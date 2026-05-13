„Még érzem őt” − James Van Der Beek özvegye szívszorító családi képekkel üzent

Három hónapja, hogy elhunyt a Dawson és a haverok emblematikus alakja. James Van Der Beek hat gyermekét és szerető feleségét hagyta hátra. Kimberly most fájdalmasan őszintén mesélt arról, min megy keresztül.

Egy családtag elvesztése mindig elviselhetetlen fájdalommal jár. James Van Der Beek felesége ráadásul hat gyermekkel maradt egyedül. A 44 éves Kimberly most először osztotta meg, hogy milyen gondolatok uralják a mindennapjait.

  • A színész február 11-én hunyt el vastagbélrák következtében.
  • Nemcsak felesége, de hat gyermeke is gyászolja.
  • Kimberly most meglepő őszinteséggel beszélt arról, mit érez.

A 48 éves James Van Der Beek halála szinte sokkolta a világot. A Dawson és a haverok sztárjánál, aki számos más remek alkotásban is szerepelt, 2023-ban diagnosztizáltak vastagbélrákot, ami ellen februárban elveszítette a harcot. Míg a rajongók szeretett színészüket, addig Kimberly Van Der Beek imádott férjét veszítette el. Azt, hogy pontosan mit érez, egészen eddig csak sejthettük. Most azonban megtörte a csendet, és mélyen bensőséges családi fotók kíséretében kiöntötte a lelkét.

 

„Ha azt mondom, hogy összetört a szívem, az enyhe kifejezés. Szavak egyszerűen képtelenség leírni, milyen érzés a gyász. A sokk zsibbasztó hatása már elmúlt. A valóság kezd bennem tudatosulni... és hiányzik nekem. Mindannyiunknak hiányzik. Mégis, valami másfajta varázslat lengi be a levegőt. Érzem őt. Mélyebben ismerem. Elmélyült a tudatos kapcsolatom Istennel. Az univerzum fátylai elvékonyodtak. És bízom benne, hogy ez az az út, amelyen nekem és a családomnak mindig is járnunk kellett” − írta a képekhez James Van Der Beek özvegye, majd hozzátette, hogy mennyire sokan biztosították őt és családját a támogatásukról, nem mellesleg pedig köszöni, hogy végig tiszteletben tartották férje emlékét. Kimberly azzal zárta, hogy nagyon sok mindenről kellene még beszélnie, de erre csak idővel fog sor kerülni.

