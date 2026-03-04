Rossz hír a macskásoknak: egy tanulmány szerint egyáltalán nincs szükségük ránk

A macskák makacsok, titokzatosak, néha kifejezetten távolságtartók – legalábbis ezt tartja róluk a közvélekedés. A kutyák a szőrös gyermekeink, a macska pedig inkább független lakótárs, aki legfeljebb megtűr minket. Egy friss kutatás most újra fellobbantotta ezt az örök vitát: vajon valóban nincs szüksége a macskának ránk?

Egy tanulmány szerint a macska érzelmileg önállóbb, mint gondolnánk.

A macskák remekül megvannak nélkülünk Az ELTE kutatásából kiderült, hogy a macska nem tekinti a gazdáját biztonságos menedéknek stresszhelyzetben.

A vizsgálatban 15 terápiás és 13 házimacska vett részt.

Nem találtak jelentős különbséget a gazdi és az idegen iránti viselkedésben.

A kutyákkal ellentétben a macskák nem támaszkodnak erősen emberi támogatásra.

A kapcsolat inkább személyiségfüggő, mintsem kötődési kérdés.

A macskák evolúciós okokból maradhattak önállóbbak.

A macska érzelmileg független a gazdájától

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói, élükön Pongrácz Péter viselkedéskutatóval, arra jutottak, hogy a macskák jóval önállóbbak, mint a kutyák, és nem tekintik gazdájukat biztonságos menedéknek olyan helyzetekben, amikor enyhe stressz éri őket. A tanulmány az ELTE munkatársainak közreműködésével készült, és az Applied Animal Behaviour Science folyóiratban jelent meg.

A kutatók a pszichológiából ismert Furcsa Helyzet Tesztet alkalmazták, amelyet korábban kutyák esetében már sikerrel használtak a gazdához való kötődés vizsgálatára. A módszer lényege, hogy különböző rövid – két percnél nem hosszabb – helyzetekben figyelik meg az állatok viselkedését: hogyan reagálnak, amikor csak a gazdájuk van jelen, amikor egy idegennel maradnak kettesben, amikor mindketten a szobában tartózkodnak, majd amikor a gazda távozik és visszatér. A teljes kísérlet nagyjából 12 percig tartott.

Mit mutatott a macskás kísérlet?

A vizsgálatban 15 terápiás macska vett részt – olyan cicák, akik iskolákba és idősotthonokba járnak látogatóba. Azért esett rájuk a választás, mert az átlagos házimacskák viselkedése az idegen laboratóriumi környezetben annyira stresszessé vált, hogy abból nem lehetett megbízható következtetéseket levonni. A kísérletet 13 „civil” macskával is elvégezték, de náluk a fokozott feszültség torzította az eredményeket.