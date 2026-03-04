Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ki az új Lady Whistledown? – Utánajártunk a Bridgerton legnagyobb rejtélyének, ők a legesélyesebbek

Hajdu Viktória
2026.03.04.
Penelope letette a tollat – vagy mégsem? A társaság újra suttog, és valaki ismét írni kezdett. Nézzük, mik a legújabb Bridgerton-elméletek!

Amikor a Bridgerton harmadik évadában végre lehullott a lepel Lady Whistledown kilétéről, a rajongók egyszerre sóhajtottak fel és kaptak a szívükhöz. Kiderült, hogy a pletykák rettegett királynője nem más, mint Penelope Featherington, aki titkos identitását felvállalva új fejezetet nyitott az életében. A nagy leleplezés után azonban a 4. évadban Penelope úgy döntött, befejezi: a botránykrónikák helyett most már novellákat ír, és a férje oldalán próbál kiegyensúlyozott életet élni. De ekkor megjelent egy újabb lap. 

Ki lesz az új pletykamester a Bridgertonban?
Ki lesz az új pletykamester a Bridgertonban? 
Ki az új Lady Whistledown a Bridgerton 5. évadában? – Meglepő teóriák

  • Penelope Bridgerton lezárta Lady Whistledown korszakát, most már novellákat ír.
  • A Bridgerton 5. évada előtt újraindultak a találgatások: ki vette át a pletykakirálynő tollát?
  • Ms. Varleytől Violet Bridgertonig több meglepő név is felmerült a rajongói teóriákban.

Csakhogy a társaság nem az a közeg, ahol sokáig csend honol

A Bridgerton 5. évada előtt már nagyban mennek a találgatások: vajon ki az új Lady Whistledown? Ki ragadta meg a tollát? Valójában, a történet világában több olyan szereplő is van, aki hozzáfér kétes információkhoz, van érzéke a drámához, és – ami talán a legfontosabb – oka is lenne arra, hogy a háttérből irányítsa a társasági narratívát.

Nézzük a legizgalmasabb teóriákat.

Ms. Varley – A „nem is olyan csendes” háttérszereplő 

Ms. Varley, a Featherington-ház hűséges házvezetőnője az a karakter, akit hajlamosak vagyunk alábecsülni. Pedig ha valaki, ő pontosan tudja, mi történik a kulisszák mögött. Jelen volt a Featherington család összes botrányánál, ismeri Penelope titkát, és tökéletesen érti, hogyan működik a társasági gépezet. Ráadásul diszkrét, intelligens, és évekig figyelte Lady Whistledown működését testközelből. Ha valaki technikailag és információs szinten is képes lenne folytatni a munkát, az ő. Sőt, a negyedik évad (amiről kritikánkat itt olvashatod)  közelebbről is megmutatta a furfangos, feletteseiért mindent, kicsit kotnyeles személyiségét. Valamint az egyik jelenetben, amikor visszatért az űrnőjéhez, megemlíti, hogy ő bizony szokott olvasni is. Elég érdekes, nemde? 

Posey Li – Az új karakter, aki elnyomásban él

Posey karaktere ugyan nem tartozik a legnagyobb játékosok közé, de épp ez teszi gyanússá. A Bridgerton világában az új, kevésbé reflektorfényben lévő szereplők gyakran többet tudnak, mint amennyit mutatnak. Posey fiatal, beilleszkedni vágyó, és minden társasági eseményen ott van – vagyis tökéletesen látja, ki kivel beszél, ki kit kerül, és hol készül újabb botrány. Egy ambiciózus, láthatatlan karakter ideális választás lenne arra, hogy új lendületet adjon Lady Whistledown örökségének. Meglepő fordulat volt az is, hogy egyedül ő jelent meg Sofie esküvőjén, a 4. évad titkos befejezésében. 

Hyacinth Bridgerton – A kíváncsi zseni

Hyacinth Bridgerton mindig is éles eszű, kíváncsi és meglepően szókimondó volt. A család legfiatalabb tagjaként rengeteg mindent hall, amit mások nem vesznek észre. A könyvekben is erős, talpraesett személyiségként jelenik meg, aki nem fél kérdezni és utánajárni a dolgoknak. Egy ilyen karakter számára Lady Whistledown szerepe intellektuális kihívás és szórakozás is lehetne. És még szomorkodott is, hogy talán senki nem fogja megírni így a debütálását, hogy Penelope visszavonult. Talán a kezébe vette az irányítást? 

Eloise Bridgerton – A visszatérő lázadó

Eloise Bridgerton neve szinte automatikusan felmerül minden ilyen találgatásnál. Az első évadokban ő maga is megszállottan kutatta Lady Whistledown kilétét, sőt, kifejezetten csodálta a függetlenségét. Eloise intelligens, rendszerkritikus, és nem riad vissza attól, hogy provokálja a társadalmi normákat. Bár tudja, milyen következményekkel járhat egy ilyen titok, épp ő az, aki képes lenne új ideológiai irányba vinni a pletykalapot.

Violet Bridgerton – A diplomatikus stratéga

Violet Bridgerton első ránézésre túl kifinomult és túl tapasztalt ahhoz, hogy ilyesmire vetemedjen. Ugyanakkor ne felejtsük el: ő a társasági élet egyik legtájékozottabb figurája. Özvegyként évek óta mozog a társaság legbelsőbb köreiben, kiválóan olvas az emberekben, és pontosan tudja, milyen hatása van egy jól időzített információnak. Egy elegánsabb, kevésbé romboló Lady Whistledown-korszak akár az ő keze nyomát is viselhetné, főleg úgy, hogy elmondása szerint újra meg szeretné találni önmagát. Ez lenne talán a legjobb módja. 

Alice Mondrich – A királynő új üdvöskéje

Alice Mondrich különleges pozícióban van: férjével együtt kívülről érkezett a felsőbb körökbe, így egyszerre lát rá a társadalmi elit működésére és a kívülállók nézőpontjára. Alice intelligens, gyakorlatias, és nem egyszer bizonyította, hogy képes alkalmazkodni az új helyzetekhez. A kívülálló szemszöge friss hangot hozhatna Lady Whistledown stílusába, különösen egy olyan évadban, ahol a társadalmi átalakulás hangsúlyosabb szerepet kap, régi-új szereplőkkel.

Hogyan folytatódik a Bridgerton? 

A nagy kérdés persze az, hogy a Bridgerton alkotói valójában egy teljesen új személyt ültetnek-e Lady Whistledown íróasztalához, vagy egy régi tér esetleg vissza? Az biztos, hogy a sorozat mindig is mesterien játszott a titkokkal és a feszültséggel – bár hozzá kell tenni, hogy az utóbbi évad ezzel eléggé szerényen bánt.

A pletyka nem csupán információ – hatalom. És a hatalom sosem marad gazdátlanul. 

