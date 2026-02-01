Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Februári filmajánló: az erotika és a rettegés hónapja következik a mozikban

premier filmajánló mozi
Nagy Kata
2026.02.01.
A kinti hőmérséklet még mindig nem ösztönöz minket különösebben sok szabadtéri programra, így egyértelműen a mozi a legjobb menedék, ha egy kis kikapcsolódásra vágyunk. A februári filmajánlónkban bemutatjuk az összes olyan premier, amit valóságos vétek lenne kihagyni!

Ezúttal sem lesz hiány az izgalmakban – már ami a februári filmajánlónkat illeti, ugyanis a mozitermekben szinte tapintani lehet majd a feszültséget és a szenvedélyt. Ha imádod a szerelmi történeteket és nem ijedsz meg az árnyékodtól is, akkor ez a hónap neked kedvez majd! 

Jelenet a Marty Supreme című filmből egy februári filmajánlóhoz
Februári filmajánlónkban megmutatjuk az összes izgalmas újdonságot. 
Forrás: profimedia

Februári filmajánló: ezeket a filmeket semmiképp ne hagyd ki!

  • Úgy tűnik, a február lesz az év egyik legizgalmasabb hónapja a mozikban. 
  • A romantikus filmektől kezdve a thrillereken át a vérfagyasztó horrorokig minden műfaj megmutatja magát. 
  • Mutatjuk azokat a filmeket, amikre a legtöbb figyelem irányul. 

A február a tél utolsó nagy sóhaja, amikor még mindig cidri van, pedig már mindenki a tavaszt és a felmelegedést várja. 

Talán pont ezért a filmkészítők úgy döntöttek, bedurrantják a rakétákat és olyan alkotásokkal soroznak meg bennünket, amiket nézve még gyorsabban elszalad ez a kurta hónap.

Lássuk, melyek azok, amiket  vétek lenne kihagyni! 

Üvöltő szelek 

Premier: február 12

Emily Brontë klasszikusának új adaptációjában nem kisebb nevek kaptak szerepet, mint Margot Robbie és Jacob Elordi, akiket minden túlzás nélkül nevezhetünk Hollywood legvonzóbb embereinek, így nem is kérdés, hogy a kettőjük közötti kémia még ránk is nagy hatással lesz. A történetben egy a lányát egyedül nevelő Mr. Earnshaw nevű férfi örökbe fogad egy árva fiút és a két gyermek között olyan szétszakíthatatlan kötelék alakul ki, ami az egész életüket meghatározza majd annak ellenére, hogy a sors időről időre elszakítja őket egymástól. 

Dracula

Premier: február 5

A gótikus horrorfilmek virágkorukat élik, most a Nosferatu után ismét egy vámpírtörténetet izgulhatunk végig: a klasszikus Drakula-történet új feldolgozásában egy herceg a felesége halála után megtagadja Istent, majd egy átok következtében élőhalottá változik, akinek egyetlen célja, hogy újra találkozzon az elhunyt szerelmével. A főbb szerepekben Zoë Bleu-t, Caleb Landry Jonest és Christoph Waltzot láthatjuk majd. 

Marty Supreme

Premier: február 5 

Timothée Chalamet új filmje az 50-es évek amerikai asztalteniszezők világába kalauzol el bennünket. A fiatal tehetség Marty Mausert alakítja, az ambiciózus, feltörekvő sportolót, akinek minden vágya, hogy bajnok váljon belőle. Chalamet partnere Gwyneth Paltrow és állítólag olyan forróra sikerültek a közös jeleneteik, hogy azon a színészek több hozzátartozója is kiakadt. 

Silent Hill – Visszatérés

Premier: február 5 

2012-ben borzonghattunk utoljára Silent Hill városában, így 14 év után kíváncsian várjuk, hogy milyen iszonyatokkal kápráztatnak el bennünket az alkotók. A franchise következő részében a főhős egy rejtélyes levél miatt újra a kísérteties városban találja magát, ahol a környezet ezúttal sem túl barátságos. A film főszerepeiben Hannah Emily Andersont és Jeremy Irvine-t láthatjuk majd. 

