A ’80-as évek legelvetemültebb fürdőszobái: retró dizájnok, amik reméljük, nem térnek vissza

A nyolcvanas évek stílusának egyetlen jelmondata volt: mindegy mi, csak ne legyen szokványos. Ez az elv talán sehol máshol nem volt olyan jól tetten érhető, mint a fürdőszobaötletek terén, ahol a még a csempék sem menekültek az őrület elől. Ülj be hozzánk az időgépbe és fedezzük fel együtt az évtized legelvetemültebb fürdőszobatrendjeit!

A '80-as években gyermeki fantázia jellemezte a fürdőszobaötleteket.

Fürdőszobák a ’80-as évekből A nyolcvanas évek stílusát a felfedezés és határok feszegetése jellemezte.

Szív- és pohárkád, kagyló, padlószőnyeg, és dzsungel voltak a legőrültebb fürdőszobaötletek.

Hajmeresztő fürdőszobaötletek a 80-as évekből

Vannak olyan trendek, amik előtt utólag értetlenül állunk: mi járhatott a tervező fejében? Az alábbi példák azonban már megjelenésükkor is extravagánsnak számítottak.

1. Kagyló alakú mosdókagyló – Meg minden más

Ezek a furcsa vizesblokkok egészen a mai napig megmaradtak néhány ingatlanban, időkapszulaként őrizve a korszak hangulatát. Ahogy a gyöngykagylót imitáló porcelán fölött kezet mosunk, hableánynak érezhetjük magunkat, ugyanez igaz a vécétartályra. Elméletben legalábbis, ugyanis ez a giccs határát könnyen átlépő megoldás legfeljebb képen nézett ki jól, a valóságban igazi szenvedés volt takarítani. Kár, hogy némelyik darab még a lakberendezési magazinokban is gagyinak tűnt.

A kagyló alakú vizesblokkok nem koptak ki teljesen a divatból.

2. Szobanövények dzsungele

Noha bizonyos fajok kifejezetten kedvelik a párás levegőt, a gyér fény, valamint a higiéniai aggályok jó okot adnak arra, hogy ne tartsunk növényeket a fürdőszobában. Egy-egy jól megválasztott növény jól mutathat, ám a tarka évtizedben ezt is sikerült túlzásba vinni és annyi szobanövényt sikerült bezsúfolni a fürdőszobabútorok közé, hogy az ember óhatatlanul is azt hitte: egy állatkert pálmaházába tévedt.

Némelyik fürdőszoba a '80-as években a pálmaházakkal is felvette a versenyt.

Az évtized kedvenc fürdőszobanövénye nem volt más, mint a páfrány.

3. Szőnyeg a fürdőbe, fodrok a fajanszra

A ’80-as években tevékenykedő lakberendezők megmagyarázhatatlanul vonzódtak a fürdőszobákba helyezett oda nem illő textíliákhoz. A toaletteket ízlésesnek még szódával sem nevezhető fodros huzatokkal látták el. Azonban vitán felül a fürdőszobai padlószőnyeg volt a legmegosztóbb fürdőszobaötlet, ami a vidáman burjánzó penésztelepek melegágya volt. Takarítani szinte nem lehetett, hamar elkopott, és ami még rosszabb, hogy 2025-ben egy időben újra divatba jött.