édesapja az orosz cár diplomatája volt, anyai ágról magyar felmenőkkel bírt. Szülei válása után egy Esterházy gróf lett a mostohaapja, korai éveit Pozsony és Pest között élte le.

Talán a nemzetközi környezetben töltött gyerekkor és kiemelkedő műveltsége okán tett szert arra a szellemi nyitottságra, ami későbbi botrányait megalapozta. Az intelligens, mély gondolkodású lányt már fiatalkorában sem lehetett megzabolázni, például amikor kitört az 1848-as forradalom, egy anekdota szerint barátnőjével együtt férfi ruhában kísérelt meg csatlakozni a harcokhoz. (Törekvésük lelepleződött.)

A forradalom és szabadságharc nem várt hatással volt életére. Ugyanis a kivégzett magyar miniszterelnök, Batthyány Lajos unokaöccse, Batthyány Artúr bizonyítani akarta hűségét a Habsburgok felé, így az orosz származású, de a bécsi udvarral is kapcsolatot ápoló diplomata család lányára esett a választása. Így történt, hogy Apraxin Júlia 1849 októberében feleségül ment a grófhoz.