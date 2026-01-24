Gyönyörű képek, csúnya valóság – Tragédiák sora történt Modigliani műtermének falai mögött

Különös tekintetű portrék, nyúlánk arcok és időtlen nőalakok – egy életmű, amely első pillantásra felismerhető. Modigliani művészete ma a szépség, a líraiság és az emberi lélek csendes kutatásának szinonimája, még ha alkotója élete tele is volt ellentmondásokkal.

Amadeo Modigliani veszett jó pasi volt. Szó szerint, sajnos minden tekintetben.

Forrás: Bettmann

A szép, átkozott zseni – Amedeo Modigliani

Modigliani minden volt, amit egy női magazin címlapja kívánhat: jóképű, szenvedélyes, titokzatos, öntörvényű. A párizsi bohémélet ikonja, aki nappal festett, éjjel ivott, szeretőket váltott, és közben biztos volt benne, hogy nem fog sokáig élni. És igaza lett.

Pedig nem nyomorból indult. Egy livornói, művelt zsidó családban született, anyja tanárnő volt, aki hitt fia kivételes tehetségében. A betegeskedő Amedeo már gyerekként rajzolt, festett, majd Firenzében és Velencében tanult – Botticelli légies szépsége, az angyalok világa és az afrikai maszkok nyers ereje egyaránt hatott rá.

Amikor 1906-ban Párizsba költözött, azonnal beszippantotta a Montmartre vad világa. A Bateau-Lavoir nevű, romos művésztelepen lakott, ahol Picasso, Chagall és más zsenik fordultak meg. Verseket szavalt, nőket csábított, napi száz rajzot készített – majd sokat egyszerűen eldobott, mintha nem számítana semmi.

Drog, alkohol, nők – És az önpusztítás

Modigliani tudta, hogy beteg tüdeje nem bírja sokáig. Ezért két végéről égette a gyertyát: ivott, drogozott, tivornyázott. Jó volt a nőknél, festette is őket rendületlenül – meztelenül, kihívóan, hosszúkás testekkel. Amikor 1917-ben végre önálló kiállítást kapott, a rendőrség majdnem bezáratta: a kirakatban látható aktokat erkölcstelennek találták.

A botrány csak növelte a hírnevét, a pénz viszont sosem maradt meg nála. Mecénásai fizették a lakását, ő pedig elitta és elkártyázta a támogatást. A zsenialitás ára nála egyre inkább az önkontroll teljes hiánya lett.

Beleszeretett egy angyali lányba – Majd bántalmazta

1917-ben találkozott a 19 éves Jeanne Hébuterne-nel. A fiatal festőtanonc törékeny volt, csendes, szinte szentképszerű – tökéletes ellentéte a vad Modiglianinak. A művész azonnal beleszeretett, és Jeanne lett a múzsája. A róla készült portrék békét, gyengédséget sugároznak.

A valóság azonban egészen más volt.