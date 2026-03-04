Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 4., szerda Kázmér

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
lady whistledown

Totális irányváltás és új hang A Bridgerton családban: valódi nyomozót játszhat a néző az 5. évadban

lady whistledown netflix penelope a bridgerton család
Fordulat a Bridgerton-univerzumban: a királynő engedélyezte Penelope lemondását Lady Whistledown szerepéről, a készítők pedig tudatosan építenek új titokra a következő évadokban. A narrációban is változás jön – Julie Andrews hangja sem marad ugyanaz A Bridgerton családban.

Ahogy a harmadik évadban leleplezték, hogy ki Lady Whistledown, a negyedik szériában Penelope feladta Whistledown szerepét, és kiderült, egy titokzatos új karakter veszi át a botránykrónikás helyét. A döntés hátterében tudatos írói koncepció áll, amely a feszültség visszaépítését és egy valódi rejtély megteremtését célozza A Bridgerton család folytatásában.

A Bridgerton családban Penelope
Királyi döntés és új rejtély A Bridgerton családban: Penelope letette a tollat, jön az új Whistledown
Forrás:  Netflix/Facebook
  • A királynő engedélyezte, hogy Penelope lemondjon Lady Whistledown szerepéről.
  • Az alkotók szerint Penelope lelepleződése után megszűnt a történet egyik fő feszültségforrása.
  • Egy új, titokzatos karakter veszi át Whistledown helyét, valódi rejtélyt teremtve a következő évadokra.
  • Julie Andrews narrációja is módosult, hogy jelezze az új korszakot.

A Bridgerton család: miért kellett elengedni a Penelope-Whistledownt?

Az alkotók elmondása szerint már a harmadik évad előkészítésekor egyértelmű volt az irány. „Attól a pillanattól kezdve tudtuk, hogy elkezdtünk a 3. évadról beszélni. A könyvekben benne van, hogy Penelope felvállalja Whistledown szerepét nyilvánosan, majd végül feladja. És tudtuk, hogy miután Penelope Whistledownként mutatkozott be, elveszítettük a feszültséget és a tétet a történetben, mert már nem volt titka” − nyilatkozta a Bridgerton család  showrunnere, Jess Brownell a Varietynek. Hozzátette, a döntést nem csak a könyvekhez való hűség indokolta, hanem dramaturgiailag is szükségesnek látták. A készítők ugyanakkor nem tagadják, hogy élvezték a „nyilvános Whistledown” korszakát, de nem akarták túl sokáig húzni. „Szórakoztató, hogy valaki új veszi át a szerepet, mert ez lehetővé teszi számunkra, hogy újra meginduljon a nyomozás, hogy ki is az a Whistledown. Amíg azonban azt, hogy Penelope Whistledown a néző már az első évadban tudta, most ez tényleg titok lesz, ami remélhetőleg a rajongókat a következő évadokban is találgatásra készteti” − tette hozzá Brownell, aki arról is beszélt, kik térhetnek vissza hosszabb képernyőidőben a következő évadokban és azt is elárulta, hogyan csempésztek egy kis izgalmat a legkitartóbbak számára Sophie és Benedict történetébe. 

Penelope Lady Whistledownként a Bridgerton családban.
A néző már A Bridgerton család első évada végén megtudhatta, ki Lady Whistledown. 
Forrás: Northfoto

Új hang, új korszak

A változás nemcsak a karakter szintjén érzékelhető, hanem a narrációban is. A nézők közül többen észrevették, hogy az utolsó epizód végén mintha árnyalatnyit másképp szólt volna Whistledown hangja. „Tom Verica, producer Julie-val sokat dolgozott azon, hogy egy kicsit más hangsúlyt találjanak a Whistledown új verziójához” − árulta el a showrunner.  „Van már ötletünk azzal kapcsolatban is, hogy milyen lesz a Whistledown új hangja, amit az 5. évadban hallunk. A változás nem csak Penelope lapjának újragondolása lesz, hanem egyértelmű üzenet: a Bridgerton új fejezetet nyit ” − fogalmazott.

Julie Andrews au photocall de la 48ème édition des "AFI Life Achievement Award" à Los Angeles, le 9 juin 2022. Photocall of the 48th edition of the "AFI Life Achievement Award" in Los Angeles, June 9, 2022.
Julie Andrews hangja előrejelezte a változást.
Forrás: Northfoto

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Nyájas olvasóim! Vigyázzatok, a Benedict Bridgertonnal való szex akár bőrbetegséget is okozhat

Reméljük, hogy ülsz, mert olyan kulisszatitkokat hoztunk mindenki kedvenc kosztümös sorozatáról, amitől ki megy a vér a lábadból.

A Bridgerton család meglepetése a legkitartóbbaknak: lehet, hogy csak hiszed, hogy végignézted az utolsó epizódot

A negyedik évad lezárása megviccelte a rajongókat. A Bridgerton család utolsó epizódja nem ért véget a stáblistával, amit a nézők marveli fordulatként emlegetnek. Sokan csak utólag jöttek rá, mit hagytak ki.

Mennyire vagy Bridgerton-fan? Töltsd ki a kvízt, és kiderül!

Ha sikerül kitöltened ezt a kvízt, talán még Lady Whistledown is büszke lesz rád.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu