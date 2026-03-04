Az élő Nostradamus megjósolta a Covidot és II. Erzsébet halálát is: ez vár ránk 2026-ban

A magát látnoknak valló Craig Hamilton-Parker az elmúlt években azzal került a figyelem középpontjába, hogy előre jelezte a Covid-19 világjárványt és II. Erzsébet királynő halálát. A több mint 230 ezer feliratkozóval rendelkező YouTube-csatornáján közzétett legfrissebb videójában ismét komor jövőképet festett, ezúttal 2026-ról – követői ezért „élő Nostradamusként” emlegetik.

Az élő Nostradamus, Craig Hamilton-Parker.

Forrás: Getty Images

A magát látnoknak nevező Craig Hamilton-Parker az elmúlt években azzal vált ismertté, hogy előre jelezte a Covid-19 világjárványt és II. Erzsébet halálát.

A több mint 230 ezer feliratkozóval rendelkező YouTube-csatornáján rendszeresen oszt meg jövőre vonatkozó jóslatokat.

Legfrissebb videójában 2026-ról festett komor képet, globális feszültségeket és súlyos eseményeket vetítve előre.

Követői emiatt gyakran „élő Nostradamusként” hivatkoznak rá, utalva a 16. századi francia jós, Nostradamus nevére.

Ősi indiai módszerre hivatkozik az élő Nostradamus

Craig Hamilton-Parker úgynevezett nádi olvasást alkalmaz, amely egyfajta ősi indiai asztrológiai módszer. A hagyomány szerint ez a módszer nemcsak a múltba és a jelenbe, hanem a jövőbe is betekintést enged. A kritikusok szerint ugyanakkor ezek a jóslatok gyakran túlságosan általánosak és utólag könnyen ráhúzhatók valós eseményekre – számolt be a Mirror.

Mi vár ránk 2026-ban? 2026 a „katasztrófák éve” lehet

A Youtube-jós szerint a következő időszakban mindenből kijut az emberiségnek: harc, pénzügyi nehézségek és természeti csapások egyaránt beárnyékolhatják a mindennapokat. Úgy véli, több országban is súlyos természeti katasztrófák következhetnek be, amelyek alapjaiban befolyásolják majd a környéken élő emberek életét. Emellett újdonságként megdöbbentő UFO-észleléseket is előrejelzett, melyekkel kapcsolatban egy komoly leleplezést is vár.

Az önmagát „új Nostradamusként” emlegető Craig Hamilton-Parker szerint a Földre is súlyos veszély leselkedik: egy meteor a bolygónk és a Hold között haladhat el. Állítása szerint egy ilyen közeli elhaladás katasztrofális következményekkel járhatna – földrengéseket, tüzeket és akár szökőárakat is okozhatna, különösen az Egyesült Államok térségében. A médium emellett egy „földönkívüli eredetű” tárgyi bizonyíték nyilvánosságra hozataláról is beszélt, amely állítólag Európában kerülhet elő.