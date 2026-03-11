Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 11., szerda

Hétköznapi lágy sajt az új szuperétel: a cottage cheese a diétázók mentsvára lehet

Simon Benedek
2026.03.11.
A diéta és az izomépítés szempontjából is nyerő választás lehet ez a túró jellegű sajt.

A cottage cheese évtizedeken át a diétázók kényszerétele volt, mondván íztelen és unalmas étel, ami csak akkor került elő, ha diétára került sor. Ma már a közösségi média gasztrotrendjei és a táplálkozási szakértők együttesen emelték piedesztálra ezt az egyszerű lágy sajtot, amely 2026-ban már a fitnesz- és egészségtudatos életmód egyik legfontosabb szuperétele.

Szuperétel, cottage chees-t eszik egy nő reggelire málnával.
A cottage cheese igazi szuperétel, ami a reggelihez is tökéletes választás. 
Forrás:  Getty Images
  • Egy régóta ismert élelmiszer váratlan népszerűségre tett szert az utóbbi években.
  • A közösségi trendek és szakmai vélemények szerint is segíti a fogyást és az izomépítést.
  • A cottage cheese több módon is felhasználható, jól variálható alapanyag.

Ezért igazi szuperétel a cottage cheese

Az elmúlt években a TikTokon felbukkanó gasztrotrendek teljesen új oldalát mutatták meg a cottage cheese-nek. Ezt a lágy sajtot ma már turmixolják, sütikbe, rakott ételekbe keverik, sőt különböző ropogós falatoknak és a reggelinek is remek kiegészítője lehet. Ennek köszönhetően ez az egykor inkább mellőzött alapanyag mára sokoldalú, modern összetevővé vált.

Több ezer éves múltja van

Bár most éli fénykorát, a cottage cheese története egészen az időszámításunk előtt 3000-ig, Mezopotámiáig nyúlik vissza. 

Előállítása egyszerű: savat – például citromlevet vagy ecetet – adnak a tejhez, amitől a fehérjék kicsapódnak, majd a savótól elválasztva tejszínnel, tejföllel és sóval keverik össze.

 Az Egyesült Államokban 1831-ben nevezték el cottage cheese-nek, utalva arra, hogy vidéki gazdaságokban, a vajkészítés után megmaradt tejből készítették.

Miért rajonganak érte a dietetikusok?

A dietetikusok szerint a cottage cheese kifejezetten tápanyagdús élelmiszer. A hagyományos túrónál krémesebb, nedvesebb, és kevésbé markáns ízű. Egy 100 grammos adag mindössze körülbelül 100 kalóriát tartalmaz, miközben 11-13 gramm fehérjét biztosít a szervezetnek. 

Egy átlagos, 200 grammos adag fehérjetartalma már vetekszik a népszerű, fehérjedús joghurtokéval. 

A benne található kazeint ráadásul roppant lassan emésztjük meg, így hosszan tartó teltségérzetet ad – ezért különösen népszerű az izomépítésen dolgozók és a fogyásra törekvők körében. Emellett kalciumot, jódot és B-vitaminokat is tartalmaz, amelyek támogatják a csontok egészségét, az anyagcserét és az energiaszintet.

A szakértők szerint a fentieken túl a cottage cheese egyik legnagyobb előnye, hogy jóval kevesebb zsírt tartalmaz, mint a legtöbb sajt. Míg 100 gramm cheddarban akár 36 gramm zsír is lehet, addig ugyanennyi cottage cheese-ben ez jellemzően mindössze 4-6 gramm, a zsírszegény változatokban pedig még ennél is kevesebb. 

A dietetikusok szerint nincs jobb vagy rosszabb cottage cheese:

  • a zsírszegény változat ideális szigorú diétához,
  • a teltebb változat pedig laktatóbb lehet, és segítheti a zsírban oldódó vitaminok felszívódását.

Nem csodaszer, de segítség

A cottage cheese nem varázsétel, amelytől egyik napról a másikra lefogysz, de nagyon hatékony segítség lehet, ha kalóriadús, cukros nassolnivalók helyett ezt teszed az étrendedbe, vagy ha tejszínes szószok alternatívájaként használod.

