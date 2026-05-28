Ijesztő óriásdarazsak jelentek meg ebben a magyar városban - Itt kell vigyázni

A magyar város utcáin több tábla is egy nagy darázsfajra figyelmeztet. Az akár 5 cm-re megnövő óriás tőrösdarázs védett, eszmei értéke borsos összeget kóstál.

Számos figyelmeztető táblát kihelyezett Pécsett a Biokom, mivel több helyen is óriás tőrösdarázs jelent meg a baranyai városban. A darázsfajnak épp most zajlik a szaporodási időszaka, ezért jeletek meg a kertekben. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy ne bántsák a rovarokat.

Az óriás tőrösdarázs Európa déli részén őshonos.
Óriás tőrösdarázs a magyar kertekben

  • A nőstények 4,5 a hímek 3 cm-re nőhetnek meg.
  • Ez a darázsfaj védett, ezért nem szabad háborgatni.
  • Szerencsére az óriás tőrösdarázs csak akkor támad, ha provokálják.

Mintegy 15 figyelmeztető táblát helyeztek ki Pécs különböző kerületeiben, ahol nagy számban megjelent a darázsfaj. Mivel az óriás tőrösdarázsnak épp most zajlik a nászidőszaka, a nőstények fatuskók, korhadásnak indult fák környékén keresnek helyet petéik számára. Repülési időszakuk májustól októberig tart. A Biokom arra kéri a lakosokat, hogy ne bántsák a rovarokat, hiszen védett darázsfajról van szó.

Egy példány eszmei értéke 50 000 Ft.

Ugyan a rovar ijesztő lehet, a nagyobb nőstények akár 4,5-5cm-re is megnőhetnek, ezzel hazánk legnagyobb darázsfaja, valójában ártalmatlanok. Az agresszív lódarazsakkal ellentétben ők csak a legvégső esetben használják fullánkjukat, konfliktuskerülők, mérgük sem halálos. Sőt, kifejezetten hasznosak, mivel cserebogár, szarvasbogár, illetve orrszarvúbogár lárváival táplálkoznak, ezzel kordában tartva a szaporulatot.

Az óriás tőrösdarázs endemikus faj hazánk déli részén, azonban a hírhedt ázsiai lódarázs új darázsfaj Magyarországon, melyre már több ízben adtak ki riasztást.

Az óriás tőrösdarázs könnyen felismerhető kerekded sárga foltjairól, ami megkülönbözteti a többi darázsfaj csíkozásától. Bántalmazásuk nemcsak törvénybe ütköző, de még az ökoszisztémát is megzavarhatja, így ne háborgassuk az egyedeket.

