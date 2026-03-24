Csúnya véget ért a házasság: a férj halálos csapdát állított, de végül maga sétált bele

Minden férj és feleség között vannak viták, de Michael Kuhnhausen radikális módját választotta a párkapcsolati problémák megoldásának: bérgyilkost fogadott, hogy a másvilágra küldje feleségét, és így vessen véget a házasságuknak.

Bérgyilkost fogadott, hogy meneküljön a házasságból

2006-ban Susan Kuhnhausen, a Portland Medical Center ápolónője épp egy hosszú műszakból tartott hazafelé, amikor a hálószobájában váratlan támadás érte: egy kalapáccsal felfegyverzett bérgyilkos, akit a férje bérelt fel, hogy véget vessen a házasságuknak. Michael 50 ezer dollárt fizetett azért, hogy a profi gyilkos végezzen feleségével, Susannal. Azonban Susan nem adta könnyen magát: a jó fizikai állapotnak örvendő, önvédelmet is tanult nő dulakodni kezdett támadójával, és lefegyverezte, majd arra kényszerítette, hogy árulja el, kitől kapta a megbízást. A beszámolók szerint a bérgyilkos a támadás közben szinte tehetetlenül állt, és csak ennyit tudott kinyögni: „Túl erős vagy!”.

Így bukott le a férj

Susan férje, Michael nem bizonyult túl jó gyilkosnak, ugyanis az amatőr bérgyilkosnak átutalással fizette ki az 50 ezer dolláros megbízási díját, valamint, hogy elterelje magáról a gyanút egy névvel, aláírással, valamint pontos dátummal és idővel ellátott cetlin üzent a feleségének, hogy lement a tengerpartra. Azért valljuk be: nem mindennap hagyunk ilyen üzenetet egy röpke, pár perces tengerparti séta miatt. A nyomozás során ráadásul előkerült a bérgyilkos hátizsákjából egy boríték is, amin Susan férjének telefonszáma szerepelt. A férfit végül 10 év börtönre ítélték, Susan pedig beadta a válópert.

