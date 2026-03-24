Csúnya véget ért a házasság: a férj halálos csapdát állított, de végül maga sétált bele

Simon Benedek
2026.03.24.
Egy párkapcsolat nem csak boldog pillanatokból áll, hanem bizony nehézségekkel is meg kell küzdeni. Egy házasságban élő férfi azonban úgy döntött, hogy inkább elteszi láb alól a feleségét.

Minden férj és feleség között vannak viták, de Michael Kuhnhausen radikális módját választotta a párkapcsolati problémák megoldásának: bérgyilkost fogadott, hogy a másvilágra küldje feleségét, és így vessen véget a házasságuknak. 

Susan férje, Michael Kuhnhausen, aki véget vetett volna a házasságuknak.
  • Michael Kuhnhausen bérgyilkost fogadott, hogy végezzen feleségével a házassági vitáik miatt.
  • Susan Kuhnhausen nem hagyta magát: legyőzte a támadót. 
  • A bérgyilkos tehetetlenül állt, és felfedte, hogy kitől kapta a megbízást.
  • Michael 10 év börtönt kapott, Susannak pedig a házassági vagyonból ítéltek kártérítést.

Bérgyilkost fogadott, hogy meneküljön a házasságból

2006-ban Susan Kuhnhausen, a Portland Medical Center ápolónője épp egy hosszú műszakból tartott hazafelé, amikor a hálószobájában váratlan támadás érte: egy kalapáccsal felfegyverzett bérgyilkos, akit a férje bérelt fel, hogy véget vessen a házasságuknak. Michael 50 ezer dollárt fizetett azért, hogy a profi gyilkos végezzen feleségével, Susannal. Azonban Susan nem adta könnyen magát: a jó fizikai állapotnak örvendő, önvédelmet is tanult nő dulakodni kezdett támadójával, és lefegyverezte, majd arra kényszerítette, hogy árulja el, kitől kapta a megbízást. A beszámolók szerint a bérgyilkos a támadás közben szinte tehetetlenül állt, és csak ennyit tudott kinyögni: „Túl erős vagy!”

Így bukott le a férj

Susan férje, Michael nem bizonyult túl jó gyilkosnak, ugyanis az amatőr bérgyilkosnak átutalással fizette ki az 50 ezer dolláros megbízási díját, valamint, hogy elterelje magáról a gyanút egy névvel, aláírással, valamint pontos dátummal és idővel ellátott cetlin üzent a feleségének, hogy lement a tengerpartra. Azért valljuk be: nem mindennap hagyunk ilyen üzenetet egy röpke, pár perces tengerparti séta miatt. A nyomozás során ráadásul előkerült a bérgyilkos hátizsákjából egy boríték is, amin Susan férjének telefonszáma szerepelt. A férfit végül 10 év börtönre ítélték, Susan pedig beadta a válópert. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
