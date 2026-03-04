Újabb áldozatot követelt a Halálos fogás: mutatjuk a világ top 5 legveszélyesebb munkáját

Tragikusan fiatalon, mindössze 25 évesen, munka közben vesztette életét a Halálos fogás sztárja, Todd Meadows. A fiatal híresség gyerekkora óta végezte a világ legveszélyesebb munkáját: rákhalász volt a Bering-tengeren. Nem ő volt az első áldozata a televízióban is bemutatott életveszélyes szakmának, és valószínűleg nem is az utolsó. De miért ilyen veszélyes a rákhalászat, és miért vállalkoznak rá mégis az emberek? Megmutatjuk!
A Halálos fogás szereplői az életüket kockáztatják munka közben és nem ők az egyetlenek
Todd Meadows február 25-én hunyt el, miután egy 4 emeletes hullám magával rántotta őt a mélybe a Bering-tengeren. A rákhalász éppen az Aleutian Lady fedélzetén dolgozott, amikor a vízbe esett. Bár társai néhány perccel később kiemelték őt a tengerből, az újraélesztési kísérletek ellenére már nem tudták megmenteni az életét - írja a People.
Miért szállnak a veszély ellenére mégis hajóra a rákászok? Mert, ha túlélik a munkát, akkor hatalmas fizettségre számíthatnak.
A CheatSheet hozta nyilvánosságra, hogy a pár hetes szezon alatt elképesztő összeget kereshetnek a matrózok, ha sikeresen túlélik a küldetést és bőséges szállítmánnyal térnek haza. A sorozatban is szereplő Jake Anderson kapitány például bevallotta, hogy egyszer 11 napos halászattal 2 millió dollárt keresett. Bár a fizettségük nagyban függ a kifogott rákok számától, a lap tájékoztatása szerint egy hétköznapi rákhalász szezononként 28 ezer 530 dollárt kereshet. Ez azt jelenti, hogy egy néhány hetes küldetés után 9 millió 400 ezer forinttal térhetnek haza. Ehhez pedig hozzáadódik, hogy egy bőséges szezon során akár 50 ezer dollárig, vagyis 16 és félmillió forintig is felmehet ez az összeg.
A világ legveszélyesebb munkái
Ha esetleg nem kaptál kedvet a jeges Bering-tengerhez, ahol 4 emeletes hullámok és 0 fok körüli hőmérséklet van, akkor sem kell kétségbeesned, van még pár lehetőség a tarsolyunkban.
Faipari munkások
A BossTraining beszámolója szerint a világ top 5 legveszélyesebb munkáját felsoroló listán a rákhalászatot a faipari munkás követi. A fakitermelés során számtalan nehézgépet és életveszélyes eszközt kell használnia a favágóknak, emellett pedig rengeteg olyan baleset történhet, amelyre egyszerűen nem lehet felkészülni. Veszélyes időjárási körülmények támadhatnak, az idő nagy részében magadra vagy utalva, és még a környezeti tényezők is bármikor szomorú fordulatot vehetnek. Nem véletlen, hogy a statisztikák szerint rendkívül magas a fiatalok halálozási aránya a szakmában.
Bányászok
A bányákban dolgozók sem maradhatnak ki a felsorolásból. Mostoha körülmények, életveszélyes omlások és robbanások. Ez csak néhány olyan dolog, ami velejárója ennek a munkának. Azonban nehezíti még az is a helyzetet, hogy ha bármilyen egészségügyi krízis üti fel a fejét a mélyben, lehet hogy órákig tartana, mire a legközelebbi kórházba érnének. Ehhez mérten azonban egyre magasabb fizetésekkel csábítják a munkásokat a bányákba.
Haditudósítók
Bár lehet, hogy izgalmasnak és menőnek találod a haditudósítók munkáját, azt tudnod kell, hogy ez tipikusan az a munka, ami nem kínál életbiztosítást. Gondolj csak bele, olyan helyeken és helyzetekben találhatja magát egy újságíró, ahova csak harcedzett és kiképzett fegyveres katonákat mernek küldeni. Egy civil pedig sokkal rosszabb esélyekkel indul egy háborús zónában, ráadásul magára van utalva a golyók és robbanások tengerében. Nem véletlen, hogy 2025-ben mintegy 129 háborús tudósító vesztette életét a munkája során.
Mélytengeri búvárok
Listánk 5. helyére szintén egy vízi munka került. Mit csinál egy ipari búvár? Az ő feladata az olajfúrótornyok karbantartása, emelett víz alatti hegesztéseket végez és csővezetékeket javít. Mondanunk sem kell, hogy nem elég, hogy a fagyos vízben kell dolgoznia, a mélyben számtalan veszély és váratlan körülmény nehezítheti a munkáját. Ráadásul 100 méteres mélységben már extra terhelés is éri a testet a nyomás miatt. A rossz látási viszonyok és a hipotermia pedig szinte kötelező eleme a szakmának.
