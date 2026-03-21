9 szakértői trükk, amivel elriaszthatod a betörőket az otthonodtól

Akár csak egy hosszú munkanapra indulsz el otthonról, akár több napra utazol el, könnyen elkövethetsz olyan apró hibákat, amelyek észrevétlenül növelik a betörés kockázatát. A biztonsági szakértők szerint sokszor nem a látványos hiányosságok jelentik a legnagyobb veszélyt, hanem azok az apró rutinszerű szokások, amelyek túl sok információt árulnak el az otthonodról.
Védekezz a betörés ellen: 9 szabály, amit fontos betartanod, ha elmész otthonról
Gene Petrino, egykori SWAT-parancsnok szerint már néhány rossz döntés is elegendő lehet ahhoz, hogy egy ingatlan könnyű célponttá váljon. A jó hír viszont az, hogy ezek a hibák könnyen kiküszöbölhetők.
1. Ne posztolj valós időben!
Az egyik leggyakoribb hiba a valós idejű posztolás a közösségi médiában. Ha nyaralásról, koncertről vagy akár egy esti programról osztasz meg azonnal képeket, gyakorlatilag bárki számára egyértelművé teszed, hogy nem vagy otthon. Rebecca Edwards szerint érdemes megvárni a hazatérést a posztolással, így nem adsz esélyt arra, hogy illetéktelenek kihasználják a távollétedet.
2. Ne hagyd nyitva az ajtókat és ablakokat!
Szintén meglepően gyakori, hogy az emberek elfelejtik bezárni az ajtókat vagy az ablakokat. Nemcsak a bejárati ajtó számít: a kevésbé szem előtt lévő pinceablakok vagy emeleti nyílászárók is könnyű bejutási pontot jelenthetnek. Egy jól beállított riasztórendszer és az okoseszközökkel ellenőrizhető ablakérzékelők sokat segíthetnek ebben.
3. Ne élj teljesen kiszámítható rutin szerint!
Kevesen gondolnak rá, de a túl kiszámítható napi rutin is kockázatos lehet. Ha minden nap ugyanabban az időben indulsz el és érkezel haza, egy szemfüles megfigyelő könnyen kiismerheti a szokásaidat. Érdemes időnként változtatni az útvonalakon vagy az időpontokon.
4. Ne hagyj kint eszközöket a kertben!
A kertben hagyott létrák és szerszámok szintén veszélyt jelenthetnek. Nemcsak azért, mert értéket képviselnek, hanem mert megkönnyítik a bejutást – például egy felső emeleti ablakon keresztül. Ha lehet, ezeket mindig zárd el vagy tedd nehezen hozzáférhető helyre.
5. Ne hagyd folyamatosan égve a lámpákat!
A világítás is árulkodó lehet. Ha a lámpák folyamatosan égnek nappal és éjszaka, az épp azt jelezheti, hogy senki sincs otthon. Sokkal jobb megoldás az időzítő vagy az okosvilágítás, amely változó időpontokban kapcsolja fel a fényeket, mintha valaki valóban a lakásban tartózkodna.
6. Ne hagyd felhalmozódni a leveleket és csomagokat!
A felhalmozódó levelek és csomagok szintén egyértelmű jelzést adnak. Egy túlcsorduló postaláda vagy napok óta érintetlen csomagok azt sugallják, hogy az ingatlan üres. Érdemes megkérni egy szomszédot vagy ismerőst, hogy időnként nézzen rá a lakásra, és szedje össze a küldeményeket.
7. Ne hanyagold el a kertet!
Hasonlóan árulkodó lehet az elhanyagolt kert vagy télen a kertben összegyűlt nagy hó. Egy gondozatlan udvar azt üzeni: senki nem figyel a házra. Egy barát vagy megbízható segítő bevonása ilyenkor is sokat számít.
8. Ne rejtsd el a kulcsot „klasszikus” helyeken!
A klasszikus „rejtekhelyek”, mint a lábtörlő alá vagy virágcserépbe rejtett kulcs, ma már egyáltalán nem számítanak biztonságosnak. Ezeket a helyeket a betörők pontosan ismerik. Sokkal jobb megoldás egy megbízható személyre bízni a pótkulcsot vagy modern, kódos okoszárat használni.
9. Ne hagyd mozdulatlanul az autódat napokig!
Végül még az is számít, hol és hogyan parkolsz. Ha az autód napokig mozdulatlanul áll ugyanott, az szintén gyanús lehet. Egy szomszéd, aki időnként használja a felhajtót vagy egy másik autó jelenléte segíthet fenntartani a „lakott” látszatot.
A szakértők egyetértenek abban, hogy a legfontosabb cél: az otthonod akkor is tűnjön élettelinek, amikor nem vagy ott. Okoseszközök, időzített világítás, megbízható szomszédok és tudatos szokások – ezek együtt jelentik a valódi védelmet. Ha ugyanis a házad nem tűnik könnyű célpontnak, jó eséllyel a betörők inkább továbbállnak.
