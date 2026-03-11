Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Hatalmas botrányt okozott az öreg király választása: 41 évvel fiatalabb lányt vett feleségül

házasság holland király korkülönbség
Bába Dorottya
2026.03.11.
Egy deres halántékú 61 éves király egy 20 éves hercegnőt vett feleségül. Kapcsolatuk már akkoriban is nagy botrányt keltett a hatalmas korkülönbság miatt, főleg, hogy az ifjú ara a király fiainál is fiatalabb volt.

Az európai monarchiákban éveken keresztül az örökösödés és dinasztikus érdekek határozták meg a házasságokat, a személyes vonzalom háttérbe szorult. III. Vilmos holland király és Waldeck–Pyrmonti Emma hercegnő násza papíron tökéletes volt, ám volt egy nagy szépséghibája. Ugyanis a vőlegény 41 évvel idősebb volt arájánál. Vajon a nagy korkülönbség eleve elrendelt a kudarcot? Ennek jártunk utána!

Emma holland királyné és III. Vilmos korkülönbsége
Emma holland királyné és III. Vilmos között 41 év volt a korkülönbség.
III. Vilmos és Emma királyné botrányos korkülönbsége

  • 1879-ben január 7-én házasodtak össze.
  • Emma holland királyné és III. Vilmos egy közös lányt üdvözöltek, a későbbi Vilma holland királynőt.
  • A nagy korkülönbség ellenére a házasság sikeres volt, a hercegnő gyorsan beletanult feladatába.

Öreg király feleségvadászaton

Amikor III. Vilmos holland király első felesége, Württenbergi Zsófia királyné elhunyt, a deres halántékú uralkodó azonnal új asszony után nézett. Első választása szeretője, Émilie Ambre egy francia operaénekesnő volt, ám a holland parlament és a nép ezt az ötletet még csírájában elfojtotta. Kénytelen volt hát az európai uralkodók udvaraiban keresgélni, ám az idősödő uralkodó nem bizonyult olyan jó partinak, mint hitte. Szász-Weimari Szibilla hercegnő, Waldeck–Pyrmonti Paula hercegnő, valamint Thyra dán királyi hercegnőtől is kosarat kapott.  

A befutó végül Paula húga, a húszat éppen hogy betöltő Emma lett. Nem mondhatni, hogy III. Vilmos menyasszonya kifejezetten fényes kilátásokkal rendelkezett a házassági piacon, mivel egy jelentéktelen német herceg lánya volt, így eleget tett szülei kérésének.

A 61 éves holland király 1879. január 7-én vezette oltár elé 20 éves menyasszonyát, a korkülönbség pedig nemcsak a nép, de még uralkodói körökben is megbotránkoztató volt. Ez annál is inkább igaz, minthogy III. Vilmosnak akkor még két élő fia volt, akik szintén idősebbek voltak nevelőanyjuknál.

Dinasztikus házasság extra korkülönbséggel

Amellett, hogy az öreg király igen nagy étvágyú volt, megszámlálhatatlan szeretővel, gyors házassági szándékának egyik oka pont az öröklés kérdése lehetett. Ugyanis fiai már bőven felnőtt korúak voltak, ám nem mutattak aktivitást feleségkeresés terén, így valószínűtlen volt, hogy valaha örökösük lesz.

Emma holland királyné
Emma holland királyné hamar beletanult uralkodónéi feladataiba.
A harsány, hirtelen haragú, kiszámíthatatlan királlyal nem volt egyszerű kijönni, ennek ellenére házasságuk kiegyensúlyozott volt, még a nagy korkülönbség ellenére is. Ehhez hozzájárult Emma holland királyné kötelességtudó, nyugodt természete, tapintatossága, aki hamar beletanult uralkodónéi feladataiba, remekül ellensúlyozta férje addigra igencsak megkopott népszerűségét.

1880-ban megszületett a várva várt trónörökös, Vilma hercegnő is, aki apja 1890-es halála után gyerekként lépett a trónra. Amíg el nem érte a nagykorúságot, Emma királyné uralkodott helyette régensként, de még a hatalom átadása után is lánya támasza maradt egészen 1934-ben bekövetkezett haláláig.

III. Vilmos és Emma királyné házassága

A holland királynak és ifjú feleségének kapcsolata remek példa arra, hogy még ilyen korkülönbséggel is lehet sikeres házasságot építeni. Több red flag is kísérte kapcsolatukat, azonban a közös cél érdekében képesek voltak ezeken túllendülni.

