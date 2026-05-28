2026. máj. 28., csütörtök

Döbbenetesen néz ki a 87 éves Terence Hill: egy western stílusú vb-reklámban tűnt fel

Nagy Kata
2026.05.28.
Nosztalgikus képi világgal és filmszerű jelenetekkel készült el egy új sportreklám, de nem ez volt benne az igazi meglepetés! A főszereplő, Terence Hill ismét cowboykalapot húzott, és ezzel sokak számára felidézte a legendás spagettiwesternek korszakát.

Különleges reklámfilmmel készültek a futballszezon egyik legnagyobb eseményére. Terence Hill ikonikus megjelenése ezúttal is a klasszikus westernfilmek világát idézi meg a nézők számára. A kampány egyszerre épít humorra, látványra és erős nosztalgikus hangulatra.

Terence Hill egy új reklámban tűnt fel. 
Forrás: YouTube / Denner Romandie

A legendás westernfilmek hangulatát idézi az a friss reklámfilm, amelyben a 87 éves Terence Hill ismét cowboyként tűnik fel a kamerák előtt. A rövidfilm egy svájci kereskedelmi lánc kampányához készült, és a futballvilág szereplőit vegyíti a klasszikus vadnyugati stílussal.

 A produkció különlegessége, hogy a reklám nem egyszerű sportkampányként működik, hanem egyfajta tisztelgés a régi spagettiwesternek előtt.

A történetben a focisták és a westernhősök világa találkozik: poros utcák, lassú kameramozgások és filmszerű párbajhangulat idézi meg Terence Hill legismertebb alkotásainak atmoszféráját. A kampányban svájci válogatott játékosok is szerepet kaptak, köztük Granit Xhaka és Zeki Amdouni, valamint a női horvát futballista, Ana Maria Markovic.

Terence Hill és Bud Spencer neve évtizedek óta összeforrt a westernfilmekkel és a könnyed akció-vígjátékokkal.

Közös filmjeik generációk számára váltak kultikus alkotásokká, ezért különösen nosztalgikus élményt jelent a rajongóknak, hogy a színész ennyi idősen is visszatér a műfajhoz. 

Az utóbbi években többször is felmerült, hogy új westernprojektekben vállal szerepet, ami azt mutatja, hogy a klasszikus stílus iránt továbbra is jelentős az érdeklődés.

