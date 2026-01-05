Ez a 4 randizási trend uralja a 2026-os évet

Minden évnek megvan a maga ismerkedése stílusa. Egyes trendek, randiötletek és témák népszerűbbek, míg mások feledésbe merülnek. Most összegyűjtöttük azt a TOP 4 randizási trendet, amelyek előreláthatólag meghatározzák majd a 2026-os évet. Kapaszkodj, mert ezekre te sem számítottál!
Randizás 2026-ban
- Minden évben újabbnál újabb elképzelések születnek a randizásról és az ismerkedésről.
- 2025 toxikus, meghökkentő trendjei után, új fogalmak kerülnek a játékba.
- Ismerd meg mit jelent a friendfluence és a clear-coding!
2025-ben nagyon népszerű volt a trónoltatás párkapcsolati trend, és ne feledjük el a 3-6-9 TikTok randi szabályt sem. Ugyanakkor kiugróan népszerű volt a hercegnő bánásmód is. Most viszont új korszak kezdődik az ismerkedésben is. 2026-ban ezek a trendek kicsit a háttérbe szorulnak, és helyükre új kifejezések és fogalmak lépnek majd.
A Tinder kiadta a 2025-évi statisztikáit, és ezek mellett előre jelezte az új év 4 meghatározó randitrendjét. A jelentés szerint ezek a trendek olyan közös értékeket emelnek ki, amelyek az elkövetkező hónapokban átalakítják a társkeresőkultúrát. Az átláthatóság, a magabiztosság és az őszinte önkifejezés tűnik a fő témának, a jelentés kutatásokra hivatkozva azt állítja, hogy a mai társkeresők 2026-ra nyitottabbak, őszintébbek és érzelmileg magabiztosabbak lesznek, mint valaha. Ez mind szép is jó, de túl jónak hangzik, hogy igaz legyen.
A Tinder egyik szakértője szerint a mai társkeresők felhasználóinak elege van a drámából, a kaotikus ismerkedésből és az egyszerűségre vágynak. 2026-ban tehát az őszinteség lesz a legszexibb tulajdonság. Ismerkedj meg 2026 4 meghatározó randitrendjével, és legyél az elsők között, akik felismerik őket.
2026-os randitrendek
1. Egyértelmű kódolás (Clear-coding)
Az „egyértelmű kódolás” azt jelenti, hogy mindenki számára, őszintén elmondod, mit vársz az szerelmi életedtől. A Year-in-Swipe jelentés megállapította, hogy a randizók 64 százaléka szerint a randizási környezetnek sürgősen több érzelmi őszinteségre van szüksége, 60 százalékuk pedig egyértelműbb kommunikációt szeretne, amikor a szándékokról van szó.
2. Érzelmihangulat-kódolás
A randizók idén készek őszintén beszélni az érzéseikről, és olyan partnert keresnek, aki ezt viszont megadják nekik. A Tinder jelentése szerint a randizók 56 százaléka nagyra értékeli az őszinte beszélgetéseket, míg 45 százalékuk több empátiát vár el a randipartnereitől. Alapvetően 2026-ban divatos lesz, ha az ember nyíltan kimutatja az érzéseit, és nem fél őszintén beszélni róla. Ha még rövidtávon rosszul is jön ki az őszinteség, ez a tulajdonság hosszútávon támaszt nyújt az ismerkedésben. Fontos azonban, hogy ne legyél nyers, mert úgy könnyen megsérthetsz valakit.
3. Legyen véleményed
Az egyedülállók olyan partnert keresnek, aki határozott véleményt képvisel, és nem fél kiállni az álláspontja mellett. Az adatok szerint a randevúzó emberek 37 százaléka olyan partnert keres, aki hasonló értékrendet képvisel, mások viszont nem riadnak vissza egy kis vitától: 46 százalékuk nyitott lenne arra, hogy ellentétes életszemléletű személlyel randevúzzon. Az autentikusság divatos, és a randizók hajlandóak elviselni a különbségeket, ha ez azt jelenti, hogy valóságosak lehetnek. A tanulság az, hogy mindig mond ki az őszinte kritikádat és álláspontodat, mert azzal azt kommunikálod, hogy tisztában vagy önmagaddal, és ez elképesztően vonzó.
4. Baráti befolyás (friendfluence)
A friendfluence lesz az év legnagyobb társkeresési randitrendje. Az új év lesz az az év, amikor a társasági életünket összeolvasztjuk randizós életünkkel. A jelentés szerint a szinglik 42 százaléka a barátaikat nevezik meg, mint szerelmi életükre gyakorolt fő befolyásoló tényezőt. Eközben a randizók 37 százaléka azt mondta, hogy az új évben dupla randikat és csoportos randikat szeretne, 34 százalékuk pedig elárulta, hogy barátaik kapcsolatait tekintik saját szerelmi életük jövőjének reményforrásaként. Ez mind azt mutatja, hogy ha sikeren szeretnél valakit behálózni, a barátaihoz kell fordulni. Illetve a 2000-es évek klisés dupla randijai is visszatérnek majd.
A Tinder közleményében megválasztotta a 2026-os év szavát is, ami a reményteljes lett. Szerintük ez a kifejezés jellemzi legjobban az új év randizási szokásait.
