Ki az új Lady Whistledown? – Utánajártunk a Bridgerton legnagyobb rejtélyének, ők a legesélyesebbek

Amikor a Bridgerton harmadik évadában végre lehullott a lepel Lady Whistledown kilétéről, a rajongók egyszerre sóhajtottak fel és kaptak a szívükhöz. Kiderült, hogy a pletykák rettegett királynője nem más, mint Penelope Featherington, aki titkos identitását felvállalva új fejezetet nyitott az életében. A nagy leleplezés után azonban a 4. évadban Penelope úgy döntött, befejezi: a botránykrónikák helyett most már novellákat ír, és a férje oldalán próbál kiegyensúlyozott életet élni. De ekkor megjelent egy újabb lap.

Ki lesz az új pletykamester a Bridgertonban?

Csakhogy a társaság nem az a közeg, ahol sokáig csend honol

A Bridgerton 5. évada előtt már nagyban mennek a találgatások: vajon ki az új Lady Whistledown? Ki ragadta meg a tollát? Valójában, a történet világában több olyan szereplő is van, aki hozzáfér kétes információkhoz, van érzéke a drámához, és – ami talán a legfontosabb – oka is lenne arra, hogy a háttérből irányítsa a társasági narratívát.

Nézzük a legizgalmasabb teóriákat.

Ms. Varley – A „nem is olyan csendes” háttérszereplő

Ms. Varley, a Featherington-ház hűséges házvezetőnője az a karakter, akit hajlamosak vagyunk alábecsülni. Pedig ha valaki, ő pontosan tudja, mi történik a kulisszák mögött. Jelen volt a Featherington család összes botrányánál, ismeri Penelope titkát, és tökéletesen érti, hogyan működik a társasági gépezet. Ráadásul diszkrét, intelligens, és évekig figyelte Lady Whistledown működését testközelből. Ha valaki technikailag és információs szinten is képes lenne folytatni a munkát, az ő. Sőt, a negyedik évad (amiről kritikánkat itt olvashatod) közelebbről is megmutatta a furfangos, feletteseiért mindent, kicsit kotnyeles személyiségét. Valamint az egyik jelenetben, amikor visszatért az űrnőjéhez, megemlíti, hogy ő bizony szokott olvasni is. Elég érdekes, nemde?