Döbbenetesen néz ki a 87 éves Terence Hill: egy western stílusú vb-reklámban tűnt fel

Különleges reklámfilmmel készültek a futballszezon egyik legnagyobb eseményére. Terence Hill ikonikus megjelenése ezúttal is a klasszikus westernfilmek világát idézi meg a nézők számára. A kampány egyszerre épít humorra, látványra és erős nosztalgikus hangulatra.

Terence Hill egy új reklámban tűnt fel.

Forrás: YouTube / Denner Romandie

Terence Hill reklámfilmben szerepel

A legendás westernfilmek hangulatát idézi az a friss reklámfilm, amelyben a 87 éves Terence Hill ismét cowboyként tűnik fel a kamerák előtt. A rövidfilm egy svájci kereskedelmi lánc kampányához készült, és a futballvilág szereplőit vegyíti a klasszikus vadnyugati stílussal.

A produkció különlegessége, hogy a reklám nem egyszerű sportkampányként működik, hanem egyfajta tisztelgés a régi spagettiwesternek előtt.

A történetben a focisták és a westernhősök világa találkozik: poros utcák, lassú kameramozgások és filmszerű párbajhangulat idézi meg Terence Hill legismertebb alkotásainak atmoszféráját. A kampányban svájci válogatott játékosok is szerepet kaptak, köztük Granit Xhaka és Zeki Amdouni, valamint a női horvát futballista, Ana Maria Markovic.

Terence Hill és Bud Spencer neve évtizedek óta összeforrt a westernfilmekkel és a könnyed akció-vígjátékokkal.

Közös filmjeik generációk számára váltak kultikus alkotásokká, ezért különösen nosztalgikus élményt jelent a rajongóknak, hogy a színész ennyi idősen is visszatér a műfajhoz.

Az utóbbi években többször is felmerült, hogy új westernprojektekben vállal szerepet, ami azt mutatja, hogy a klasszikus stílus iránt továbbra is jelentős az érdeklődés.

Ha szívesen olvasnál még Terence Hillről, ezek a cikkek is érdekelhetnek: