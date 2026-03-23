Megismétlődhet a Madeleine McCann-ügy? A 35 éve eltűnt Ben Needham sztorija ijesztő fordulatot vett

Felcsillant a remény, hogy a családja viszontláthatja Ben Needhamet, aki 35 évvel ezelőtt, 21 hónapos korában tűnt el a görög Kos szigetéről. Az eltűnt gyermek édesanyja, Kerry Needham a keresőcsapatuk hivatalos weboldalán arról írt, hogy előkerült egy Amerikában élő férfi, aki kiköpött mása a fiának, és a születésének körülményeit homály fedi. Az említett férfi ráadásul hajlandó DNS-teszt alá vetni magát, hogy kiderüljön az igazság. Az örömteli várakozást azonban beárnyékolja néhány igen szomorú körülmény.

Ben Needham édesanyja a rendőrséghez fordult, miután visszaéltek a nevével és a fia sztorijával

Forrás: Getty Images Europe

A Ben Needham-ügy részletei Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, a kisfiú 1991. július 24-én nyomtalanul tűnt el egy felújítás alatt álló parasztházból.

egy felújítás alatt álló parasztházból. Ben a bátyjával és a szüleivel tartózkodott az ingatlanban, azonban pár percre egyedül maradt az udvaron.

Mire újra ránéztek a felnőttek a gyermek felszívódott.

Az azóta eltelt 35 évben többször is elővették az ügyet, azonban a rendőrség nem talált új bizonyítékokat , amelyek alapján elindulhatott volna a nyomozás.

, amelyek alapján elindulhatott volna a nyomozás. Nemrég kiderült, hogy az elmúlt években több férfi is jelentkezett a Needham-családnál, akik azt állították, hogy azonosak lehetnek az eltűnt gyermekkel, ám a vizsgálatok ezt minden esetben cáfolták.

Emellett megjelentek a csalók is a család környezetében, akik lájkokra és megosztásokra cserélték az összetört szívű rokonok fájdalmát.

Visszaéltek Ben Needham nevével

Néhány napja lapunk is beszámolt arról, hogy a Ben sztorija ijesztően hasonlít a Madeleine McCann-ügyre, ahol egy 3 éves kislány tűnt el nyomtalanul egy családi nyaraláson. Akkor még nem derült ki, hogy nemcsak az eltűnés körülményeiben, hanem a későbbi következményeiben is hajaz egymásra a két eset.

Forrás: AFP

Most ugyanis Kerry Needham arról beszélt a brit médiában, hogy kamu profilok és csaló oldalak tucatjai kezdtek el visszaélni a nevükkel.

„A mesterséges intelligencia segítségével olyan képeket generáltak, amelyekhez azt írták:„végre újra találkoztam a fiammal". Ezek a fotók egytől egyik átverések, ugyanis még jelenleg is várjuk a friss DNS-teszt eredményét. Amikor tegnap megláttam az első bejegyzést, dühbe gurultam és azonnal írtam az oldalnak, hogy távolítsák el a képet, mert ez egyértelműen hazugság. Ennek ellenére nem szedték le a posztot, sőt még többet készítettek. Végül a rendőrségre mentem, és feljelentettem a csalókat" – nyilatkozta Kerry.