Félmeztelen fotók készültek Katalin hercegnéről: mindössze egy apró bikinialsót viselt

Vilmos herceg már fiatalon egyértelművé tette, hogy nem szeretne olyan viszonyt a médiával, mint amilyen a szüleinek volt.

Forrás: Getty Images

Katalint várandóssága mentette meg az Egyesült Királyság-beli közléstől

A képeket végül nem közölték az Egyesült Királyságban, és nemzetközi szinten is gyorsan háttérbe szorultak, amikor 2012 decemberében nyilvánosságra került, hogy Katalin várandós első gyermekükkel. A terhességet a pár nem sokáig tudta titokban tartani, mivel a hercegnét kórházba kellett szállítani a reggeli rosszullét extrém formája, a hyperemesis gravidarum miatt.

2017-ben került pont az ügy végére

Az ügy jogi lezárása 2017-ben történt meg: francia bíróság hat vádlottat – három magazinvezetőt és három fotóst – ítélt el bűnrészesség és a magánélet megsértése miatt. A Closert 100 000 euróra, a kiadót és a szerkesztőt egyenként 45 000 euróra büntették, míg a három fotós kisebb összegű bírságot kapott. Emellett mind a hat vádlottat kötelezték a királyi pár perköltségeinek megfizetésére is. A Kensington-palota szóvivője az ítélet után így fogalmazott: „A cambridge-i herceg és hercegné örül, hogy a bíróság a javukra döntött, és az ügy lezárult. Ez az incidens a magánélet súlyos megsértése volt, és Őfelségeik elengedhetetlennek tartották, hogy minden jogorvoslati lehetőséget igénybe vegyenek. Határozottan hangsúlyozni kívánták, hogy az ilyesminek nem szabad megtörténnie” – idézi fel a RadarOnline.

