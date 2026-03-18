Elolvadsz az év sztárállatkájától: a japán nyuszt brutális nézettségi adatokat produkál a TikTokon – VIDEÓ

Kapibara, unikornis és flamingó? Az ő idejük lejárt, már, ami a médiabeli felkapottságot illeti – a TikTok képzeletbeli trónját 2026-tól a japán nyuszt foglalja el. Elég egy pillantás a barna gombszemeire, és máris megérted, miért nevezik sokan a világ legédesebb ragadozójának.

Japán nyuszt, aki anélkül lett a közösségi média sztárja, hogy influenszer akart volna lenni.

Forrás: Shutterstock

A japán nyuszt az év sztárállata A japán nyuszt Hokkaido északi erdeiben él, és tökéletesen alkalmazkodik a hideghez.

Átlagosan 8-10 évet él.

Legnagyobb ellenfele a közösségi médiában a japán gömbmoha, azaz a szintén cuki marimo.

A japán nyuszt (japánul nihon ten) első pillantásra egy ölelnivaló plüssfigurára hasonlít. Karcsú testalkata, selymes bundája miatt könnyű benne további cuki vonásokat felfedezni. Kizárólag Japánban él, leginkább Hokkaido északi erdeiben. Nem mondhatni, hogy a relaxálás bajnoka, ugyanis imád mozogni, igazi Sherlock, aki mindennek utánajár, kíváncsi, játékos és intelligens.

A japán nyuszt jellemzően fehér bundájú, élnek azonban rokonai Amerikában is, akik barnás szőrzettel rendelkeznek.

Forrás: Shutterstock

A japán nyuszt az erő szimbóluma

A japán kultúrában ez a kicsi, fürge, a menyétfélék családjába tartozó állat az erő, a kitartás és az energia szimbóluma.

Úgy tartják, hogy idősebb korára varázserőre és hipnotikus képességekre tesz szert, és képes alakot váltani: összesen kilenc alakban létezhet, míg a róka csak hétben.

Az Akita és Isikava régiókban élők szerint, ha egy nyuszt átszalad valaki előtt, az szerencsétlenséget jelent. Vadállat, tehát fehérjedús, változatos étrendet igényel, de szívesen elfogyasztja a rovarokat és egyes növényféléket is.

Hát nem cuki ez a kis kétlábon álló állatka?

Forrás: reddit

Az alábbi videón egy viszonylag nyugodt nyusztot láthatsz, amint épp felfeküdt a hűvös ágynemű hullámaira.

Jelenleg egyetlen ellenfele van, a japán gömbmoha

Korábban már írtunk a gömbmoha, azaz a marimo szuperképességeiről, azt azonban cikkünk megjelenésekor még nem tudtuk, hogy a TikTokon egyeduralomra törő kicsi algafajta lesz az egyik legnagyobb influenszer-ellenfele a selymes japán nyusztnak. Míg a nyuszt viszonylag hamar idegállapotba kerül, ha elunja magát, addig a gömbmoha a nyugalom élő szimbóluma. Hűségesebb a pasidnál, habár ez a nyusztról is elmondható. Utóbbi 8-10 évig él, míg a marimo akár 100 évig. Az alábbi, 23 millió alkalommal megtekintett videón te is láthatod, hogyan éldegél.