Hölgyeké az elsőbbség: letarolta a Netflixet ez a vígjáték és nem véletlenül – Kritika

Képzeljünk el egy világot, amiben a férfiak számolják a kalóriákat, izzadnak a spinningen, majd otthon mosnak, főznek, takarítanak. A munkahelyen hamarabb kerül szóba a külső adottságuk, mint a tehetségük, az utcákon pedig minden autóból kocsányon lógó szemekkel vizslatják őket és füttyögek utánuk. Ismerős? A Hölgyeké az elsőbbség bevállalta, hogy megmutassa, milyen nőnek lenni 2026-ban.
A Hölgyeké az elsőbbség a Netflix új kedvence
- A Hölgyeké az elsőbbség című új Netflix-vígjáték egy párhuzamos univerzumba repít egy arrogáns, vezető beosztású férfit, hogy tükröt tartson elé.
- A vígjáték azzal a gondolattal játszik el, hogy milyen világban élnénk, ha minden, amivel manapság egy nőnek meg kell küzdenie, az a férfiakat érintené.
- A kérdés csak az, hogy sikerül-e főszereplőnknek önvizsgálatot tartania a nők által uralt világban.
A film a Boratból ismert Sacha Baron Cohen által alakított Damiennel indít, aki vezető pozícióban dolgozik egy reklámcégnél.
Férfiként a tenyeréből eszik a világ, amit szeret hangsúlyozni is, így mindenki utálja. Szexista megjegyzéseit jegyzetben írja fel a titkárnője, női kollégáját, Alexet (Rosamund Pike) pedig csakis a kötelező kvóta miatt választja meg vezetőnek, a véleményére már nem kíváncsi.
A konfliktust épp ez okozza, ugyanis Alex felmond, amikor rájön, hogy megérdemelt előléptetése csak egy látszatintézkedés, a meetingek pedig inkább tűnnek tini fiúk kocsmai beszélgetésének, mint komoly munkának. Főszereplőnk, Damien épp Alex után megy sietve, amikor nekimegy egy oszlopnak és beverve a fejét egy másik világban ébred.
A nőket is megrészegítené a hatalom?
Ugyan a film témája az, hogy Damien elé tükröt tart a matriarchátus és rájön, milyen elnyomóan bánik ő is és a világ is a nőkkel, valójában a mozi a nézőknek mutat igazi tükröt.
A Netflix vígjátékában ugyanis a nők ugyanolyan elnyomóak, szexisták és pökhendiek vezetőként, mint sokszor a férfiak a való világban. Ugyanúgy kihasználják a „gyengébbik" nemet, ez esetben a férfiakat, és tárgyiasítják őket.
Azaz hiába lenne nők által uralt a világ, az semmit sem oldana meg. Mert a férfire és a nőre egyaránt szükség van és mind a két nemből találkozhatunk szorgalmas, szakmailag kiemelkedő személlyel és olyannal is, aki másként próbál érvényesülni. Mindkét nem elnyomható, kizsákmányolható és felhasználható önös célokra.
A film legfőbb tanulsága éppen az, hogy Damien és Alex egyformán törtető és jó szakember, nem tudják egymást leuralni és nem is kell. Ketten lesznek igazán sikeresek. Azaz a hiba nem a férfiakban van, hanem a rendszerben. Ugyanaz a rendszer női vezetőkkel sem működne feltétlenül jobban.
Megnevettet, majd gyomorszájon vág – De nem eléggé
A film tökéletes választás, ha valami könnyedre és humorosra vágysz. Bár az ötlet nem túl eredeti és kissé olyan, mintha a Mi kell a nőnek? és a Barbie lenne összemixelve, a maga módján szórakoztat. Néhány jelenet pedig kifejezetten erősre sikerült.
Amikor például Damien este átmegy a cég igazgatójához, annak reményében, hogy előléptetést kap a forró éjszakáért, kicsit minden nő gyomra összeszorul a köntösben ajtót nyitó főnök láttán. Ahogy akkor is, amikor szexista megjegyzéseket kap a főnökeitől, egyetlen előnyét a külsejében látják, az utcán pedig kéretlen megjegyzéseket kap.
Az önmagából kifordult világra ráerősít az összes férfias jelző lecserélése is: így lesz Burger Queen vagy Queen's Cross. A vígjáték műfaj azonban elveszi az élét a téma komolyságának, a poénok nem tudnak annyira ülni, mint azt elvárnánk, a romantikus szál pedig inkább lesz erőltetett, mint logikus következmény. Ettől függetlenül viszont semmiképpen sem mondható gyenge filmnek. Fontos témát boncolgat, amit próbál fogyaszthatóvá és egyértelművé tenni.
Azt pedig, aki szerint ez a film nem ad semmivel sem többet mint egy Barbie-koppintás, még nem csapta arcon a nők valósága. Arra még nem mozdult rá egy főnöke sem, nem maradt le munkáról azért, mert gyereke van vagy mert szeretne gyereket, nem sétált haza késő este félve, nem húzott hosszú nadrágot 40 fokban is és nem érezte magát folyamatosan kevésnek egy világban, ahol egyetlen dolog miatt marad alul, a neme miatt.
