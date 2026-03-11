Hétköznapi lágy sajt az új szuperétel: a cottage cheese a diétázók mentsvára lehet

A cottage cheese évtizedeken át a diétázók kényszerétele volt, mondván íztelen és unalmas étel, ami csak akkor került elő, ha diétára került sor. Ma már a közösségi média gasztrotrendjei és a táplálkozási szakértők együttesen emelték piedesztálra ezt az egyszerű lágy sajtot, amely 2026-ban már a fitnesz- és egészségtudatos életmód egyik legfontosabb szuperétele.

A cottage cheese igazi szuperétel, ami a reggelihez is tökéletes választás.

Egy régóta ismert élelmiszer váratlan népszerűségre tett szert az utóbbi években.

A közösségi trendek és szakmai vélemények szerint is segíti a fogyást és az izomépítést.

A cottage cheese több módon is felhasználható, jól variálható alapanyag.

Ezért igazi szuperétel a cottage cheese

Az elmúlt években a TikTokon felbukkanó gasztrotrendek teljesen új oldalát mutatták meg a cottage cheese-nek. Ezt a lágy sajtot ma már turmixolják, sütikbe, rakott ételekbe keverik, sőt különböző ropogós falatoknak és a reggelinek is remek kiegészítője lehet. Ennek köszönhetően ez az egykor inkább mellőzött alapanyag mára sokoldalú, modern összetevővé vált.

Több ezer éves múltja van

Bár most éli fénykorát, a cottage cheese története egészen az időszámításunk előtt 3000-ig, Mezopotámiáig nyúlik vissza.

Előállítása egyszerű: savat – például citromlevet vagy ecetet – adnak a tejhez, amitől a fehérjék kicsapódnak, majd a savótól elválasztva tejszínnel, tejföllel és sóval keverik össze.

Az Egyesült Államokban 1831-ben nevezték el cottage cheese-nek, utalva arra, hogy vidéki gazdaságokban, a vajkészítés után megmaradt tejből készítették.

Miért rajonganak érte a dietetikusok?

A dietetikusok szerint a cottage cheese kifejezetten tápanyagdús élelmiszer. A hagyományos túrónál krémesebb, nedvesebb, és kevésbé markáns ízű. Egy 100 grammos adag mindössze körülbelül 100 kalóriát tartalmaz, miközben 11-13 gramm fehérjét biztosít a szervezetnek.

Egy átlagos, 200 grammos adag fehérjetartalma már vetekszik a népszerű, fehérjedús joghurtokéval.

A benne található kazeint ráadásul roppant lassan emésztjük meg, így hosszan tartó teltségérzetet ad – ezért különösen népszerű az izomépítésen dolgozók és a fogyásra törekvők körében. Emellett kalciumot, jódot és B-vitaminokat is tartalmaz, amelyek támogatják a csontok egészségét, az anyagcserét és az energiaszintet.