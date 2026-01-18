Még a walesi herceg is a lábai előtt hevert: ismerd meg a 100 éve elhunyt Blaha Lujzát!

Még a született tehetségek sem kerülhetik el képességeik fejlesztését. Jól tudta ezt Blaha Lujza is, aki bár az anyatejjel szívta magába a színészet és éneklés művészetét, folyamatosan képezte magát. Ez pedig a legváratlanabb módon segítette hozzá ahhoz a sikerhez, ami előtt még a koronás fők is fejet hajtottak. Ismerd meg az operaénekesnőt, akiről az illusztris budapesti teret is elnevezték!

Blaha Lujza nem ok nélkül lett a nemzet csalogánya.

Forrás: Profimedia

Blaha Lujza élete Vándorszínészek gyerekeként született a nemzet csalogánya.

Blaha Lujza karrierjét első férje indította el.

Bécsben és Budapesten aratta legnagyobb sikereit.

Még a walesi herceg is rajongott tehetségéért.

1926. január 18-án hunyt el hosszú betegség után.

A nyomorból a siker felé

A legendás magyar operaénekesnő gyakorlatilag beleszületett a színházi világba 1850. szeptember 8-án. A Reindl Ludovika néven született díva édesapja eredetileg a szabadságharc katonája volt, aki leszerelése után Várai Sándor művésznéven lett vándorszínész. Édesanyja, Ponty Alojiza szintén színésznő volt, szülei pedig épp úton voltak, amikor beindult a szülés. Végül egy falu széli házban látta meg a napvilágot.

A kislány – akit édesanyja után hívtak Lujzának – gyerekkorát a díszletek között töltötte, mivel szüleinek nem volt módja másra bízni. Miután a lány édesapja hat éves korában elhunyt, édesanyja egy évvel később feleségül ment egy díszlettervezőhöz. Blaha Lujza négy éves korában már statiszta volt, ötévesen az előadások között énekelt. Első komolyabb szerepét nyolc évesen kapta a Koldusnőben, tizenhárom évesen pedig már önálló szerepeket játszott.

Blaha Lujza már négy éves korától a színpadon állt.

Forrás: Profimedia

Csakhogy a színpadon túl szegénység, hideg, éhezés, állandó utazás volt a vándorszínészek sorsa. Elemi iskolába nem is járt, színésztársa tanította meg írni és olvasni nyolc évesen. Talán ez is lehetett az oka, hogy alig 16 évesen feleségül ment a nála két évtizeddel idősebb Jan Blaha (magyarosított néven Blaha János) nevű cseh származású karmesterhez. A férfi zenei ismeretekre oktatta, felesége kedvéért pedig magyarul is megtanult és ő volt az, aki igazán beindította Blaha Lujza karrierjét.