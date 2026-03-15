"Forradalmi" akadálypálya és huszáros bemutatók − Családi napot tartottak a Gödöllői Királyi Kastély parkjában

Life.hu
2026.03.15.
Huszáros családi napon vehettek részt március 15-én a Gödöllőre látogatók. A királyi kastély parkjában gyerekek és felnőttek is találhattak számukra érdekes és nem utolsósorban ünnepi programot.

Több száz család vett részt a Családbarát Magyarország szervezésében első alkalommal megrendezett Huszáros Családi Napon a Gödöllői Királyi Kastély parkjában. A rendezvény március 15-e alkalmából történelmi és kulturális programokkal várta az érdeklődőket. 

A huszáros családi napon ismerkedhettek a gyerekek az 1848–49-es eseményekkel 

A huszáros családi nap programjai között néptáncbemutató, kórusfellépés és koncert is szerepelt, a nap zárásaként a Kormorán zenekar adott jubileumi koncertet. 

A gyerekeket játékos, „forradalmi” akadálypálya és huszáros bemutatók várták, ahol az 1848–49-es szabadságharc eseményeivel ismerkedhettek meg. 

Török Ignác aradi vértanú előtt is tisztelegtek

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter köszöntőjében hangsúlyozta: március 15-e Gödöllőn különösen fontos, hiszen a kastély területén található Török Ignác aradi vértanú szülőháza. 

A rendezvényen szó esett a Török Ignác szülőházának felújításáról is. 

A korábban romos épületben jelenleg zajlanak a munkálatok, és a tervek szerint interaktív kiállítással működő emlékház jön létre, amely a vértanú életét és a szabadságharc gödöllői vonatkozásait mutatja be. Az emlékházat október 6-án avatják fel, és jövő március 15-én már megnyitják a látogatók előtt. A kastély Lovardájában levetítették a Török Ignác utolsó éjszakáját feldolgozó Magyar Golgota című filmet is. 

A nap zárásaként a Kormorán zenekar adott jubileumi koncertet.

A kastély kulturális élete az elmúlt időszakban több koncerttel és színházi előadással is bővült; a közelmúltban többek között Plácido Domingo operaénekes is fellépett a díszteremben. A műemlék teljes felújítása a következő években mintegy 40 milliárd forintból valósul meg.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
