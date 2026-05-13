„Még érzem őt” − James Van Der Beek özvegye szívszorító családi képekkel üzent

Egy családtag elvesztése mindig elviselhetetlen fájdalommal jár. James Van Der Beek felesége ráadásul hat gyermekkel maradt egyedül. A 44 éves Kimberly most először osztotta meg, hogy milyen gondolatok uralják a mindennapjait.

Így éli meg a gyász James Van Der Beek özvegye, Kimberly.

James Van Der Beek özvegyének gyásza A színész február 11-én hunyt el vastagbélrák következtében.

Nemcsak felesége, de hat gyermeke is gyászolja.

Kimberly most meglepő őszinteséggel beszélt arról, mit érez.

A 48 éves James Van Der Beek halála szinte sokkolta a világot. A Dawson és a haverok sztárjánál, aki számos más remek alkotásban is szerepelt, 2023-ban diagnosztizáltak vastagbélrákot, ami ellen februárban elveszítette a harcot. Míg a rajongók szeretett színészüket, addig Kimberly Van Der Beek imádott férjét veszítette el. Azt, hogy pontosan mit érez, egészen eddig csak sejthettük. Most azonban megtörte a csendet, és mélyen bensőséges családi fotók kíséretében kiöntötte a lelkét.

„Ha azt mondom, hogy összetört a szívem, az enyhe kifejezés. Szavak egyszerűen képtelenség leírni, milyen érzés a gyász. A sokk zsibbasztó hatása már elmúlt. A valóság kezd bennem tudatosulni... és hiányzik nekem. Mindannyiunknak hiányzik. Mégis, valami másfajta varázslat lengi be a levegőt. Érzem őt. Mélyebben ismerem. Elmélyült a tudatos kapcsolatom Istennel. Az univerzum fátylai elvékonyodtak. És bízom benne, hogy ez az az út, amelyen nekem és a családomnak mindig is járnunk kellett” − írta a képekhez James Van Der Beek özvegye, majd hozzátette, hogy mennyire sokan biztosították őt és családját a támogatásukról, nem mellesleg pedig köszöni, hogy végig tiszteletben tartották férje emlékét. Kimberly azzal zárta, hogy nagyon sok mindenről kellene még beszélnie, de erre csak idővel fog sor kerülni.

