Banditák, rodeóversenyzők, örömlányok – Női lét a vadnyugaton

Míg Európában arzénos ruhákkal mérgezték magukat a viktoriánus hölgyek, addig Amerikában a cowboyok és telepesek hódították meg a prérit. A legtöbb westernfilm a nőket a vadnyugat benépesítésének egyszerű statisztáiként mutatja be, akik vagy háziasszonyok, vagy örömlányok lehettek. Azonban a határvidék benépesítésében a nőknek fontosabb szerepük volt, nem egy közülük pedig a férfiak büszkeségét is karámba terelte. Ideje lerombolni az ósdi sztereotípiákat!
A vadnyugati nők bámulatos élete
- A westernfilmek számos tévhit alapját szolgálták
- Teljesen más volt a vadnyugat társadalmi-gazdasági berendezkedése, mint Európáé
- A nők kurtizánok, banditák, cowboyok is lehettek
- Nélkülük nem lenne ugyanaz Amerika, mint amilyennek ma ismerjük
Vadnyugat a filmvásznon és a valóságban
Kevés olyan izgalmas, mégis félreértett korszak létezik, mint a határvidék, azaz a vadnyugat meghódítása, melyért jelentős részben a westernfilmek okolhatók. Például ezekben a művekben jellemzően egy szűk, alig harminc éves periódust ábrázolnak, de például a jellegzetes cowboykalap is ritka volt mint a fehér bölény. Helyette sima, fekete nemezkalapban terelték a gulyáikat.
Szintén fals sztereotípia, hogy úgy használták a fegyvereiket, mint más a zsebkendőt, hisz a legtöbb település szigorúan korlátozta a fegyverhasználatot.
A legkárosabb történelmi tévhit mégis a vadnyugaton élő nőkhöz köthető, akiket a filmvásznon jellemzően szégyentelen örömlányként vagy engedelmes háziasszony képében ábrázolták. Ugyan mindkét jelenséget meg lehetett találni a vadnyugati társadalmakban, a nőknek azonban ennél jóval izgalmasabb élete volt az Egyesült Államok határvidékén.
A nők helyzete és a vadnyugati társadalom struktúrája
Legtöbben a tradicionális patriarchális társadalom mintájába igyekeznek betuszkolni a vadnyugatot, mely a legtöbb félreértésnek a forrása. Ugyanis az Atlanti partvidék nagyvárosaihoz képest a vadnyugaton jóval szabadabb, egyelőbb, kevésbé szabályozott társadalom volt jelen, ami több lehetőséget biztosított a nők számára. Ehhez az is hozzájárult, hogy a törvények nem voltak elég egyértelműek, a körülmények pedig egyre nehezebbé váltak, ezért az emberek fokozottan rászorultak egymás támogatására.
Nem csoda, hogy a vadnyugat meghódítására zömében férfiak vállalkoztak. Azok a nők viszont, akik belevágtak ebbe az embert próbáló életvitelbe, izgalmas, nem kevésbé veszélyes élet jutott nekik osztályrészül.
A nőknek végre lehetett magántulajdonuk, vállalkozhattak, és mivel nagy volt a kereslet mesteremberekre, néhányuk jövedelmező karriert épített fel. Természetesen sok nő lett háziasszony, ám nem egy közülük saját üzletet nyitott: Ellen Jack például ezüstbányászatból gazdagodott meg, de sokuk iskolát is nyitott. Többen a szórakoztatóiparban vetették meg lábukat, zenészek, lovasok, színésznők lettek, de olykor olyan férfiasnak tartott szakmákat is meghódítottak, mint a rodeóversenyző vagy a mesterlövész. A leghíresebb mesterlövész a 19. század végén Anne Oakley volt, aki már 12 évesen elképesztő tehetséggel célzott, de Calamity Jane neve is említésre méltó.
Azonban a vadnyugat nem véletlenül kapta meg a „vad” jelzőt, sokszor volt kiszámíthatatlan az élet, ahol könnyű volt lecsúszni, így valóban sokan lettek örömlányok, madame-ok. Ez biztos megélhetést nyújtott, de kalandvágyó társaik tömegével álltak banditának, akik a nem túl hatékony igazságszolgáltatás, nem egységes törvények okán szabadon garázdálkodhattak. Leghírhedtebb képviselőik a teljesség igénye nélkül: Rose Dunn, Pearl Hart, Belle Starr. Utóbbi egy időben Jesse Jamessel is közösen fosztogatott.
A vadnyugati nők jelentősége az amerikai társadalomban
Ezek nélkül a bámulatos asszonyok nélkül nem lenne ugyanaz Amerika, szerepük pedig messze túlmutat a préri meghódításán. Ugyanis a nők szavazati jogaiért folytatott küzdelem épp ezekből a nyugati államokból indult ki.
Az sem véletlen, hogy épp Wyoning (1869), Utah (1870), illetve Colorado állam (1893) adott először szavazati jogot a nőknek.
A klasszikus vadnyugat alkonya 1890-es években érkezett el, amikor a törvények szigorodtak és a meghódított területek hivatalos állammá váltak. Mindez azonban nem jöhetett volna létre azok nélkül a nők nélkül, akik eredményeit hajlamos szőnyeg alá söpörni a történelem.
Nők a vadnyugaton – Mit tanulhatunk tőlük?
Ezeknek a bámulatos nőknek a története azért különösen érdekes, mert megmutatja, hogy a nehéz körülmények miként képesek befolyásolni a társadalom szövetét. A vadnyugat meghódítása közben szinte mellékesen egy egész ország sorsát is a saját képükre formálták.
