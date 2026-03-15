"Forradalmi" akadálypálya és huszáros bemutatók − Családi napot tartottak a Gödöllői Királyi Kastély parkjában

Több száz család vett részt a Családbarát Magyarország szervezésében első alkalommal megrendezett Huszáros Családi Napon a Gödöllői Királyi Kastély parkjában. A rendezvény március 15-e alkalmából történelmi és kulturális programokkal várta az érdeklődőket.

A huszáros családi nap programjai között néptáncbemutató, kórusfellépés és koncert is szerepelt, a nap zárásaként a Kormorán zenekar adott jubileumi koncertet.

A gyerekeket játékos, „forradalmi” akadálypálya és huszáros bemutatók várták, ahol az 1848–49-es szabadságharc eseményeivel ismerkedhettek meg.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter köszöntőjében hangsúlyozta: március 15-e Gödöllőn különösen fontos, hiszen a kastély területén található Török Ignác aradi vértanú szülőháza.

A rendezvényen szó esett a Török Ignác szülőházának felújításáról is.

A korábban romos épületben jelenleg zajlanak a munkálatok, és a tervek szerint interaktív kiállítással működő emlékház jön létre, amely a vértanú életét és a szabadságharc gödöllői vonatkozásait mutatja be. Az emlékházat október 6-án avatják fel, és jövő március 15-én már megnyitják a látogatók előtt. A kastély Lovardájában levetítették a Török Ignác utolsó éjszakáját feldolgozó Magyar Golgota című filmet is.

A kastély kulturális élete az elmúlt időszakban több koncerttel és színházi előadással is bővült; a közelmúltban többek között Plácido Domingo operaénekes is fellépett a díszteremben. A műemlék teljes felújítása a következő években mintegy 40 milliárd forintból valósul meg.