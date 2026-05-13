Olyan, mintha nem is ő lenne: felismerhetetlen a Nem férek a bőrödbe sztárja, Lindsay Lohan

Lindsay Lohan megjelenése a 2026-os Disney Upfront eseményen teljesen kiakasztotta a rajongókat. A színésznő külseje sokak szerint teljesen természetellenes, mások viszont azt mondják, megfiatalodott.

Lindsay Lohan a rajongók szerint felismerhetetlen volt a Disney Upfront eseményén.

Lindsay Lohan külseje sokat változott

A 39 éves Lindsay Lohant nemrég forgatás közben is lefotózták, valamint most a Disney Upfront esemény miatt ismét beindultak a találgatásokat arról, milyen esztétikai beavatkozásokon eshetett át, mivel az arca sokak szerint látványosan megváltozott. A közösségi médiában azonnal megindultak a reakciók, főleg Redditen, ahol a felhasználók részletesen elemezték a Bajos csajok sztárjának külsejét, és több hírességhez is hasonlították. Íme egy válogatás a kommentszekcióból:

„Azt hittem, Julia Roberts van a képen. Felismerhetetlen Lindsay Lohan ” – írta egy kommentelő.

– írta egy kommentelő. „Ha megmutatták volna nekem ezt a fotót, és 100 dollárt ajánlanak, hogy találjam ki, ki van rajta, biztosan üres maradt volna a pénztárcám.” – szólt hozzá egy másik felhasználó.

– szólt hozzá egy másik felhasználó. Akadt azonban olyan kommentelő is, aki dicsérte a színésznő arcplasztikáját, mondván „pontosan ilyen eredményt próbál elérni mindenki más is”.

Ezt mondják a plasztikai sebészek

A Daily Mail néhány plasztikai sebészt is megszólaltatott. A lap emlékeztetett, hogy több plasztikai sebész és esztétikai szakértő is megszólalt az elmúlt években a Nem férek a bőrödbe sztárjának látványos átalakulásáról – bár egyikük sem kezelte személyesen, így csak fotók alapján találgattak. A legtöbb plasztikai szakértő szerint igyekeznek visszafordítani Lindsay Lohanen néhány túlzott beavatkozást. Például valószínűleg oldhattak korábbi töltéseket az arcából, kisebb facelift vagy szemhéjplasztika is valószínű, illetve lézeres eljárások és Botox kombinációját is emlegetik.