Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 4., szerda Kázmér

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
kutatás

Rossz hír a macskásoknak: egy tanulmány szerint egyáltalán nincs szükségük ránk

kutatás Kutyások kutya tanulmány cica háziállat macska
Rideg Léna
2026.03.04.
A kutyások és a macskások közti örök rivalizálás újabb fejezetéhez érkeztünk. Egy friss kutatás most azt vizsgálta, valóban annyira kötődik-e hozzánk a macska, mint ahogyan azt sokan gondolják, az eredmények pedig egyértelműen rámutatnak arra, hogy nem igazán.

A macskák makacsok, titokzatosak, néha kifejezetten távolságtartók – legalábbis ezt tartja róluk a közvélekedés. A kutyák a szőrös gyermekeink, a macska pedig inkább független lakótárs, aki legfeljebb megtűr minket. Egy friss kutatás most újra fellobbantotta ezt az örök vitát: vajon valóban nincs szüksége a macskának ránk?

Egy tanulmány szerint a macska érzelmileg önállóbb, mint gondolnánk.
Egy tanulmány szerint a macska érzelmileg önállóbb, mint gondolnánk.
Forrás: Moment RF

A macskák remekül megvannak nélkülünk

  • Az ELTE kutatásából kiderült, hogy a macska nem tekinti a gazdáját biztonságos menedéknek stresszhelyzetben.
  • A vizsgálatban 15 terápiás és 13 házimacska vett részt.
  • Nem találtak jelentős különbséget a gazdi és az idegen iránti viselkedésben.
  • A kutyákkal ellentétben a macskák nem támaszkodnak erősen emberi támogatásra.
  • A kapcsolat inkább személyiségfüggő, mintsem kötődési kérdés.
  • A macskák evolúciós okokból maradhattak önállóbbak.

A macska érzelmileg független a gazdájától

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói, élükön Pongrácz Péter viselkedéskutatóval, arra jutottak, hogy a macskák jóval önállóbbak, mint a kutyák, és nem tekintik gazdájukat biztonságos menedéknek olyan helyzetekben, amikor enyhe stressz éri őket. A tanulmány az ELTE munkatársainak közreműködésével készült, és az Applied Animal Behaviour Science folyóiratban jelent meg.

A kutatók a pszichológiából ismert Furcsa Helyzet Tesztet alkalmazták, amelyet korábban kutyák esetében már sikerrel használtak a gazdához való kötődés vizsgálatára. A módszer lényege, hogy különböző rövid – két percnél nem hosszabb – helyzetekben figyelik meg az állatok viselkedését: hogyan reagálnak, amikor csak a gazdájuk van jelen, amikor egy idegennel maradnak kettesben, amikor mindketten a szobában tartózkodnak, majd amikor a gazda távozik és visszatér. A teljes kísérlet nagyjából 12 percig tartott.

Mit mutatott a macskás kísérlet?

A vizsgálatban 15 terápiás macska vett részt – olyan cicák, akik iskolákba és idősotthonokba járnak látogatóba. Azért esett rájuk a választás, mert az átlagos házimacskák viselkedése az idegen laboratóriumi környezetben annyira stresszessé vált, hogy abból nem lehetett megbízható következtetéseket levonni. A kísérletet 13 „civil” macskával is elvégezték, de náluk a fokozott feszültség torzította az eredményeket.

A kutatók a macska kommunikációját figyelték, illetve azt, mennyire maradnak a cicák egy méteren belül a gazdájukhoz képest, keresik-e a közelségét, figyelik-e őt, illetve mutatnak-e szorongásos jeleket – például elbújnak-e, vagy követik-e az ajtóig a távozó személyt. Ugyanezeket a szempontokat alkalmazták az idegennel kapcsolatban is.

Az eredmény meglepően egyértelmű volt: nem találtak szignifikáns különbséget aközött, ahogyan a macskák a gazdájukhoz, illetve az idegenhez viszonyultak. Nagyjából ugyanakkora eséllyel maradtak a közelükben, üdvözölték őket a belépéskor, vagy vonták be őket a játékba. A szorongásos reakciók sem mutattak számottevő eltérést.

Mindez a szakértők szerint arra utal, hogy a macskák nem tekintik az embert biztos bázisnak, ahonnan magabiztosan fedezhetik fel az ismeretlen környezetet – szemben a kutyákkal, amelyek esetében a gazda jelenléte erős kötődési mintázatot mutat, sokszor a gyermek-szülő kapcsolathoz hasonlóan. A kutyák stresszesebbek, ha magukra maradnak, és problémás helyzetben egyértelműen az emberi támogatást keresik. A macskák viszont láthatóan nem támaszkodnak ránk ilyen módon.

A cicák önálló túlélők, de sok múlik a személyiségükön

Pongrácz Péter szerint ennek evolúciós okai lehetnek. A macskák ma is kiváló ragadozók, képesek önállóan táplálékot szerezni, és ha elhagyják őket, könnyen visszavadulnak, önfenntartó életmódra állnak át. Az emberekkel való együttélés számukra inkább kölcsönösen előnyös együttműködés: házainkban és gazdaságainkban bőségesen találnak rágcsáló zsákmányt, mi pedig értékeljük a jelenlétüket.

Fontos azonban hangsúlyozni: a kutatás nem azt állítja, hogy a macskák ne kedvelnék gazdájukat vagy ne alakulhatna ki köztük szoros kapcsolat. A barátságosabb cicák ugyanúgy dörgölőztek az idegenhez, mint a gazdájukhoz, az óvatosabb természetűek pedig mindkettővel szemben visszafogottak maradtak. Vagyis inkább személyiségfüggő, hogyan reagálnak, nem pedig kizárólag a kötődés mértéke határozza meg viselkedésüket.

Lehet, hogy a macskánk nem omlik össze, ha kilépünk az ajtón, és nem tekint ránk életének egyetlen biztos pontjaként. De ettől még lehet közöttünk valódi, mély kapcsolat – csak éppen másképp, mint egy kutya esetében. A cicák talán nem függenek tőlünk érzelmileg, de az együttélés évezredei azt bizonyítják: valamiért mégis minket választottak. És talán ez éppen elég ahhoz, hogy a macska és a gazdája között különleges, szeretetteljes kötelék alakuljon ki.

Az alábbi macskákkal és más  hézi kedvencekkel kapcsolatos cikkeink is érdekelhetnek:

Vonagló kutyák és riszáló cicák: letarolták a netet a táncoló AI-állatok

Azt hitted, már mindent láttál? Akkor még nem találkoztál a breaktáncoló perzsa cicával.

Sokkoló kutatás: a cicatartás árthat a mentális egészségednek

Cicagazdik, figyelem! Ez a hír most sokkolni fog!

Játékos kutya, puha nyuszi vagy egy fecsegő papagáj? Tudd meg, a csillagjegyed alapján milyen háziállat illik hozzád

Legyünk őszinték, Ace Ventura nem élvezné ezt a cikket, hiszen ő a Föld összes állatával szuperül összepasszol. Neked azonban hasznos lehet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu