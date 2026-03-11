Hétköznapi lágy sajt az új szuperétel: a cottage cheese a diétázók mentsvára lehet

A cottage cheese évtizedeken át a diétázók kényszerétele volt, mondván íztelen és unalmas étel, ami csak akkor került elő, ha diétára került sor. Ma már a közösségi média gasztrotrendjei és a táplálkozási szakértők együttesen emelték piedesztálra ezt az egyszerű lágy sajtot, amely 2026-ban már a fitnesz- és egészségtudatos életmód egyik legfontosabb szuperétele.
Ezért igazi szuperétel a cottage cheese
Az elmúlt években a TikTokon felbukkanó gasztrotrendek teljesen új oldalát mutatták meg a cottage cheese-nek. Ezt a lágy sajtot ma már turmixolják, sütikbe, rakott ételekbe keverik, sőt különböző ropogós falatoknak és a reggelinek is remek kiegészítője lehet. Ennek köszönhetően ez az egykor inkább mellőzött alapanyag mára sokoldalú, modern összetevővé vált.
Több ezer éves múltja van
Bár most éli fénykorát, a cottage cheese története egészen az időszámításunk előtt 3000-ig, Mezopotámiáig nyúlik vissza.
Előállítása egyszerű: savat – például citromlevet vagy ecetet – adnak a tejhez, amitől a fehérjék kicsapódnak, majd a savótól elválasztva tejszínnel, tejföllel és sóval keverik össze.
Az Egyesült Államokban 1831-ben nevezték el cottage cheese-nek, utalva arra, hogy vidéki gazdaságokban, a vajkészítés után megmaradt tejből készítették.
Miért rajonganak érte a dietetikusok?
A dietetikusok szerint a cottage cheese kifejezetten tápanyagdús élelmiszer. A hagyományos túrónál krémesebb, nedvesebb, és kevésbé markáns ízű. Egy 100 grammos adag mindössze körülbelül 100 kalóriát tartalmaz, miközben 11-13 gramm fehérjét biztosít a szervezetnek.
Egy átlagos, 200 grammos adag fehérjetartalma már vetekszik a népszerű, fehérjedús joghurtokéval.
A benne található kazeint ráadásul roppant lassan emésztjük meg, így hosszan tartó teltségérzetet ad – ezért különösen népszerű az izomépítésen dolgozók és a fogyásra törekvők körében. Emellett kalciumot, jódot és B-vitaminokat is tartalmaz, amelyek támogatják a csontok egészségét, az anyagcserét és az energiaszintet.
A szakértők szerint a fentieken túl a cottage cheese egyik legnagyobb előnye, hogy jóval kevesebb zsírt tartalmaz, mint a legtöbb sajt. Míg 100 gramm cheddarban akár 36 gramm zsír is lehet, addig ugyanennyi cottage cheese-ben ez jellemzően mindössze 4-6 gramm, a zsírszegény változatokban pedig még ennél is kevesebb.
A dietetikusok szerint nincs jobb vagy rosszabb cottage cheese:
- a zsírszegény változat ideális szigorú diétához,
- a teltebb változat pedig laktatóbb lehet, és segítheti a zsírban oldódó vitaminok felszívódását.
Nem csodaszer, de segítség
A cottage cheese nem varázsétel, amelytől egyik napról a másikra lefogysz, de nagyon hatékony segítség lehet, ha kalóriadús, cukros nassolnivalók helyett ezt teszed az étrendedbe, vagy ha tejszínes szószok alternatívájaként használod.
