A boldogság világnapján olvasd el a Dalai Láma üzenetét!

Tóth Hédi
2026.03.20.
Az emberi élet egyik alapvető célja a belső elégedettség és derű megtalálása. A boldogságot tudatos döntéseink és apró szokásaink alakítják. Március 20-án ezt ünnepeljük.

„Boldogság, gyere haza! Késő van, gyere haza! Honnan jössz, nem érdekel. Gyere haza, csak ennyi kell!” – énekelte Cserháti Zsuzsa egyik leghíresebb slágerében. A Dalai Láma tanításait követve hazajön hozzád a boldogság, betér szobádba és helyet foglal, veled marad mindörökre. 

A boldogság keresése az emberi élet egyik alapvető célja – ez a boldogság világnapjának üzenete.
A boldogság keresése az emberi élet egyik alapvető célja – ez a boldogság világnapjának üzenete. 
Találkoztál már olyan emberrel, aki nem a boldogságot keresi? 

Március 20-a a boldogság világnapja, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy a boldogság keresése az emberi élet egyik alapvető célja. Az ENSZ 2012-ben hivatalosan is világnappá nyilvánította Bhután kezdeményezésére, amely ország már évtizedek óta a bruttó nemzeti boldogság mérését alkalmazza, a lakosság boldogsága mindennél fontosabb számukra. A cél világosan megfogalmazott: a jólét nem csupán a gazdasági teljesítményből fakad, hanem a kapcsolatokban, a hála gyakorlásában és a mindennapok apró döntéseiben rejlik.
A boldogság világnapja arra ösztönöz, hogy tudatosan figyeljünk belső jóllétünkre, a pozitív gondolkodásra és arra, hogyan tehetjük mindennapjainkat tartalmasabbá és elégedettebbé.

Tudományos kutatások igazolják, hogy a hála gyakorlása, mások segítése és a pozitív élmények tudatos keresése növeli örömérzetünket, és meghosszabbítja életünket. A boldog élet egyben az egészséges életet is jelenti. Orvosok is azt javasolják, törekedjünk a pozitív életszemléletre, hogy kevesebb betegséggel kelljen szembenéznünk. 

A boldogság nem olyan, ami egyszerre, hirtelen megtörténik velünk. Lassan érkezik és minden nap jön felénk, vagy hátrébb lép kicsit: apró szokások, napi döntések és kapcsolataink formálása hozza el a boldog életet.

A belső világ ereje

A boldogság belülről fakad – ezt hangsúlyozza a buddhista szemlélet és a modern pszichológia egyaránt. Nem valami kész ajándék, amit egyszerűen megkapunk: a XIV. Dalai Láma szerint a boldogságot tetteinkből, gondolkodásunkból és hozzáállásunkból építjük fel. Tudatosan alakítva a gondolatainkat és életünket, megtalálhatjuk a belső békét és a tartós elégedettséget.
A buddhizmus maga a boldogságkeresés életfilozófiája. Ez a gondolat vezet minket a Dalai Láma gyakorlati tanácsaihoz: ha követjük őket, megtanulhatjuk, hogyan építsünk tudatosan boldog életet.

A Dalai Láma 20 tanácsa, hogy boldog életed legyen

  1.  Vedd számításba, hogy a nagy szerelem és a nagy siker kockázattal jár, és mérlegeld a sikeredet annak fényében, mit kellett feladnod érte.
  2. Amikor veszítesz vagy hibázol, tanulj belőle, és azonnal tegyél lépéseket a kijavítására.
  3. Ne az legyen a célod, hogy másoknál jobb legyél, hanem hogy önmagadat győzd le – ez a legnagyobb győzelem.
  4. A boldogság nem valami készen kapott dolog. A tetteid következménye.
  5. Meg kéne tanulnunk arra vágyni, amink már megvan, és nem arra, amit meg akarunk szerezni. Valóban boldogok csak így lehetünk.
  6. A pozitív, tudatos gondolkodás boldogsághoz vezet, míg a negatív gondolatok szenvedéshez.
  7. Válaszd az optimizmust: akár egy apró pozitív gondolat is megváltoztathatja a napodat.
  8. Légy könyörületes másokkal és önmagaddal is, fogadd el magad – ez a boldogság kulcsa.
  9. Ha tudsz, segíts másokon; ha nem, legalább ne árts.
  10. A szeretet és együttérzés alapja minden kapcsolatnak: a legjobb kapcsolatban a szeretet erősebb az önérdeknél. 
  11. Adj szabadságot annak, akit szeretsz, de teremts olyan közeget, ahová jó visszatérni.
  12. Azokban a családokban, ahol szeretet és együttérzés fűzi össze az embereket, a gyerekek sokkal sikeresebbek és boldogabbak. Ha ettől a környezettől megfosztják a gyereket, azzal az egész életét, jövőjét tönkretehetik. A gyereknevelésben a szeretet a leghatékonyabb eszköz.
  13. Tárd ki a karjaidat a változásnak, de ne engedd el az értékeidet.
  14. Minden nap tölts egy kis időt magaddal, és néha keresd a csendet –  igazi válaszokra lelhetsz. 
  15. Ne felejtsd el, hogy nem megkapni azt, amit kívánsz, néha csodálatos szerencse.
  16. Akár most okoz fájdalmat valami, akár a múltban szenvedtünk valamiért, egyik sem ok arra, hogy boldogtalanok legyünk.
  17. Ne élj félelemben vagy a jövő miatti aggodalomban – tanuld meg élvezni a jelent. Azt éld át, ami épp történik veled – a szorongást így elkerülheted. Élj a jelenben!
  18. Az emberek gyakran rossz helyen keresik a boldogságot – találd meg a saját utadat.
  19. Mivel életünk kezdetén és végén mások törődnek velünk, hogyan tudnánk mi életünk derekán nem törődni másokkal?
  20. Időnként lépj ki a megszokottból: menj új helyekre, tapasztalj új dolgokat, utazz sokat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu