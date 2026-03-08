Sokan lebecsülik a gondolat erejét. Pedig az agyunkban létrehozott képek később valósággá válhatnak – persze csak akkor, ha elég erősen koncentrálunk rájuk, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy megteremthessük magunknak azt a valóságot, amelyet elképzeltünk. Mi most segítséget nyújtunk, hogyan tudod pozitív gondolatokkal felkészíteni magadat arra, hogy bevonzd a szerelmet.

A gondolat erejével akár a szerelmet is bevonzhatod az életedbe

Forrás: Moment RF

A gondolat erejével az igaz szerelemért

Néhány olyan mondatot és gondolatot válogatottunk össze a Yourtango segítségével, amelyek gyakori ismételgetése és tudatosítása rengeteg segítséget nyújthat abban, hogy végre megfelelő társat találhass magad mellé. Miért fontos ez? Mert talán nem is vagy tisztában vele, hogy a saját gondolataid milyen hatalmas befolyással bírnak a magánéleted alakulására. Ha hallottál már a vonzás törvényéről vagy esetleg a pozitív gondolatok élettani hatásairól, akkor ez a cikk neked szól! Nyisd meg az elméd és tárd ki a szíved, mert a következő gondolatokkal hamarosan rátalálhatsz az egész életen át tartó szerelemre!

1. „Nincs semmi baj azzal, hogy egyedülálló vagyok az életem jelenlegi szakaszában"

A lap szakértője szerint fontos, hogy tisztázd magadban, hogy a szingliség nem átok, egyszerűen egy ideiglenes állapot. Te csodálatos ember vagy pont úgy, ahogy vagy és nincs szükséged mások megerősítésére. Ha megfelelő az önbecsülésed, akkor hidd el, hogy hasonló férfival fog összehozni az élet. Az pedig csak a hab a tortán, hogy a pszichológusok szerint a magukkal elégedett emberek könnyebben alakítanak ki bizalmi viszonyt másokkal és sokkal kevesebb szorongás éri őket a párkapcsolataikban.

2. „Méltó vagyok a szeretetre és a törődésre"

Közhelyesnek hangozhat, de sokaknak egy élet is kevés ahhoz, hogy tudatosítsák magukban, hogy mennyire értékesek és mennyire fontos, hogy csak és kizárólag olyan emberek társaságát keressék, akik ezt valóban megbecsülik bennük. Sokan múltbéli traumák vagy a korábbi kapcsolataik miatt sérültek meg, de ez nem lehet indok arra, hogy egy életen keresztül cipeld magaddal a másoktól kapott sérelmeket. Ha pedig tisztában vagy vele, hogy mire vágysz és mit érdemelsz, akkor hidd el már csak idő kérdése, hogy jöjjön valaki, aki képes ezt megadni neked.