Az egészségedet is tönkreteheti a mennyezeti világítás − Ha jót akarsz, kiiktatod az életedből

Két típusú ember létezik: akinek hazaérve az első dolga felkapcsolni a nagy villanyt, és aki szíve szerint még a kapcsolót is leszereltetné. Te melyik tábort erősíted? Gyere, és ismerd meg otthoni világítás legmegosztóbb elemét!

Otthoni világítás? Csak a mennyezeti lámpát felejtsd el!

Forrás: 123.rf.com

Otthoni világítás: a központi fények felett eljárt az idő

Most nem azokról a divatjamúlt lámpatípusokról lesz szó, amik 2026-ban cuki helyett inkább cikik. Ez a lakberendezési trend ugyanis nemcsak a szépérzékedre, de az egészségedre is hatással van. Az utóbbi években egyre többen iktatják ki az életükből a mennyezeti lámpa fényét, ami nem véletlen. A fiatalabb generáció például szinte már csak arra használja, ha meg akar valamit keresni a szobában vagy épp takarít. A big light elleni könyörtelen harc a közösségi oldalakon is megjelent. Egy tervezőpáros is nyílt hadjáratot indított a mennyezeti lámpa használata ellen. Videójuk több mint egymillió lájkot és rengeteg támogató kommentet kapott. Megmutatják, mennyire más hangulatú egy szoba, ha az otthoni világítást mennyezeti lámpával vagy kisebb fényforrásokkal emelik ki.

Miért érdemes csak díszként használni a mennyezeti lámpát?

A mennyezeti fény önmagában gyakran lapos, erős árnyékokat vet, elveszi a tér mélységét és karakterét, miközben nem képes egyenletes, barátságos hangulatot teremteni. A nagy központi lámpával a legnagyobb baj az, hogy ijesztően steril, a 2026-os év színéhez hasonlóan, szinte kórházi hangulatot teremt. Ráadásul túlságosan erős és kontrollálhatatlan, amely könnyen idegessé vagy feszülté tehet. Ez pedig nem spekuláció. Egy pszichológus szerint az ilyen fény közvetlenül bombázza az agyat vizuális információkkal. Hiába vagy tehát otthon, könnyen túltelítődhetsz, különösen ha érzékeny vagy a környezeti ingerekre.

Lakberendezési szempontból ugyan van relevanciája az ilyen fényforrásnak, de nem az, hogy felkapcsold. A szoba mértani közepén lógó lámpabúra játlkossá teheti az enteriőrt. Kiemelheti a helyiség dizájnját, megtörheti a nagy teret, de könyörögve kérünk, sose kapcsold fel! Az otthoni világításra ezernyi jobb megoldás létezik.