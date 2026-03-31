Bűnüldöző lámák adtak át egy körözött tolvajt a rendőrségnek

Be kell valljuk, azt mi magunk sem gondoltuk volna, hogy a bűnüldözés legstílusosabb ikonjai egy nap a lámák lesznek, akik olyan eleganciával és határozottsággal tartóztatják fel az illetéktelen behatolókat, mintha éppen a kifutón vonulnának. Márpedig egy angliai farmon egy életre bebizonyosodott, hogy a rend megőrzéséhez elég pár cuki szempilla és néhány patás láb!

Egy angliai farmon a közbiztonság legnagyobb őrzői ezek a cuki kis lámák.

Az angliai hős lámákért rajong most az egész világ

Oké, be kell valljuk, hogy mostanában egyáltalán nem panaszkodhatunk a mozik felhozatalára: megtekinthetjük Brontē regényének új feldolgozását, Timothée egy megkérdőjelezhető erkölcsű sportoló bőrébe bújik, és még Amanda Seyfried tönkrement házasságának utolsó napjait és végigkísérhetjük. Bár míg eddig nem éreztünk hiányosságot a kínálatban, a Metro tudósítását olvasva konkrét fizikai fájdalmat érzünk amiatt, hogy eddig még senkinek nem jutott eszébe filmvászonra vinni azt a csodát, ami egy Carnfield Hill melletti farmon esett meg. A tulajdonosok békésen szundikáltak az éj közepén, amikor egyszer csak arra lettek figyelmesek, hogy a háziállataik hangosan jeleztek nekik, hogy valami nincs rendben.

Amikor Heidi Price és Graham Oliver kiment megnézni, hogy mi ez a ricsaj, döbbenten látták, hogy a nyolc lámájuk és a kutyájuk körbevesz egy halálra rémült férfit és nem hagyják, hogy bármerre is mozduljon.

Később kiderült, mi bosszantotta fel annyira az egyébként békés természetű jószágokat: a középkorú férfi miután kirabolt egy nőt, a farm felé kezdett el menekülni, ám mivel a puha bűnüldözők egyáltalán nem szeretik, ha naplemente után zargatják őket, közrefogták a pórul járt tettest és fenyegető tekintetükkel nem eresztették.

Heidi érthető módon rendkívül büszke az állataira.

A gazda ezen a ponton csatlakozott a buliba, majd azonnal értesítette a rendőrséget, akik őrizetbe is vették a lámák riadt túszát, akit már régóta köröztek lopásért.

Természetesen a hír hallatán azonnal beindult az internetes mémgyár és újra fellángolt az örök vita: vajon melyik állat a legokosabb?

Nos, ha minket kérdezel, nem kérdés, hogy a lámák azok, akik olyan profi taktikával intézték el ezt a váratlan a helyzetet, hogy az valami félelmetes – és ne felejtsük el, hogy közben végig stílusosak és fotogének maradtak! Heidi és Graham szerint egyébként ezek a bátor kis állatok tökéletesen beazonosítják az emberi érzelmeket és ezek szerint még a gyanús viselkedést is kiszúrják! Ha ez nem az állati intelligencia legnyilvánvalóbb bizonyítéka, akkor nem tudjuk, mi!

Szóval ha legközelebb azon gondolkozol, hogy részt vegyél egy önvédelmi tanfolyamon, gondolj arra, hogy elég csupán összebarátkoznod néhány cuki lámával: trendik, okosak és úgy tűnik, a közbiztonságért is hajlandóak tenni!

