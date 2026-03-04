Totális irányváltás és új hang A Bridgerton családban: valódi nyomozót játszhat a néző az 5. évadban

Ahogy a harmadik évadban leleplezték, hogy ki Lady Whistledown, a negyedik szériában Penelope feladta Whistledown szerepét, és kiderült, egy titokzatos új karakter veszi át a botránykrónikás helyét. A döntés hátterében tudatos írói koncepció áll, amely a feszültség visszaépítését és egy valódi rejtély megteremtését célozza A Bridgerton család folytatásában.

Királyi döntés és új rejtély A Bridgerton családban: Penelope letette a tollat, jön az új Whistledown

Forrás: Netflix/Facebook

A királynő engedélyezte, hogy Penelope lemondjon Lady Whistledown szerepéről.

Az alkotók szerint Penelope lelepleződése után megszűnt a történet egyik fő feszültségforrása.

Egy új, titokzatos karakter veszi át Whistledown helyét, valódi rejtélyt teremtve a következő évadokra.

Julie Andrews narrációja is módosult, hogy jelezze az új korszakot.

A Bridgerton család: miért kellett elengedni a Penelope-Whistledownt?

Az alkotók elmondása szerint már a harmadik évad előkészítésekor egyértelmű volt az irány. „Attól a pillanattól kezdve tudtuk, hogy elkezdtünk a 3. évadról beszélni. A könyvekben benne van, hogy Penelope felvállalja Whistledown szerepét nyilvánosan, majd végül feladja. És tudtuk, hogy miután Penelope Whistledownként mutatkozott be, elveszítettük a feszültséget és a tétet a történetben, mert már nem volt titka” − nyilatkozta a Bridgerton család showrunnere, Jess Brownell a Varietynek. Hozzátette, a döntést nem csak a könyvekhez való hűség indokolta, hanem dramaturgiailag is szükségesnek látták. A készítők ugyanakkor nem tagadják, hogy élvezték a „nyilvános Whistledown” korszakát, de nem akarták túl sokáig húzni. „Szórakoztató, hogy valaki új veszi át a szerepet, mert ez lehetővé teszi számunkra, hogy újra meginduljon a nyomozás, hogy ki is az a Whistledown. Amíg azonban azt, hogy Penelope Whistledown a néző már az első évadban tudta, most ez tényleg titok lesz, ami remélhetőleg a rajongókat a következő évadokban is találgatásra készteti” − tette hozzá Brownell, aki arról is beszélt, kik térhetnek vissza hosszabb képernyőidőben a következő évadokban és azt is elárulta, hogyan csempésztek egy kis izgalmat a legkitartóbbak számára Sophie és Benedict történetébe.