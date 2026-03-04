Folytatódik a Jonas Brothers-balhé − Nick Jonas reagált a bátyját érő vádakra: Videó

Még tavaly ősszel tört ki a botrány a Jonas Brothers zenekar körül, miután egy TikTok-videón az volt látható, hogy Joe Jonas a kaliforniai koncertjük előtt az orrát törölgeti a backstage-ben.

Joe Jonas, Kevin Jonas és Nick Jonas

Joe Jonas kijelentette nem használt illegális szert

Az ominózus videó láttán azonnal mindenki arra gondolt, hogy az énekes illegális szert fogyasztott. A rajongók egy része viccesen Snow Brothersnek kezdte nevezni a triót, mások azonban megvédték az énekest, mondván, hogy valószínűleg csak náthás volt. Joe Jonas még akkor reagált a pletykákra. Kijelentette, hogy soha életében nem ért ilyen szerekhez.

Öccse, Nick is elutasítja a vádakat

Most, hónapokkal később öccse, Nick Jonas is megvédte bátyját, kiemelve, hogy az embereknek élénk a képzelőerejük és sokszor tévesen azt gondolják, hogy a rocksztárok élete a féktelen bulikról és illegális szerekről szól. Pedig ez rájuk egyáltalán nem igaz és elhatárolódnak mindettől. „Mi nem csinálunk ilyesmit, velünk ez nem történik meg, főleg nem a színpadon” – fogalmazott a Jonas fivér.

