Banditák, rodeóversenyzők, örömlányok – Női lét a vadnyugaton

Míg Európában arzénos ruhákkal mérgezték magukat a viktoriánus hölgyek, addig Amerikában a cowboyok és telepesek hódították meg a prérit. A legtöbb westernfilm a nőket a vadnyugat benépesítésének egyszerű statisztáiként mutatja be, akik vagy háziasszonyok, vagy örömlányok lehettek. Azonban a határvidék benépesítésében a nőknek fontosabb szerepük volt, nem egy közülük pedig a férfiak büszkeségét is karámba terelte. Ideje lerombolni az ósdi sztereotípiákat!

A nőknek fontosabb szerepe volt a vadnyugat meghódításában, mint hinnénk.

Forrás: Getty Images

A vadnyugati nők bámulatos élete A westernfilmek számos tévhit alapját szolgálták

Teljesen más volt a vadnyugat társadalmi-gazdasági berendezkedése, mint Európáé

A nők kurtizánok, banditák, cowboyok is lehettek

Nélkülük nem lenne ugyanaz Amerika, mint amilyennek ma ismerjük

Vadnyugat a filmvásznon és a valóságban

Kevés olyan izgalmas, mégis félreértett korszak létezik, mint a határvidék, azaz a vadnyugat meghódítása, melyért jelentős részben a westernfilmek okolhatók. Például ezekben a művekben jellemzően egy szűk, alig harminc éves periódust ábrázolnak, de például a jellegzetes cowboykalap is ritka volt mint a fehér bölény. Helyette sima, fekete nemezkalapban terelték a gulyáikat.

Szintén fals sztereotípia, hogy úgy használták a fegyvereiket, mint más a zsebkendőt, hisz a legtöbb település szigorúan korlátozta a fegyverhasználatot.

A legkárosabb történelmi tévhit mégis a vadnyugaton élő nőkhöz köthető, akiket a filmvásznon jellemzően szégyentelen örömlányként vagy engedelmes háziasszony képében ábrázolták. Ugyan mindkét jelenséget meg lehetett találni a vadnyugati társadalmakban, a nőknek azonban ennél jóval izgalmasabb élete volt az Egyesült Államok határvidékén.

A nők helyzete és a vadnyugati társadalom struktúrája

Legtöbben a tradicionális patriarchális társadalom mintájába igyekeznek betuszkolni a vadnyugatot, mely a legtöbb félreértésnek a forrása. Ugyanis az Atlanti partvidék nagyvárosaihoz képest a vadnyugaton jóval szabadabb, egyelőbb, kevésbé szabályozott társadalom volt jelen, ami több lehetőséget biztosított a nők számára. Ehhez az is hozzájárult, hogy a törvények nem voltak elég egyértelműek, a körülmények pedig egyre nehezebbé váltak, ezért az emberek fokozottan rászorultak egymás támogatására.

Nem csoda, hogy a vadnyugat meghódítására zömében férfiak vállalkoztak. Azok a nők viszont, akik belevágtak ebbe az embert próbáló életvitelbe, izgalmas, nem kevésbé veszélyes élet jutott nekik osztályrészül.

A nőknek végre lehetett magántulajdonuk, vállalkozhattak, és mivel nagy volt a kereslet mesteremberekre, néhányuk jövedelmező karriert épített fel. Természetesen sok nő lett háziasszony, ám nem egy közülük saját üzletet nyitott: Ellen Jack például ezüstbányászatból gazdagodott meg, de sokuk iskolát is nyitott. Többen a szórakoztatóiparban vetették meg lábukat, zenészek, lovasok, színésznők lettek, de olykor olyan férfiasnak tartott szakmákat is meghódítottak, mint a rodeóversenyző vagy a mesterlövész. A leghíresebb mesterlövész a 19. század végén Anne Oakley volt, aki már 12 évesen elképesztő tehetséggel célzott, de Calamity Jane neve is említésre méltó.