Nicolas Cage felismerhetetlen: ha nem tudnánk, hogy őt látjuk, rá nem jönnénk

A CANAL+ a horrorrajongókat sem hagyja cserben. Megérkezett az Osgood Perkins rendezte, Nicolas Cage főszereplésével készült Longlegs − A rém című horrorfilm a streaming-szolgáltató kínálatába.

Nicolas Cage felismerhetetlen a CANAL+-on futó horrorban.

Longlegs Nicolas Cage-dzsel a CANAL+-on

A történet középpontjában Lee Harker áll, akit Maika Monroe alakít. Az FBI ügynököt egy különös gyilkosság-öngyilkosság sorozat felderítésével bízzák meg.

A halálesetek mindig hasonló mintát követnek: a családapák előbb megölik hozzátartozóikat, majd saját életüket veszik, és mindezt egy „Longlegs” aláírású levél hagyja hátra. Azonban a leveleken szereplő kézírás egyáltalán nem egyezik a családtagokéval.

Harker ügynök a nyomozás során további, megdöbbentő összefüggésekre bukkan a gyilkosságok között, és a nyomozás során egy sokkoló fordulat is kiderül: lehetséges, hogy ő és édesanyja, Ruth (Alicia Witt) is kapcsolatba kerülhettek a titokzatos, sátánista gyilkosságsorozattal.

Nicolas Cage átalakítása bravúrosra sikerült

Nicolas Cage-et szinte felismerhetetlenségig átalakította a sminkes részleg, amiért a Saturn Awardson jelölést is kaptak.

Osgood Perkins kimondott kérése volt a Neon stúdió felé, hogy Cage rémalakja egyik moziplakáton se szerepeljen, ezzel is fokozva a sokkhatást, így a cégnek kreatívabb marketingkampányt kellett kitalálnia.

Mielőtt a mozikba került volna a film, a Neon létrehozta a 458 666 4355-ös telefonszámot, amit feltárcsázva Longlegs-től hallhattunk egy rendkívül hátborzongató szöveget, Nicolas Cage tolmácsolásában.

A Longlegs már a premiernapon tarolt

A Longlegs alig 10 millió dolláros büdzséből készült, amit már a premiernapon behozott a mozipénztáraknál. Világszerte 100 millió dolláros összbevételt generált, a kritikusok pedig éltették Nicolas Cage játékát és Osgood Perkins remek rendezői kvalitásait. Nicolas Cage számára valóságos visszataps volt ez a film, ugyanis a több mint 10 évvel ezelőtti A szellemlovas: A bosszú ereje óta ez volt a legnagyobb bevételt generáló élőszereplős film, amiben játszott.

A CANAL+ horrorkínálata A Longlegs – A rém vezeti jelenleg a CANAL+ horrorkínálatát, de a többi rémisztő alkotás sem marad el mellőle. A streaming-szolgáltatón elérhető még a Hugh Grant főszereplésével tavaly mozikba került Eretnek, vagy a mostanra 7. részét élő Sikoly is.

