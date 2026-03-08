Sokan lebecsülik a gondolat erejét. Pedig az agyunkban létrehozott képek később valósággá válhatnak – persze csak akkor, ha elég erősen koncentrálunk rájuk, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy megteremthessük magunknak azt a valóságot, amelyet elképzeltünk. Mi most segítséget nyújtunk, hogyan tudod pozitív gondolatokkal felkészíteni magadat arra, hogy bevonzd a szerelmet.
A gondolat erejével az igaz szerelemért
Néhány olyan mondatot és gondolatot válogatottunk össze a Yourtango segítségével, amelyek gyakori ismételgetése és tudatosítása rengeteg segítséget nyújthat abban, hogy végre megfelelő társat találhass magad mellé. Miért fontos ez? Mert talán nem is vagy tisztában vele, hogy a saját gondolataid milyen hatalmas befolyással bírnak a magánéleted alakulására. Ha hallottál már a vonzás törvényéről vagy esetleg a pozitív gondolatok élettani hatásairól, akkor ez a cikk neked szól! Nyisd meg az elméd és tárd ki a szíved, mert a következő gondolatokkal hamarosan rátalálhatsz az egész életen át tartó szerelemre!
1. „Nincs semmi baj azzal, hogy egyedülálló vagyok az életem jelenlegi szakaszában"
A lap szakértője szerint fontos, hogy tisztázd magadban, hogy a szingliség nem átok, egyszerűen egy ideiglenes állapot. Te csodálatos ember vagy pont úgy, ahogy vagy és nincs szükséged mások megerősítésére. Ha megfelelő az önbecsülésed, akkor hidd el, hogy hasonló férfival fog összehozni az élet. Az pedig csak a hab a tortán, hogy a pszichológusok szerint a magukkal elégedett emberek könnyebben alakítanak ki bizalmi viszonyt másokkal és sokkal kevesebb szorongás éri őket a párkapcsolataikban.
2. „Méltó vagyok a szeretetre és a törődésre"
Közhelyesnek hangozhat, de sokaknak egy élet is kevés ahhoz, hogy tudatosítsák magukban, hogy mennyire értékesek és mennyire fontos, hogy csak és kizárólag olyan emberek társaságát keressék, akik ezt valóban megbecsülik bennük. Sokan múltbéli traumák vagy a korábbi kapcsolataik miatt sérültek meg, de ez nem lehet indok arra, hogy egy életen keresztül cipeld magaddal a másoktól kapott sérelmeket. Ha pedig tisztában vagy vele, hogy mire vágysz és mit érdemelsz, akkor hidd el már csak idő kérdése, hogy jöjjön valaki, aki képes ezt megadni neked.
3. „Megérdemlem, hogy találjak valakit, aki jól bánik velem"
Amikor belépsz az ismerkedés világába, rengeteg emberrel sodor majd össze az élet. Nem mindig lesznek pozitív tapasztalataid másokkal, azonban ahelyett, hogy megkérdőjeleznéd a saját igényeidet vagy szükségleteidet, fontos, hogy megtartsd a méltóságodat. Tudd, hogy értékes vagy, és ha valakitől olyan visszajelzéseket kapsz, amelyek azt mutatják, hogy ő nem értékel téged, akkor nem ő az igazi. Egy régi mondás szerint „csak mi tudjuk megtanítani az embereknek, hogyan bánhatnak velünk".
4. „Magabiztos vagyok, mert jól érzem magam a bőrömben"
Az Evolutionary Psychology Journalban megjelent tanulmány szerint az önbizalom az emberek legvonzóbb tulajdonsága. Egy magával elégedett ember beragyogja a szobát és szimpátiát vált ki másokból. Az ilyen embereket egyszerűen nem lehet nem kedvelni. Az önbizalomhoz pedig nem szükséges, hogy te legyél a legszebb vagy legokosabb ember, elég, ha tisztában vagy a saját erősségeiddel és gyengeségeiddel, és nem ostorozod magad folyton a hiányosságaid miatt. Csupán szeresd azt, aki vagy.
5. „Nincs szükségem senkire ahhoz, hogy kiteljesedjek"
Elérkeztünk a legfontosabb gondolathoz. Ha úgy érzed, hogy azért vágysz egy társra, mert nem érzed jól magad egyedül, akkor itt az ideje, hogy ezt nagyon gyorsan kiverd a fejedből. Gondold át, milyen üzenetet közvetítesz. Ha az emberek azt látják, hogy te a saját feltételeid szerint éled az életedet és azt teszed mindig, ami boldoggá tesz, akkor látni fogják, hogy te egy független és erős nő vagy, akinek jó lenne a társaságában lenni. Ha a saját lábadon állsz és hű vagy magadhoz, akkor bevonzod azokat az embereket, akik szintén elértek már a személyi fejlődés ezen szintjére. Két kiteljesedett ember pedig csak hatványozná egymás boldogságát.
