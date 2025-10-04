Már csak ez hiányzott: a 80-as évek legrémesebb fürdőszobatrendje újra támad

Az elmúlt másfél évtizedben fellendülő retró lakberendezési trendek hátán sajnos néhány rossz emlék is visszakúszott a köztudatba. Az egyik ilyen a ’70-es ’80-as évek fürdőszobáit beborító padlószőnyeg, mely úgy döntött, 2025-26-ban veszi megszállás alá a fürdőszoba padlóját. A kérdés már csak az, hogy ennek mi örülünk-e?

Fürdőszobatrendek: 2025-ben a padlószőnyeg visszatér

Forrás: Conde Nast Collection Editorial

Fürdőszoba+padlószőnyeg = lakberendezési katasztrófa

Vannak olyan trendek, amik nem egyszerűen csúnyán öregedtek, hanem eleve rusnyán születtek. Pontosan ilyen volt a padlószőnyeggel borított fürdőszoba, ami a higiénia mellett a jó ízlésnek is hadat üzent a hetvenes-nyolcvanas években. A fürdőszobabútorok közé tett szőnyegpadlót szinte lehetetlen volt rendesen takarítani, a penész melegágya volt, de még csak nem is nézett ki jól.

Mintha egy félresikerült AI kép lenne, mely szerencsére hamar kikopott a divatból.

Napjainkban legfeljebb néhány retró lakberendezési szaklap bugyraiban maradt meg, egészen mostanáig. Ugyanis az elmúlt hónapokban egyre több szőnyeggel burkolt fürdőszoba tűnt fel az éterben, a lakberendezők nem kis megrökönyödésére.

A kérdés tehát az, miért szeretik az emberek ezt a megosztó trendet?

Retró muri új köntösben: padlószőnyegbe burkolt fürdőszoba

Hangozzék bármilyen furcsán, a padlószőnyeges fürdőszoba koncepciója nem feltétlen ördögtől való: meleg, lágy hangulatot ad a fürdőszobának, a zuhanyból kilépve pedig puha padlóra léphetünk ki és nem is csúszunk el rajta. A retró trend kedvelői emellett az eleganciára hívják fel a figyelmet, valamint a komfort érzésére.

Azt is el kell ismerni, hogy ez a megosztó fürdőszobaötlet új köntösben némileg ízlésesebb, mint a nyolcvanas évek fürdőszobáit felfaló plüss rémségek.

Lakberendezők ajánlása szerint inkább vízálló, kevésbé kényes anyagokat érdemes letetetni, de ezt is kizárólag jól szellőző helységben, különben megül benne a pára. Legyünk azonban bármilyen körültekintők, ha padlószőnyeget teszünk le fürdőszobánkba, több problémát veszünk a nyakunkba, mint amennyi előnyt évezünk. Helyette érdemes nagyobb fürdőszobaszőnyegben vagy textil lámpatestben gondolkodni.