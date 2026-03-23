Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 23., hétfő

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
eltűnt gyerekek

Megismétlődhet a Madeleine McCann-ügy? A 35 éve eltűnt Ben Needham sztorija ijesztő fordulatot vett

eltűnt gyerekek Ben Needham Madeleine McCann eltűnése
Komáromi Bence
2026.03.23.
A héten derült ki, hogy 35 év után végre pont kerülhet a világ egyik legismertebb rejtélyének végére. A 21 hónapos korában eltűnt Ben Needham sztorija azonban váratlan fordulatot vett.

Felcsillant a remény, hogy a családja viszontláthatja Ben Needhamet, aki 35 évvel ezelőtt, 21 hónapos korában tűnt el a görög Kos szigetéről. Az eltűnt gyermek édesanyja, Kerry Needham a keresőcsapatuk hivatalos weboldalán arról írt, hogy előkerült egy Amerikában élő férfi, aki kiköpött mása a fiának, és a születésének körülményeit homály fedi. Az említett férfi ráadásul hajlandó DNS-teszt alá vetni magát, hogy kiderüljön az igazság. Az örömteli várakozást azonban beárnyékolja néhány igen szomorú körülmény.

Ben Needham édesanyja a rendőrséghez fordult, miután visszaéltek a nevével és a fia sztorijával
Forrás: Getty Images Europe

A Ben Needham-ügy részletei

  • Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, a kisfiú 1991. július 24-én nyomtalanul tűnt el egy felújítás alatt álló parasztházból.
  • Ben a bátyjával és a szüleivel tartózkodott az ingatlanban, azonban pár percre egyedül maradt az udvaron.
  • Mire újra ránéztek a felnőttek a gyermek felszívódott.
  • Az azóta eltelt 35 évben többször is elővették az ügyet, azonban a rendőrség nem talált új bizonyítékokat, amelyek alapján elindulhatott volna a nyomozás.
  • Nemrég kiderült, hogy az elmúlt években több férfi is jelentkezett a Needham-családnál, akik azt állították, hogy azonosak lehetnek az eltűnt gyermekkel, ám a vizsgálatok ezt minden esetben cáfolták.
  • Emellett megjelentek a csalók is a család környezetében, akik lájkokra és megosztásokra cserélték az összetört szívű rokonok fájdalmát.

Visszaéltek Ben Needham nevével

Néhány napja lapunk is beszámolt arról, hogy a Ben sztorija ijesztően hasonlít a Madeleine McCann-ügyre, ahol egy 3 éves kislány tűnt el nyomtalanul egy családi nyaraláson. Akkor még nem derült ki, hogy nemcsak az eltűnés körülményeiben, hanem a későbbi következményeiben is hajaz egymásra a két eset.

Ben Needham eltűnése: 21 hónapos volt, amikor nyoma veszett Kos szigetén
Forrás: AFP

Most ugyanis Kerry Needham arról beszélt a brit médiában, hogy kamu profilok és csaló oldalak tucatjai kezdtek el visszaélni a nevükkel. 

„A mesterséges intelligencia segítségével olyan képeket generáltak, amelyekhez azt írták:„végre újra találkoztam a fiammal". Ezek a fotók egytől egyik átverések, ugyanis még jelenleg is várjuk a friss DNS-teszt eredményét. Amikor tegnap megláttam az első bejegyzést, dühbe gurultam és azonnal írtam az oldalnak, hogy távolítsák el a képet, mert ez egyértelműen hazugság. Ennek ellenére nem szedték le a posztot, sőt még többet készítettek. Végül a rendőrségre mentem, és feljelentettem a csalókat" – nyilatkozta Kerry. 

Az édesanya arról is beszámolt, hogy az elmúlt években rengetegen megkörnyékezték a családjukat és szerették volna eladni a sztorijukat. Emellett több olyan helyzet is volt, amikor olyan férfiak jelentkeztek nála, akik nem ismerték a szüleiket, és emiatt meggyőzték magukat arról, hogy azonosak Bennel.

„Három éve egy dán férfi felkeresett, és azt állította, hogy ő lehet a fiam. Arról beszélt, hogy a nevelőszülei szerint Kos szigetéről származik és vannak olyan emlékei, melyek szerint kiskorában Bennek szólították. A DNS-teszt azonban azonnal megcáfolta ezt. A szívem mélyén tudtam, hogy nem ő az, de mindig van remény, mindig van esély. De ez a helyzet nyilvánvalóan súlyos csalódást okozott" – tette hozzá Kerry. A jelenleg Törökországban élő hölgy ezért már sokkal óvatosabb, mint korábban, és most az „amerikai Ben Needham" esetében addig nem mer bízni és reménykedni, amíg hivatalosan nem erősítik meg a férfi kilétét.

A Needham családnak ugyanazokkal a kihívásokkal kell megküzdenie, mint a McCann családnak. Korábban lapunk is beszámolt arról, hogy egy kamu Madeleine McCann éveken át követte és zaklatta az eltűnt gyermek rokonait, ugyanis nem tudta elfogadni, hogy valójában nem ő a világ legismertebb eltűnt személye. Annak az ügynek végül 2025 novemberében lett vége, miután a bíróság bűnösnek találta Julia Wandeltet, és 6 hónapos börtönbüntetésre ítélte a nőt.

Az eltűnt gyerekekről szóló korábbi cikkeinket itt tudod elolvasni:

Már csak a DNS-tesztre várunk: 35 év után találhatott rá eltűnt gyermekére egy édesanya

Csodák márpedig léteznek! 35 évnyi bizonytalanság és keresés után egy édesanya végre visszakaphatja a fiát. Már csak a DNS-tesztnek kell bizonyítania az igazságot.

Ben Needham rejtélyes eltűnési ügye: újabb fejleményt hozott a DNS-teszt

A brit kisfiú esete nagyon hasonló Maddie McCannéhez. Ben Needle 21 hónapos korában, 1991-ben tűnt el Kos szigetén, Görögországban. Az eltűnése óta eltelt 33 év alatt a nyomozás sokszor zsákutcában került, de volt, hogy a remény is felcsillant. Legutóbb egy dán férfi állította, hogy ő lehet Ben.

Lezáródott a Madeleine McCann-ügy tárgyalása: ítéletet hirdetett a bíróság

Végre fellélegezhet a McCann család, ugyanis a bíróság bűnösnek találta Julia Wandeltet.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
