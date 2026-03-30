Új perspektívát nyit a Lutri a sorsolásos játékok világában. A Szerencsejáték Zrt. március 30-án indította útjára legújabb játékát, ahol az nyer, aki nem a kihúzott számokat ikszelte A Lutrin 49 számból kell 10-et választani, majd pedig drukkolni, hogy ne szülessen találatunk. Minden sorsoláson 14 számot húznak ki a 49-ből. A játék újdonsága azonban nemcsak a szokásostól eltérő játékélményben rejlik, hanem abban is, hogy akár négy napig, négy sorsolás erejéig izgulhatunk számainkért. A hagyományos lottójátékoktól eltérően a Lutrinál akár naponta hozhatunk döntést, hogy kiszállunk-e az elért nyereménnyel, vagy kockáztatunk és továbbmegyünk egy magasabb lehetséges nyereményért, a 4. sorsolás végén akár a 400 millió forintért.

Új időszámítás a szerencsejátékok történetében – megérkezett a Lutri!

Forrás: Szerencsejáték Zrt.

A Lutri olyan potenciális játékosokat is megszólít, akik eddig nem játszottak

A Szerencsejáték Zrt. játékok és innováció igazgatója, Horváth Zoltán kiemelte: „Arra számítunk, hogy a Lutri nemcsak a meglévő játékosbázisunknak kínál izgalmas játékélményt, hanem olyan potenciális játékosokat is megszólít, akik eddig nem játszottak velünk. Hiszünk benne, hogy ezzel a termékkel nemcsak egy új játékot adunk az ügyfeleinknek, hanem egy új perspektívát is arra, hogyan lehet a klasszikus lottóélményt újraértelmezni. A Lutri ugyanis nemcsak az intenzívebb játékélmény iránti igényeknek felel meg, hanem kis játékossággal azt is megváltoztatja, ahogyan a nyerőszámokra nézünk.”