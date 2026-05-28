Feketébe borult Hollywood: elhunyt az Oscar-díjas legenda, akinek sikerfilmek tucatjait köszönhetjük

Komáromi Bence
2026.05.28.
95 éves korában meghalt Albert Wolsky, jelmeztervező.

Kollégái jelentették be, hogy 95 éves korában elhunyt a világsztárok ruhatárának legnagyobb ikonja, Albert Wolsky. A jelmeztervező öt évtizedes pályafutása során díjnyertes kosztümöket és időtálló ruhadarabokat készített a színészek számára, sőt az egyik ötletével még divatot is teremtett.

Albert Wolsky halála lesújtotta Hollywoodot

A jelmeztervező május 23-án hunyt el. Legjobb barátja, Christopher Lawrence megható Instagram-bejegyzésben erősítette meg a szomorú hírt: „Albert Wolsky valódi herceg voltál a hétköznapi férfiak között. Hatalmas szeretettel és hálával gondolok rád. Te voltál az első, aki azt mondta nekem, hogy jelmeztervező leszek, és te voltál az a férfi, akit minden nehéz döntésem előtt felkerestem. Nagyon szomorú vagyok most" – olvasható a filmes bejegyzésében.

A Grease-zel divatot teremtett

Albert Wolsky karrierje az 1960-as években kezdődött, amikor különböző Broadway-darabokban dolgozott és ő készítette a ruhákat a Camelothoz és A szobalány Manhattenben darabhoz. Később számtalan filmben is megcsillogtatta tehetségét, amelyek közül a legismertebb a Grease volt, amellyel divatot teremtett. 

Ő készítette ugyanis Olivia Newton-John ikonikus fekete ruháját, amelyet egy eredeti 1950-es fekete bőrnadrággal dobott fel. A ruha jövőjét pedig mindannyian láttuk: a mai napig nők millió hordják világszerte és alig van olyan ember a Földön, aki ne tudná, hogy mit viselt a színésznő a Pomádéban

Sőt, az említett darabot 2019-ben egy Sara Blakely nevű hölgy 162 ezer dollárért, vagyis 50 millió forintért vásárolta meg egy jótékonysági aukción. 

Wolsky karrierje során 7 Oscar-jelölést zsebelt be, amelyek közül kettőt díjra tudott váltani. Az első elismerést az All That Jazz, a másodikat pedig a Bugsy című filmért kapta.

 Az utolsó éveiben is aktív maradt, utolsó projektje a 2022-es Amsterdam című dráma volt.

Az ikonikus darabokat a KARMA Pécsi Kesztyű készítette el.

Kitálalt a híres jelmeztervező: elárulta, kik a legbunkóbb sztárok Hollywoodban

Jean-Pierre Dorléac, híres jelmeztervező pályafutása kellemetlen élményeiről vallot egy interjúban. Több ismert hollywoodi színészt is nagyon nehéz esetnek nevezett, de két színésznőt konkrétan a legbunkóbb sztárok között említett.

Elképesztő tervezések és gótikus romantika: az új Frankenstein-film különleges jelmezeinek kulisszatitkai

Ilyen, amikor egy klasszikus könyv életre kel a filmvásznon: Frankenstein történetének Netflix-feldolgozása november 7-től lesz elérhető a streaming platformon. A produkció jelmeztervezője a film grandiózus és látványos kosztümjeiről árult el kulisszatitkokat.

 

 

 

 

