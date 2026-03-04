Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 4., szerda Kázmér

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
otthon

Az egészségedet is tönkreteheti a mennyezeti világítás − Ha jót akarsz, kiiktatod az életedből

otthon lámpa fényforrás
A bútorok, textíliák, formák és színek mellett van még valami, ami nélkülözhetetlen a pihentető és barátságos hangulat megteremtéséhez. Ez pedig a tudatos otthoni világítás, amelynek nem lehet része a mennyezeti lámpa.

Két típusú ember létezik: akinek hazaérve az első dolga felkapcsolni a nagy villanyt, és aki szíve szerint még a kapcsolót is leszereltetné. Te melyik tábort erősíted? Gyere, és ismerd meg otthoni világítás legmegosztóbb elemét! 

Otthoni világítás: mennyezeti lámpa
Otthoni világítás? Csak a mennyezeti lámpát felejtsd el!
Forrás: 123.rf.com

Otthoni világítás: a központi fények felett eljárt az idő 

Most nem azokról a divatjamúlt lámpatípusokról lesz szó, amik 2026-ban cuki helyett inkább cikik. Ez a lakberendezési trend ugyanis nemcsak a szépérzékedre, de az egészségedre is hatással van. Az utóbbi években egyre többen iktatják ki az életükből a mennyezeti lámpa fényét, ami nem véletlen. A fiatalabb generáció például szinte már csak arra használja, ha meg akar valamit keresni a szobában vagy épp takarít. A big light elleni könyörtelen harc a közösségi oldalakon is megjelent. Egy tervezőpáros is nyílt hadjáratot indított a mennyezeti lámpa használata ellen. Videójuk több mint egymillió lájkot és rengeteg támogató kommentet kapott. Megmutatják, mennyire más hangulatú egy szoba, ha az otthoni világítást mennyezeti lámpával vagy kisebb fényforrásokkal emelik ki.

@joshandmattdesign send this to a big light user 🤮🤭 #lighting #biglight #interiordesign #home ♬ original sound - Josh & Matt

Miért érdemes csak díszként használni a mennyezeti lámpát?

A mennyezeti fény önmagában gyakran lapos, erős árnyékokat vet, elveszi a tér mélységét és karakterét, miközben nem képes egyenletes, barátságos hangulatot teremteni. A nagy központi lámpával a legnagyobb baj az, hogy ijesztően steril, a 2026-os év színéhez hasonlóan, szinte kórházi hangulatot teremt. Ráadásul túlságosan erős és kontrollálhatatlan, amely könnyen idegessé vagy feszülté tehet. Ez pedig nem spekuláció. Egy pszichológus szerint az ilyen fény közvetlenül bombázza az agyat vizuális információkkal. Hiába vagy tehát otthon, könnyen túltelítődhetsz, különösen ha érzékeny vagy a környezeti ingerekre.

Lakberendezési szempontból ugyan van relevanciája az ilyen fényforrásnak, de nem az, hogy felkapcsold. A szoba mértani közepén lógó lámpabúra játlkossá teheti az enteriőrt. Kiemelheti a helyiség dizájnját, megtörheti a nagy teret, de könyörögve kérünk, sose kapcsold fel! Az otthoni világításra ezernyi jobb megoldás létezik.

lámpa, világítás otthon
A barátságos hangulat megteremtésében több, kisebb fényforrás segíthet.
Forrás: Shutterstock

Mire cseréld a menyezeti világítást?

Miután elfogadtad, hogy a mennyezeti lámpa csupán egy lakberendezési elem, jöhetnek az igazi fények. Egy szobában 3-4 kisebb fényforrást érdemes elhelyezni, különböző falak mentén. Ott, ahol gyakran olvasol vagy dolgozol, legyen egy lefelé irányítható, közepesen erős lámpa. E mellé pedig jöhetnek az álló, fali, és egyéb fényforrások, szigorúan meleg fénnyel. Ezek nemcsak hangulatosabbak, de elősegítik a relaxációt és a pihenést is. A szofisztikáltabb világítás csökkentheti a stresszt támogatja a szervezeted ritmusát, mint a mennyezeti lámpa tolakodó fénye. 

Miért járt le a nagy villany ideje?

Egyre több ember iktatja ki az életéből tudatosan a mennyezeti fényeket. Ez pedig nem véletlen, ugyanis felismerték, hogy sokak számára ezek túl erősek. Ráadásul steril hangulatot kölcsönöznek a szobáknak, és megnehezítik az esti pihenést. Egy pszichológus szerint is túl sok vizuális ingert jelent, ami stresszhez vezethet. Helyettük válassz inkább több, kisebb fényforrást, amelyeket kedved szerint váltogathatsz. A mennyezeti lámpa pedig maradjon csak az enteriőr része, vagy a takarítás hatékony segítője. 

Ezek is érdekelhetnek:

Kimondjuk: 5 lámpatípus, amivel 2026-ban átléped az ízléstelenség határát

Ha még jövőre is szeretnél vendégeket fogadni, azonnal cseréld le, ha ilyen lámpa díszíti, vagy inkább pusztítja az otthonod!

Visszatér a '70-es évek kultikus lámpája a modern lakberendezés világába

Újra trendi a lávalámpa a modern lakberendezésben!

Így lesz trendi az otthonod 2026-ban a csillagjegyed szerint

Fedezd fel, milyen stílus, színvilág és lakberendezési trükk illik hozzád 2026-ban! Minden csillagjegynek megvan a maga egyedi ízlése, amit a lakberendezésben is érdemes érvényesíteni.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu