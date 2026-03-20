Dél-koreai golden retriever-kölyökért rajong a világ: több mint 1000 Google-fotót trollkodott szét

Ha egy kedves kiskutyára gondolunk, akkor a legtöbbünknek egy farkát csóváló, gombszemű golden retriever jut eszébe. És nem hiába van ez így!

Egész biztosan ismersz valakit, akinek übercuki goldenje van. Nem csoda, hiszen ez a fajta igen közkedvelt a kutyásoknál.

A történetünk a Google Térképéhez kapcsolódik, mely már rengeteg bűnügy megoldásában segített, most viszont egészen más indokból kerültek a képei rivaldafénybe.

Történt egyszer ugyanis, hogy a Jukdo-szigeten, Dél-Koreában egy teljesen átlagos napon egy aranyos kölyökkutya, nevezetesen Maru, elkezdett követni egy Google Térképhez képeket készítő kocsit. Miközben kíváncsian végigkísérte a fotóst a szigeten, természetesen ő maga is belekerült az összes képbe. Ezzel pedig nemcsak népszerűbb tette a helyet, hanem szinte a turisták idegenvezetőjévé is vált – természetesen csak virtuálisan.

Maru öröksége Maru egy helyi család barátságos kutyája volt. Már sajnos nem él, de igazi ikon lett belőle, aki a Google Térkép által a sziget szimbólumává is vált.

Ha még több érdekes történetet olvasnál, akkor ezeket se hagyd ki!

