Hölgyeké az elsőbbség: letarolta a Netflixet ez a vígjáték és nem véletlenül – Kritika

Képzeljünk el egy világot, amiben a férfiak számolják a kalóriákat, izzadnak a spinningen, majd otthon mosnak, főznek, takarítanak. A munkahelyen hamarabb kerül szóba a külső adottságuk, mint a tehetségük, az utcákon pedig minden autóból kocsányon lógó szemekkel vizslatják őket és füttyögek utánuk. Ismerős? A Hölgyeké az elsőbbség bevállalta, hogy megmutassa, milyen nőnek lenni 2026-ban.

A Hölgyeké az elsőbbség című új Netflix-vígjáték egy párhuzamos univerzumba repít egy arrogáns, vezető beosztású férfit, hogy tükröt tartson elé.

A vígjáték azzal a gondolattal játszik el, hogy milyen világban élnénk, ha minden, amivel manapság egy nőnek meg kell küzdenie, az a férfiakat érintené.

A kérdés csak az, hogy sikerül-e főszereplőnknek önvizsgálatot tartania a nők által uralt világban.

A film a Boratból ismert Sacha Baron Cohen által alakított Damiennel indít, aki vezető pozícióban dolgozik egy reklámcégnél.

Férfiként a tenyeréből eszik a világ, amit szeret hangsúlyozni is, így mindenki utálja. Szexista megjegyzéseit jegyzetben írja fel a titkárnője, női kollégáját, Alexet (Rosamund Pike) pedig csakis a kötelező kvóta miatt választja meg vezetőnek, a véleményére már nem kíváncsi.

A konfliktust épp ez okozza, ugyanis Alex felmond, amikor rájön, hogy megérdemelt előléptetése csak egy látszatintézkedés, a meetingek pedig inkább tűnnek tini fiúk kocsmai beszélgetésének, mint komoly munkának. Főszereplőnk, Damien épp Alex után megy sietve, amikor nekimegy egy oszlopnak és beverve a fejét egy másik világban ébred.

Damien feladata, hogy a nők által uralt univerzumban is vezetővé váljon, akkor ugyanis visszajuthat eredeti világába.

A nőket is megrészegítené a hatalom?

Ugyan a film témája az, hogy Damien elé tükröt tart a matriarchátus és rájön, milyen elnyomóan bánik ő is és a világ is a nőkkel, valójában a mozi a nézőknek mutat igazi tükröt.

A Netflix vígjátékában ugyanis a nők ugyanolyan elnyomóak, szexisták és pökhendiek vezetőként, mint sokszor a férfiak a való világban. Ugyanúgy kihasználják a „gyengébbik" nemet, ez esetben a férfiakat, és tárgyiasítják őket.

Azaz hiába lenne nők által uralt a világ, az semmit sem oldana meg. Mert a férfire és a nőre egyaránt szükség van és mind a két nemből találkozhatunk szorgalmas, szakmailag kiemelkedő személlyel és olyannal is, aki másként próbál érvényesülni. Mindkét nem elnyomható, kizsákmányolható és felhasználható önös célokra.

A film legfőbb tanulsága éppen az, hogy Damien és Alex egyformán törtető és jó szakember, nem tudják egymást leuralni és nem is kell. Ketten lesznek igazán sikeresek. Azaz a hiba nem a férfiakban van, hanem a rendszerben. Ugyanaz a rendszer női vezetőkkel sem működne feltétlenül jobban.