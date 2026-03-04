Újabb áldozatot követelt a Halálos fogás: mutatjuk a világ top 5 legveszélyesebb munkáját

Tragikusan fiatalon, mindössze 25 évesen, munka közben vesztette életét a Halálos fogás sztárja, Todd Meadows. A fiatal híresség gyerekkora óta végezte a világ legveszélyesebb munkáját: rákhalász volt a Bering-tengeren. Nem ő volt az első áldozata a televízióban is bemutatott életveszélyes szakmának, és valószínűleg nem is az utolsó. De miért ilyen veszélyes a rákhalászat, és miért vállalkoznak rá mégis az emberek? Megmutatjuk!

A világ legveszélyesebb munkájának tartják a rákhalászatot, amelyet a Halálos fogás című sorozat is bemutatott a Discovery Channelen

A Halálos fogás szereplői az életüket kockáztatják munka közben és nem ők az egyetlenek

Todd Meadows február 25-én hunyt el, miután egy 4 emeletes hullám magával rántotta őt a mélybe a Bering-tengeren. A rákhalász éppen az Aleutian Lady fedélzetén dolgozott, amikor a vízbe esett. Bár társai néhány perccel később kiemelték őt a tengerből, az újraélesztési kísérletek ellenére már nem tudták megmenteni az életét - írja a People.

Miért szállnak a veszély ellenére mégis hajóra a rákászok? Mert, ha túlélik a munkát, akkor hatalmas fizettségre számíthatnak.

A CheatSheet hozta nyilvánosságra, hogy a pár hetes szezon alatt elképesztő összeget kereshetnek a matrózok, ha sikeresen túlélik a küldetést és bőséges szállítmánnyal térnek haza. A sorozatban is szereplő Jake Anderson kapitány például bevallotta, hogy egyszer 11 napos halászattal 2 millió dollárt keresett. Bár a fizettségük nagyban függ a kifogott rákok számától, a lap tájékoztatása szerint egy hétköznapi rákhalász szezononként 28 ezer 530 dollárt kereshet. Ez azt jelenti, hogy egy néhány hetes küldetés után 9 millió 400 ezer forinttal térhetnek haza. Ehhez pedig hozzáadódik, hogy egy bőséges szezon során akár 50 ezer dollárig, vagyis 16 és félmillió forintig is felmehet ez az összeg.

A világ legveszélyesebb munkái

Ha esetleg nem kaptál kedvet a jeges Bering-tengerhez, ahol 4 emeletes hullámok és 0 fok körüli hőmérséklet van, akkor sem kell kétségbeesned, van még pár lehetőség a tarsolyunkban.

Faipari munkások

A BossTraining beszámolója szerint a világ top 5 legveszélyesebb munkáját felsoroló listán a rákhalászatot a faipari munkás követi. A fakitermelés során számtalan nehézgépet és életveszélyes eszközt kell használnia a favágóknak, emellett pedig rengeteg olyan baleset történhet, amelyre egyszerűen nem lehet felkészülni. Veszélyes időjárási körülmények támadhatnak, az idő nagy részében magadra vagy utalva, és még a környezeti tényezők is bármikor szomorú fordulatot vehetnek. Nem véletlen, hogy a statisztikák szerint rendkívül magas a fiatalok halálozási aránya a szakmában.