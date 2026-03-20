Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 20., péntek Klaudia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
maru

Dél-koreai golden retriever-kölyökért rajong a világ: több mint 1000 Google-fotót trollkodott szét

Nincs olyan ember, aki ne mosolyodna el egy elképesztően cuki kiskutya láttán. Ezt pedig most hatványozva kaphattuk meg, hiszen egy dél-koreai golden retriever több, mint 1000 képen tűnt fel.

Ha egy kedves kiskutyára gondolunk, akkor a legtöbbünknek egy farkát csóváló, gombszemű golden retriever jut eszébe. És nem hiába van ez így!

golden retriever a szabadban
Ezt a golden retrievert imádni fogod.
Forrás: Shutterstock

Golden retriever, a közkedvelt kutyafajta

Egész biztosan ismersz valakit, akinek übercuki goldenje van. Nem csoda, hiszen ez a fajta igen közkedvelt a kutyásoknál. A legnagyobb hőskutyák között is rengeteget találsz belőlük, viszont egyesek szerint nemcsak cukik tudnak lenni, hanem olykor igen szemtelenek is. Ha pedig nem tudsz betelni ezzel a kutyafajtával, akkor azt is lecsekkolhatod, hogy a te személyiségedhez passzol-e a golden retreiver!

Maru, a dél-koreai kölyökkutya, a net legújabb sztárja

A történetünk a Google Térképéhez kapcsolódik, mely már rengeteg bűnügy megoldásában segített, most viszont egészen más indokból kerültek a képei rivaldafénybe.

Történt egyszer ugyanis, hogy a Jukdo-szigeten, Dél-Koreában egy teljesen átlagos napon egy aranyos kölyökkutya, nevezetesen Maru, elkezdett követni egy Google Térképhez képeket készítő kocsit. Miközben kíváncsian végigkísérte a fotóst a szigeten, természetesen ő maga is belekerült az összes képbe. Ezzel pedig nemcsak népszerűbb tette a helyet, hanem szinte a turisták idegenvezetőjévé is vált – természetesen csak virtuálisan.

Maru öröksége

Maru egy helyi család barátságos kutyája volt. Már sajnos nem él, de igazi ikon lett belőle, aki a Google Térkép által a sziget szimbólumává is vált.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
