Totális irányváltás és új hang A Bridgerton családban: valódi nyomozót játszhat a néző az 5. évadban

Ahogy a harmadik évadban leleplezték, hogy ki Lady Whistledown, a negyedik szériában Penelope feladta Whistledown szerepét, és kiderült, egy titokzatos új karakter veszi át a botránykrónikás helyét. A döntés hátterében tudatos írói koncepció áll, amely a feszültség visszaépítését és egy valódi rejtély megteremtését célozza A Bridgerton család folytatásában.
- A királynő engedélyezte, hogy Penelope lemondjon Lady Whistledown szerepéről.
- Az alkotók szerint Penelope lelepleződése után megszűnt a történet egyik fő feszültségforrása.
- Egy új, titokzatos karakter veszi át Whistledown helyét, valódi rejtélyt teremtve a következő évadokra.
- Julie Andrews narrációja is módosult, hogy jelezze az új korszakot.
A Bridgerton család: miért kellett elengedni a Penelope-Whistledownt?
Az alkotók elmondása szerint már a harmadik évad előkészítésekor egyértelmű volt az irány. „Attól a pillanattól kezdve tudtuk, hogy elkezdtünk a 3. évadról beszélni. A könyvekben benne van, hogy Penelope felvállalja Whistledown szerepét nyilvánosan, majd végül feladja. És tudtuk, hogy miután Penelope Whistledownként mutatkozott be, elveszítettük a feszültséget és a tétet a történetben, mert már nem volt titka” − nyilatkozta a Bridgerton család showrunnere, Jess Brownell a Varietynek. Hozzátette, a döntést nem csak a könyvekhez való hűség indokolta, hanem dramaturgiailag is szükségesnek látták. A készítők ugyanakkor nem tagadják, hogy élvezték a „nyilvános Whistledown” korszakát, de nem akarták túl sokáig húzni. „Szórakoztató, hogy valaki új veszi át a szerepet, mert ez lehetővé teszi számunkra, hogy újra meginduljon a nyomozás, hogy ki is az a Whistledown. Amíg azonban azt, hogy Penelope Whistledown a néző már az első évadban tudta, most ez tényleg titok lesz, ami remélhetőleg a rajongókat a következő évadokban is találgatásra készteti” − tette hozzá Brownell, aki arról is beszélt, kik térhetnek vissza hosszabb képernyőidőben a következő évadokban és azt is elárulta, hogyan csempésztek egy kis izgalmat a legkitartóbbak számára Sophie és Benedict történetébe.
Új hang, új korszak
A változás nemcsak a karakter szintjén érzékelhető, hanem a narrációban is. A nézők közül többen észrevették, hogy az utolsó epizód végén mintha árnyalatnyit másképp szólt volna Whistledown hangja. „Tom Verica, producer Julie-val sokat dolgozott azon, hogy egy kicsit más hangsúlyt találjanak a Whistledown új verziójához” − árulta el a showrunner. „Van már ötletünk azzal kapcsolatban is, hogy milyen lesz a Whistledown új hangja, amit az 5. évadban hallunk. A változás nem csak Penelope lapjának újragondolása lesz, hanem egyértelmű üzenet: a Bridgerton új fejezetet nyit ” − fogalmazott.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: