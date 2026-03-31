2026. márc. 31., kedd Árpád

Bűnüldöző lámák adtak át egy körözött tolvajt a rendőrségnek

Nagy Kata
2026.03.31.
Garantáljuk, hogy a mai történetünkhöz foghatót még nem hallottál: ebben a nem mindennapi sztoriban ugyanis bátor és hősies lámák tartóztattak le egy illegális betolakodót, akit végül a rendőrség kezére is juttattak.

Be kell valljuk, azt mi magunk sem gondoltuk volna, hogy a bűnüldözés legstílusosabb ikonjai egy nap a lámák lesznek, akik olyan eleganciával és határozottsággal tartóztatják fel az illetéktelen behatolókat, mintha éppen a kifutón vonulnának. Márpedig egy angliai farmon egy életre bebizonyosodott, hogy a rend megőrzéséhez elég pár cuki szempilla és néhány patás láb! 

Lámák amik egy angliai farmon elfogtak egy tolvajt
Egy angliai farmon a közbiztonság legnagyobb őrzői ezek a cuki kis lámák. 
Forrás: profimedia

Az angliai hős lámákért rajong most az egész világ 

Oké, be kell valljuk, hogy mostanában egyáltalán nem panaszkodhatunk a mozik felhozatalára: megtekinthetjük Brontē regényének új feldolgozását, Timothée egy megkérdőjelezhető erkölcsű sportoló bőrébe bújik, és még Amanda Seyfried tönkrement házasságának utolsó napjait és végigkísérhetjük. Bár míg eddig nem éreztünk hiányosságot a kínálatban, a Metro tudósítását olvasva konkrét fizikai fájdalmat érzünk amiatt, hogy eddig még senkinek nem jutott eszébe filmvászonra vinni azt a csodát, ami egy Carnfield Hill melletti farmon esett meg. A tulajdonosok békésen szundikáltak az éj közepén, amikor egyszer csak arra lettek figyelmesek, hogy a háziállataik hangosan jeleztek nekik, hogy valami nincs rendben.

Amikor Heidi Price és Graham Oliver kiment megnézni, hogy mi ez a ricsaj, döbbenten látták, hogy a nyolc lámájuk és a kutyájuk körbevesz egy halálra rémült férfit és nem hagyják, hogy bármerre is mozduljon. 

Később kiderült, mi bosszantotta fel annyira az egyébként békés természetű jószágokat: a középkorú férfi miután kirabolt egy nőt, a farm felé kezdett el menekülni, ám mivel a puha bűnüldözők egyáltalán nem szeretik, ha naplemente után zargatják őket, közrefogták a pórul járt tettest és fenyegető tekintetükkel nem eresztették.

A would-be thief was caught by police after a hero herd of LLAMAS cornered the suspect in a field until officers could arrive. Heidi Price and Graham Oliver were alerted to the intruder on their farmland when the animals began making a loud alarm call on Monday evening (2/2). Moments earlier, the crook had stole tobacco from a woman before he decided to jumped over a fence into the farm off Carnfield Hall in South Normanton, Derbys. in a bid to flee from police officers. But his escape did not go to plan after eight llamas galloped over to him as he was running through the field in the dark and surrounded him. Photo released 08/02/2026,Image: 1073275040, License: Rights-managed, Restrictions: Editorial use, commercial use may require additional licenses. We don't use AI to make images which could be mistaken for news photos. AI use will be clearly indicated. Supplied on condition you ensure personal data is processed in compliance with UK GDPR, Model Release: no
Heidi érthető módon rendkívül büszke az állataira. 
Forrás: profimedia

A gazda ezen a ponton csatlakozott a buliba, majd azonnal értesítette a rendőrséget, akik őrizetbe is vették a lámák riadt túszát, akit már régóta köröztek lopásért. 

Természetesen a hír hallatán azonnal beindult az internetes mémgyár és újra fellángolt az örök vita: vajon melyik állat a legokosabb

Nos, ha minket kérdezel, nem kérdés, hogy a lámák azok, akik olyan profi taktikával intézték el ezt a váratlan a helyzetet, hogy az valami félelmetes – és ne felejtsük el, hogy közben végig stílusosak és fotogének maradtak! Heidi és Graham szerint egyébként ezek a bátor kis állatok tökéletesen beazonosítják az emberi érzelmeket és ezek szerint még a gyanús viselkedést is kiszúrják! Ha ez nem az állati intelligencia legnyilvánvalóbb bizonyítéka, akkor nem tudjuk, mi! 

Szóval ha legközelebb azon gondolkozol, hogy részt vegyél egy önvédelmi tanfolyamon, gondolj arra, hogy elég csupán összebarátkoznod néhány cuki lámával: trendik, okosak és úgy tűnik, a közbiztonságért is hajlandóak tenni! 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu