Így szerettessük meg a halat a gyerekekkel

Munka, iskola, különórák, házi feladat — mire eljön a vacsora ideje, sokszor már nincs kedvünk bonyolult receptekkel kísérletezni. Ilyenkor jönnek a gyors megoldások: hideg- vagy melegszendvicsek, tortilla és más egyszerű fogások, amelyek pár perc alatt elkészíthetők. Halas fogások sok családban ritkán kerülnek az asztalra, mert a jellegzetes illat vagy a szálkák miatt macerásnak tartják a fogyasztását. Pedig a halban található omega-3 zsírsavak hozzájárulnak a jó látáshoz, a fiatalok mentális fejlődéséhez, és a felnőtteknél is segítenek megelőzni a szív- és érrendszeri problémákat. Emellett vitaminokban, ásványi anyagokban is bővelkedik, amelyek a csontok, a bőr, az immunrendszer és a vérképzés egészséges működéséhez elengedhetetlenek.

Mit esznek az emberek, ha kevés idejük van főzni?

A Hamé átfogó, nem reprezentatív felmérést végzett az emberek hétköznapokhoz kötődő étkezési szokásairól, amikor kevés idejük marad ételt készíteni. Az önkéntes válaszok alapján a gyerekes családok 80 százaléka számára a szendvics jelenti a megoldást. A feltétekkel kapcsolatban a megkérdezettek 63 százaléka a pástétomot, vagyis a tartós, hűtést nem igénylő, hal, hús, vagy zöldségalapú kenhető krémeket kedveli. A különböző ízek közül a fiatalok inkább a halas változatokat szeretik (39,2%), ezt követik a szárnyas pástétomok (30,2%).

Forrás: Hamé

Mit csináljunk, ha a gyerek nem kóstolja meg az új ízeket?

Hatékony módszer, ha a nagyobb gyerekeket bevonjuk az ételkészítésbe. Ha ők kenhetik meg a szendvicset vagy rakhatják rá a feltéteket, talán szívesebben megkóstolják.

Ha az új ízt nem önálló fogásként, hanem a már megszokott kedvencekkel együtt tálaljuk – például szendvicsben vagy tortillatekercsben –, a gyerekek sokkal nyitottabbak lehetnek rá. A krémes állagú feltétek jól illenek a ropogós pirítóshoz és a friss zöldségekhez, így az étkezés élvezetes, a vitaminbevitel pedig garantált.

A családi étkezéseknek nem kell bonyolultnak lenniük. Néha elég egy apró változtatás – például egy új íz a megszokott kedvencek mellé –, és a gyerekek könnyebben megbarátkoznak olyan alapanyagokkal, amelyek korábban a „nem szeretem” kategóriába tartoztak. A pástétomokkal a hal nemcsak belefér az étrendbe, de a család új kedvence lehet.