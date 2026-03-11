Hatalmas botrányt okozott az öreg király választása: 41 évvel fiatalabb lányt vett feleségül

Az európai monarchiákban éveken keresztül az örökösödés és dinasztikus érdekek határozták meg a házasságokat, a személyes vonzalom háttérbe szorult. III. Vilmos holland király és Waldeck–Pyrmonti Emma hercegnő násza papíron tökéletes volt, ám volt egy nagy szépséghibája. Ugyanis a vőlegény 41 évvel idősebb volt arájánál. Vajon a nagy korkülönbség eleve elrendelt a kudarcot? Ennek jártunk utána!

Emma holland királyné és III. Vilmos között 41 év volt a korkülönbség.

III. Vilmos és Emma királyné botrányos korkülönbsége 1879-ben január 7-én házasodtak össze.

Emma holland királyné és III. Vilmos egy közös lányt üdvözöltek, a későbbi Vilma holland királynőt.

A nagy korkülönbség ellenére a házasság sikeres volt, a hercegnő gyorsan beletanult feladatába.

Öreg király feleségvadászaton

Amikor III. Vilmos holland király első felesége, Württenbergi Zsófia királyné elhunyt, a deres halántékú uralkodó azonnal új asszony után nézett. Első választása szeretője, Émilie Ambre egy francia operaénekesnő volt, ám a holland parlament és a nép ezt az ötletet még csírájában elfojtotta. Kénytelen volt hát az európai uralkodók udvaraiban keresgélni, ám az idősödő uralkodó nem bizonyult olyan jó partinak, mint hitte. Szász-Weimari Szibilla hercegnő, Waldeck–Pyrmonti Paula hercegnő, valamint Thyra dán királyi hercegnőtől is kosarat kapott.

A befutó végül Paula húga, a húszat éppen hogy betöltő Emma lett. Nem mondhatni, hogy III. Vilmos menyasszonya kifejezetten fényes kilátásokkal rendelkezett a házassági piacon, mivel egy jelentéktelen német herceg lánya volt, így eleget tett szülei kérésének.

A 61 éves holland király 1879. január 7-én vezette oltár elé 20 éves menyasszonyát, a korkülönbség pedig nemcsak a nép, de még uralkodói körökben is megbotránkoztató volt. Ez annál is inkább igaz, minthogy III. Vilmosnak akkor még két élő fia volt, akik szintén idősebbek voltak nevelőanyjuknál.

Dinasztikus házasság extra korkülönbséggel

Amellett, hogy az öreg király igen nagy étvágyú volt, megszámlálhatatlan szeretővel, gyors házassági szándékának egyik oka pont az öröklés kérdése lehetett. Ugyanis fiai már bőven felnőtt korúak voltak, ám nem mutattak aktivitást feleségkeresés terén, így valószínűtlen volt, hogy valaha örökösük lesz.