Megismétlődhet a Madeleine McCann-ügy? A 35 éve eltűnt Ben Needham sztorija ijesztő fordulatot vett

Felcsillant a remény, hogy a családja viszontláthatja Ben Needhamet, aki 35 évvel ezelőtt, 21 hónapos korában tűnt el a görög Kos szigetéről. Az eltűnt gyermek édesanyja, Kerry Needham a keresőcsapatuk hivatalos weboldalán arról írt, hogy előkerült egy Amerikában élő férfi, aki kiköpött mása a fiának, és a születésének körülményeit homály fedi. Az említett férfi ráadásul hajlandó DNS-teszt alá vetni magát, hogy kiderüljön az igazság. Az örömteli várakozást azonban beárnyékolja néhány igen szomorú körülmény.
A Ben Needham-ügy részletei
- Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, a kisfiú 1991. július 24-én nyomtalanul tűnt el egy felújítás alatt álló parasztházból.
- Ben a bátyjával és a szüleivel tartózkodott az ingatlanban, azonban pár percre egyedül maradt az udvaron.
- Mire újra ránéztek a felnőttek a gyermek felszívódott.
- Az azóta eltelt 35 évben többször is elővették az ügyet, azonban a rendőrség nem talált új bizonyítékokat, amelyek alapján elindulhatott volna a nyomozás.
- Nemrég kiderült, hogy az elmúlt években több férfi is jelentkezett a Needham-családnál, akik azt állították, hogy azonosak lehetnek az eltűnt gyermekkel, ám a vizsgálatok ezt minden esetben cáfolták.
- Emellett megjelentek a csalók is a család környezetében, akik lájkokra és megosztásokra cserélték az összetört szívű rokonok fájdalmát.
Visszaéltek Ben Needham nevével
Néhány napja lapunk is beszámolt arról, hogy a Ben sztorija ijesztően hasonlít a Madeleine McCann-ügyre, ahol egy 3 éves kislány tűnt el nyomtalanul egy családi nyaraláson. Akkor még nem derült ki, hogy nemcsak az eltűnés körülményeiben, hanem a későbbi következményeiben is hajaz egymásra a két eset.
Most ugyanis Kerry Needham arról beszélt a brit médiában, hogy kamu profilok és csaló oldalak tucatjai kezdtek el visszaélni a nevükkel.
„A mesterséges intelligencia segítségével olyan képeket generáltak, amelyekhez azt írták:„végre újra találkoztam a fiammal". Ezek a fotók egytől egyik átverések, ugyanis még jelenleg is várjuk a friss DNS-teszt eredményét. Amikor tegnap megláttam az első bejegyzést, dühbe gurultam és azonnal írtam az oldalnak, hogy távolítsák el a képet, mert ez egyértelműen hazugság. Ennek ellenére nem szedték le a posztot, sőt még többet készítettek. Végül a rendőrségre mentem, és feljelentettem a csalókat" – nyilatkozta Kerry.
Az édesanya arról is beszámolt, hogy az elmúlt években rengetegen megkörnyékezték a családjukat és szerették volna eladni a sztorijukat. Emellett több olyan helyzet is volt, amikor olyan férfiak jelentkeztek nála, akik nem ismerték a szüleiket, és emiatt meggyőzték magukat arról, hogy azonosak Bennel.
„Három éve egy dán férfi felkeresett, és azt állította, hogy ő lehet a fiam. Arról beszélt, hogy a nevelőszülei szerint Kos szigetéről származik és vannak olyan emlékei, melyek szerint kiskorában Bennek szólították. A DNS-teszt azonban azonnal megcáfolta ezt. A szívem mélyén tudtam, hogy nem ő az, de mindig van remény, mindig van esély. De ez a helyzet nyilvánvalóan súlyos csalódást okozott" – tette hozzá Kerry. A jelenleg Törökországban élő hölgy ezért már sokkal óvatosabb, mint korábban, és most az „amerikai Ben Needham" esetében addig nem mer bízni és reménykedni, amíg hivatalosan nem erősítik meg a férfi kilétét.
A Needham családnak ugyanazokkal a kihívásokkal kell megküzdenie, mint a McCann családnak. Korábban lapunk is beszámolt arról, hogy egy kamu Madeleine McCann éveken át követte és zaklatta az eltűnt gyermek rokonait, ugyanis nem tudta elfogadni, hogy valójában nem ő a világ legismertebb eltűnt személye. Annak az ügynek végül 2025 novemberében lett vége, miután a bíróság bűnösnek találta Julia Wandeltet, és 6 hónapos börtönbüntetésre ítélte a nőt.
