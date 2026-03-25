A ’80-as évek legelvetemültebb fürdőszobái: retró dizájnok, amik reméljük, nem térnek vissza

A nyolcvanas évek stílusának egyetlen jelmondata volt: mindegy mi, csak ne legyen szokványos. Ez az elv talán sehol máshol nem volt olyan jól tetten érhető, mint a fürdőszobaötletek terén, ahol a még a csempék sem menekültek az őrület elől. Ülj be hozzánk az időgépbe és fedezzük fel együtt az évtized legelvetemültebb fürdőszobatrendjeit!
Hajmeresztő fürdőszobaötletek a 80-as évekből
Vannak olyan trendek, amik előtt utólag értetlenül állunk: mi járhatott a tervező fejében? Az alábbi példák azonban már megjelenésükkor is extravagánsnak számítottak.
1. Kagyló alakú mosdókagyló – Meg minden más
Ezek a furcsa vizesblokkok egészen a mai napig megmaradtak néhány ingatlanban, időkapszulaként őrizve a korszak hangulatát. Ahogy a gyöngykagylót imitáló porcelán fölött kezet mosunk, hableánynak érezhetjük magunkat, ugyanez igaz a vécétartályra. Elméletben legalábbis, ugyanis ez a giccs határát könnyen átlépő megoldás legfeljebb képen nézett ki jól, a valóságban igazi szenvedés volt takarítani. Kár, hogy némelyik darab még a lakberendezési magazinokban is gagyinak tűnt.
2. Szobanövények dzsungele
Noha bizonyos fajok kifejezetten kedvelik a párás levegőt, a gyér fény, valamint a higiéniai aggályok jó okot adnak arra, hogy ne tartsunk növényeket a fürdőszobában. Egy-egy jól megválasztott növény jól mutathat, ám a tarka évtizedben ezt is sikerült túlzásba vinni és annyi szobanövényt sikerült bezsúfolni a fürdőszobabútorok közé, hogy az ember óhatatlanul is azt hitte: egy állatkert pálmaházába tévedt.
Az évtized kedvenc fürdőszobanövénye nem volt más, mint a páfrány.
3. Szőnyeg a fürdőbe, fodrok a fajanszra
A ’80-as években tevékenykedő lakberendezők megmagyarázhatatlanul vonzódtak a fürdőszobákba helyezett oda nem illő textíliákhoz. A toaletteket ízlésesnek még szódával sem nevezhető fodros huzatokkal látták el. Azonban vitán felül a fürdőszobai padlószőnyeg volt a legmegosztóbb fürdőszobaötlet, ami a vidáman burjánzó penésztelepek melegágya volt. Takarítani szinte nem lehetett, hamar elkopott, és ami még rosszabb, hogy 2025-ben egy időben újra divatba jött.
4. Szívkád
Morris Wilkins egykori villanyszerelő és tengeralattjáró-tiszt gondolt egy merészet és örökre megváltoztatta azt, amit a fürdőszobákról gondoltunk. Az 1970-es években Pennsylvania államban nyitott Cove Haven Resort szálloda nászutas lakosztályába egy szívalakú kádat tervezett, mint a szerelem és erotika jelképét. Találmányára még szabadalmat is próbált szerezni, igaz, sikertelenül, ám ez mit sem von le dizájnja ikonikus státuszából. Innovációja kilépett a nászutas lakosztályok émelyítő világából és begyűrűzött a hétköznapi fürdőszobákba.
Aki magyar ingatlanhirdetések bugyrainak mélyére ás, még hazánkban is belefuthat ilyen mérsékelt ízléssel megáldott fürdőszobákba.
5. Pezsgőspohár-fürdőkád
Ma már leginkább burleszkelőadások kellékeként ismert, de valaha ez volt a ’80-as évek fürdőszobáinak „final bossa”. Első ízben a pennsylvaniai Lokevillben található Cove Haven Resort, illetve a Paradise Hill Resort nászutas lakosztályában kapott helyet, tervezője ugyanaz volt, mint akinek a fentebb említett szívkádat köszönhetjük. A gáláns, fényűző fürdőszobai kellék ma már romos állapotban képviseli egy gyermeteg korszak utolsó mementóját.
Kalandozás a retró fürdőszobákban
A fent bemutatott fürdőszobatrendek remekül példázzák, hogy miért nem éri meg felülni az aktuális lakberendezési hóbortokra. Ugyanis a tapasztalat azt mutatja, hogy minél extrémebb egy divat, annál hamarabb jár le a szavatossága, a felújítás pedig lássuk be, idegőrlő elfoglaltság.
