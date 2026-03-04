Félmeztelen fotók készültek Katalin hercegnéről: mindössze egy apró bikinialsót viselt

2012-ben paparazzók titokban félmeztelen fotókat készítettek Katalin hercegnéről egy franciaországi magánbirtokon. A botrány évekig tartó jogi eljárást eredményezett, több, a képek elkészítésében és megjelentetésében közreműködő sajtómunkást elítéltek.
- 2012-ben paparazzók hosszúobjektíves kamerákkal félmeztelen fotókat készítettek Katalin hercegnéről egy franciaországi magánbirtokon.
- A képeket a francia Closer magazin közölte, majd más európai lapok is átvették.
- Vilmos herceg teljes jogsértésnek nevezte a történteket, és jogi lépéseket kezdeményezett.
- 2017-ben francia bíróság hat vádlottat ítélt el a magánélet megsértése miatt.
Katalin hercegné félpucér képei miatt perelt Vilmos herceg
A felvételek a Provence külvárosában található 19. századi Château D'Autet vadászkastély erkélyén készültek, ahova a pár pihenni ment egy hivatalos út előtt. A paparazzók hosszúobjektíves kamerákkal örökítették meg Katalint, amint mindössze egy apró bikinialsót viselt napozás közben. A francia Closer a királyi körút idején publikálta a félmeztelen képeket. Russell Myers író a William & Catherine: The Intimate Inside Story című könyvében úgy fogalmazott, hogy a királyi pár számára a kastélyban „mintha megállt volna az idő”. Vilmos a történteket teljes jogsértésnek tekintette, és azonnal felhívta édesapját, az akkori Károly herceget, valamint nagyanyját, II. Erzsébet királynőt. Közölte velük, hogy eltökélt szándéka nyilatkozatot kiadni és beperelni a magazint. Vilmos herceg már fiatalon egyértelművé tette, hogy nem szeretne olyan viszonyt a médiával, mint amilyen a szüleinek volt: III. Károly király és a néhai Diana hercegné kapcsolata, valamint válása is a nyilvánosság előtt zajlott. A hivatalos közleményben a Closert a magánélet súlyos megsértésével vádolták, majd pert indítottak. A palota jogi csapata azonnal bírósági végzéseket nyújtott be, hogy megakadályozza a további közléseket. Ennek ellenére más európai médiumok is átvették az anyagot: az olasz Chi 26 oldalas sorozatban közölte a franciaországi nyaralás képeit, köztük a félmeztelen fotókat is, míg a brit Daily Star ír kiadása szintén publikálta azokat.
Katalint várandóssága mentette meg az Egyesült Királyság-beli közléstől
A képeket végül nem közölték az Egyesült Királyságban, és nemzetközi szinten is gyorsan háttérbe szorultak, amikor 2012 decemberében nyilvánosságra került, hogy Katalin várandós első gyermekükkel. A terhességet a pár nem sokáig tudta titokban tartani, mivel a hercegnét kórházba kellett szállítani a reggeli rosszullét extrém formája, a hyperemesis gravidarum miatt.
2017-ben került pont az ügy végére
Az ügy jogi lezárása 2017-ben történt meg: francia bíróság hat vádlottat – három magazinvezetőt és három fotóst – ítélt el bűnrészesség és a magánélet megsértése miatt. A Closert 100 000 euróra, a kiadót és a szerkesztőt egyenként 45 000 euróra büntették, míg a három fotós kisebb összegű bírságot kapott. Emellett mind a hat vádlottat kötelezték a királyi pár perköltségeinek megfizetésére is. A Kensington-palota szóvivője az ítélet után így fogalmazott: „A cambridge-i herceg és hercegné örül, hogy a bíróság a javukra döntött, és az ügy lezárult. Ez az incidens a magánélet súlyos megsértése volt, és Őfelségeik elengedhetetlennek tartották, hogy minden jogorvoslati lehetőséget igénybe vegyenek. Határozottan hangsúlyozni kívánták, hogy az ilyesminek nem szabad megtörténnie” – idézi fel a RadarOnline.
