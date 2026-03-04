Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Nicolas Cage felismerhetetlen: ha nem tudnánk, hogy őt látjuk, rá nem jönnénk

canal + longlegs − a rém nicolas cage
Life.hu
2026.03.04.
Megérkezett a Longlegs − A rém a magyarok kedvenc streaming-szolgáltatójára. Nicolas Cage felismerhetetlen a CANAL+-on futó horrorban.

A CANAL+ a horrorrajongókat sem hagyja cserben. Megérkezett az  Osgood Perkins rendezte, Nicolas Cage főszereplésével készült Longlegs − A rém című horrorfilm a streaming-szolgáltató kínálatába. 

Nicolas Cage felismerhetetlen a CANAL+-on futó horrorban.
 Fotó: YouTube

Longlegs Nicolas Cage-dzsel a CANAL+-on 

A történet középpontjában Lee Harker áll, akit Maika Monroe alakít. Az FBI ügynököt egy különös gyilkosság-öngyilkosság sorozat felderítésével bízzák meg. 

A halálesetek mindig hasonló mintát követnek: a családapák előbb megölik hozzátartozóikat, majd saját életüket veszik, és mindezt egy „Longlegs” aláírású levél hagyja hátra. Azonban a leveleken szereplő kézírás egyáltalán nem egyezik a családtagokéval.

Harker ügynök a nyomozás során további, megdöbbentő összefüggésekre bukkan a gyilkosságok között, és a nyomozás során egy sokkoló fordulat is kiderül: lehetséges, hogy ő és édesanyja, Ruth (Alicia Witt) is kapcsolatba kerülhettek a titokzatos, sátánista gyilkosságsorozattal.

Nicolas Cage átalakítása bravúrosra sikerült

Nicolas Cage-et szinte felismerhetetlenségig átalakította a sminkes részleg, amiért a Saturn Awardson jelölést is kaptak. 

Osgood Perkins kimondott kérése volt a Neon stúdió felé, hogy Cage rémalakja egyik moziplakáton se szerepeljen, ezzel is fokozva a sokkhatást, így a cégnek kreatívabb marketingkampányt kellett kitalálnia. 

Mielőtt a mozikba került volna a film, a Neon létrehozta a 458 666 4355-ös telefonszámot, amit feltárcsázva Longlegs-től hallhattunk egy rendkívül hátborzongató szöveget, Nicolas Cage tolmácsolásában. 

A Longlegs már a premiernapon tarolt

A Longlegs alig 10 millió dolláros büdzséből készült, amit már a premiernapon behozott a mozipénztáraknál. Világszerte 100 millió dolláros összbevételt generált, a kritikusok pedig éltették Nicolas Cage játékát és Osgood Perkins remek rendezői kvalitásait. Nicolas Cage számára valóságos visszataps volt ez a film, ugyanis a több mint 10 évvel ezelőtti A szellemlovas: A bosszú ereje óta ez volt a legnagyobb bevételt generáló élőszereplős film, amiben játszott. 

A CANAL+ horrorkínálata

A Longlegs – A rém vezeti jelenleg a CANAL+ horrorkínálatát, de a többi rémisztő alkotás sem marad el mellőle. A streaming-szolgáltatón elérhető még a Hugh Grant főszereplésével tavaly mozikba került Eretnek, vagy a mostanra 7. részét élő Sikoly is. 

 

Ha úgy érzed, segítségre lenne szükséged, hívd a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Amennyiben másvalakiért aggódsz, ezt az oldalt ajánljuk figyelmedbe.

