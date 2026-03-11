Az Epstein-botrány után újabb sokk érte a hercegnőt: romlott az állapota, életmentő műtétet végeznek rajta

A norvég palota közölte, hogy Mette-Marit állapota romlott, ezért megkezdődtek a tüdőátültetés előkészületei. A döntés nem sokkal azután született meg, hogy a koronahercegnő neve ismét előkerült a nyilvánosságra hozott Jeffrey Epstein-dokumentumokban.

Mette-Marit koronahercegnő tüdőtranszplantáción esik majd át.

Forrás: Getty Images Europe

Mette-Maritnál 2018-ban diagnosztizáltak tüdőfibrózist.

A koronahercegnő állapota romlott, tüdőtranszplantáción esik át.

A norvég trónörökös felesége 2011-ben ismerkedett meg Jeffrey Epsteinnel.

Az eddig nyilvánosságra hozott Epstein-dokumentumokban mintegy 1000 alkalommal szerepel Mette-Marit neve.

Gyereknevelési és szerelmi tanácsokat kért az elítélt bűnözőtől.

Fia, Marius Borg Høiby ellen 38 vádpontban indult eljárás, köztük nemi erőszak, szexuális zaklatás és testi sértés miatt.

Mette-Marit tüdőtranszplantációra készül

A norvég királyi udvar szóvivője, Guri Varpe megerősítette, hogy a koronahercegnő műtétre vár.

A koronahercegnő krónikus betegségben, tüdőfibrózisban szenved. Ahogy decemberben is közöltük, az egészségi állapot az utóbbi időben romlott, és megkezdődtek a tüdőtranszplantáció előkészítése

− nyilatkozta. „Egyre nagyobb szüksége van a személyre szabott edzésre, pihenésre és regenerálódásra, és hivatalos programját egészségi állapotához igazítják” − tette hozzá.

Több mint ezerszer szerepel a neve az Epstein-aktákban

A norvég koronahercegnő neve a legutóbb nyilvánosságra hozott Epstein-aktákban több mint ezerszer szerepel. Az iratok – köztük e-mail-váltások – arra utalnak, hogy 2013-ban több napig használta Jeffrey Epstein egyik ingatlanát a floridai Palm Beach-en. A norvég média közölte, hogy Mette-Marit már 2019-ben nyilatkozott az üggyel kapcsolatban, miszerint megbánta az elítélt pedofillal fenntartott kapcsolatát. „Sajnálom, hogy nem vizsgáltam meg alaposabban Epstein hátterét” – idézi az akkor kiadott közleményét az Express.

A botrányról egyelőre sem V. Harald király, sem Haakon koronaherceg nem nyilatkozott. A házaspár 2001-ben kötött házasságot, és Haakon azóta is töretlenül támogatja feleségét – a botrányok ellenére is. Mette-Marit múltja azonban súlyos árnyékot vet a norvég monarchiára, a közvélekedés szerint a koronahercegné nem érdemli meg a trónt Harald király visszavonulása után.

Mette-Marit Epsteintől kért gyereknevelési tanácsokat

Az Epstein-fájlokból eddig 3,5 millió oldal nyilvános, amelyek tartalmazzák a norvég koronahercegné és Epstein összes bizarr üzenetét. Köztük nem egy teljesen döbbenetes, sok ezekből Mette-Marit fiával kapcsolatos.