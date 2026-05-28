Mintha kicserélték volna Susan Boyle-t: vérbeli dívává alakult át 65 éves korára az énekesnő

Amikor 2009-ben a népszerű tehetségkutató, a Britain’s Got Talent színpadára lépett, mindenki kételkedett benne. Azonban amikor Susan Boyle elkezdte énekelni az I Dreamed a Dream c. dalt, a gúnyos mosoly mindenki arcára ráfagyott, földöntúli előadását álló ováció követte. Az azóta eltelt 17 évben nagy karriert futott be a skót énekesnő, aki legújabb Instagram posztjában mindenkit ledöbbentett megújult külsejével.

Susan Boyle drámai átalakulása

Az ikonikus énekesnő bámulatos kisugárzásával és elképesztő hangterjedelmével bebizonyította, hogy nem a külső, hanem a tehetség az, ami igazán számít. Legújabb Instagram posztjában azonban mégis külsejével sokkolt, szinte már provokatív magasságokba emelve az átalakulást.

Ugyanis a korábban konzervatívan öltözködő énekesnő barna velúrmelegítőben, szőrmekabátban, illetve kacér napszemüvegben szerepel a képeken. Legmeghökkentőbb aspektusa átalakulásának mégis szőke, egyenes haja, mely éles ellentétet mutat korábbi frizurájával.

Mivel a döbbenetes képek egy zenei stúdióban készültek, sejteni lehet, hogy Susan Boyle új dalokon dolgozik. Lehet, hogy hamarosan új nagylemeze számíthatunk tőle?

Ez annál is inkább lehetséges, minthogy a poszt leírása a sokat sejtető „Holnap új korszak veszi kezdetét”, ahogy év elején megjelent márkája is gyökeres arculatváltást jelent, valóban új fejezetet hozva Susan Boyle életébe. Mint ismeretes, az énekesnő 65. születésnapján új termékcsaláddal jelentkezett, ahol többek között sapkák, pólók, pulóverek várják a vásárlókat 50 és 13 font közötti egységáron. (Kerekítve 20 000 és 5000 Ft.)

„Mivel ma ünneplem a 65. születésnapomat, nagyon örülök, hogy végre megoszthatom veletek az első hivatalos termékcsaládomat. Szerettem ezt összeállítani, és remélem, találtok majd valami tetszetőset” - nyilatkozta az énekesnő, aki egy súlyos agyvérzésből tért vissza a világot jelentő deszkákra. „Még további izgalmas termékek is úton vannak, szóval tartsátok szemeteket a bolton.”