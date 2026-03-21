9 szakértői trükk, amivel elriaszthatod a betörőket az otthonodtól

Akár csak egy hosszú munkanapra indulsz el otthonról, akár több napra utazol el, könnyen elkövethetsz olyan apró hibákat, amelyek észrevétlenül növelik a betörés kockázatát. A biztonsági szakértők szerint sokszor nem a látványos hiányosságok jelentik a legnagyobb veszélyt, hanem azok az apró rutinszerű szokások, amelyek túl sok információt árulnak el az otthonodról.

Így előzheted meg a betörést egyszerű lépésekkel

Védekezz a betörés ellen: 9 szabály, amit fontos betartanod, ha elmész otthonról

Gene Petrino, egykori SWAT-parancsnok szerint már néhány rossz döntés is elegendő lehet ahhoz, hogy egy ingatlan könnyű célponttá váljon. A jó hír viszont az, hogy ezek a hibák könnyen kiküszöbölhetők.

1. Ne posztolj valós időben!

Az egyik leggyakoribb hiba a valós idejű posztolás a közösségi médiában. Ha nyaralásról, koncertről vagy akár egy esti programról osztasz meg azonnal képeket, gyakorlatilag bárki számára egyértelművé teszed, hogy nem vagy otthon. Rebecca Edwards szerint érdemes megvárni a hazatérést a posztolással, így nem adsz esélyt arra, hogy illetéktelenek kihasználják a távollétedet.

2. Ne hagyd nyitva az ajtókat és ablakokat!

Szintén meglepően gyakori, hogy az emberek elfelejtik bezárni az ajtókat vagy az ablakokat. Nemcsak a bejárati ajtó számít: a kevésbé szem előtt lévő pinceablakok vagy emeleti nyílászárók is könnyű bejutási pontot jelenthetnek. Egy jól beállított riasztórendszer és az okoseszközökkel ellenőrizhető ablakérzékelők sokat segíthetnek ebben.

3. Ne élj teljesen kiszámítható rutin szerint!

Kevesen gondolnak rá, de a túl kiszámítható napi rutin is kockázatos lehet. Ha minden nap ugyanabban az időben indulsz el és érkezel haza, egy szemfüles megfigyelő könnyen kiismerheti a szokásaidat. Érdemes időnként változtatni az útvonalakon vagy az időpontokon.

4. Ne hagyj kint eszközöket a kertben!

A kertben hagyott létrák és szerszámok szintén veszélyt jelenthetnek. Nemcsak azért, mert értéket képviselnek, hanem mert megkönnyítik a bejutást – például egy felső emeleti ablakon keresztül. Ha lehet, ezeket mindig zárd el vagy tedd nehezen hozzáférhető helyre.