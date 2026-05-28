Feketébe borult Hollywood: elhunyt az Oscar-díjas legenda, akinek sikerfilmek tucatjait köszönhetjük

Kollégái jelentették be, hogy 95 éves korában elhunyt a világsztárok ruhatárának legnagyobb ikonja, Albert Wolsky. A jelmeztervező öt évtizedes pályafutása során díjnyertes kosztümöket és időtálló ruhadarabokat készített a színészek számára, sőt az egyik ötletével még divatot is teremtett.

Meghalt Albert Wolsky kétszeres Oscar-díjas jelmeztervező.

Forrás: FilmMagic

Albert Wolsky halála lesújtotta Hollywoodot

A jelmeztervező május 23-án hunyt el. Legjobb barátja, Christopher Lawrence megható Instagram-bejegyzésben erősítette meg a szomorú hírt: „Albert Wolsky valódi herceg voltál a hétköznapi férfiak között. Hatalmas szeretettel és hálával gondolok rád. Te voltál az első, aki azt mondta nekem, hogy jelmeztervező leszek, és te voltál az a férfi, akit minden nehéz döntésem előtt felkerestem. Nagyon szomorú vagyok most" – olvasható a filmes bejegyzésében.

A Grease-zel divatot teremtett

Albert Wolsky karrierje az 1960-as években kezdődött, amikor különböző Broadway-darabokban dolgozott és ő készítette a ruhákat a Camelothoz és A szobalány Manhattenben darabhoz. Később számtalan filmben is megcsillogtatta tehetségét, amelyek közül a legismertebb a Grease volt, amellyel divatot teremtett.

Ő készítette ugyanis Olivia Newton-John ikonikus fekete ruháját, amelyet egy eredeti 1950-es fekete bőrnadrággal dobott fel. A ruha jövőjét pedig mindannyian láttuk: a mai napig nők millió hordják világszerte és alig van olyan ember a Földön, aki ne tudná, hogy mit viselt a színésznő a Pomádéban.

Sőt, az említett darabot 2019-ben egy Sara Blakely nevű hölgy 162 ezer dollárért, vagyis 50 millió forintért vásárolta meg egy jótékonysági aukción.

Wolsky karrierje során 7 Oscar-jelölést zsebelt be, amelyek közül kettőt díjra tudott váltani. Az első elismerést az All That Jazz, a másodikat pedig a Bugsy című filmért kapta.

Az utolsó éveiben is aktív maradt, utolsó projektje a 2022-es Amsterdam című dráma volt.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: