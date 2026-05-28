Michael Schumacher fia újra foglalt: nem akárkivel jött össze Mick – FOTÓ

Mick Schumacher egy portugál modellel, Clara Ramosszal jött össze. A gyönyörű párt lencsevégre kapták egy hivatalos eseményen.

Mick Schumachernek új barátnője van.

Mick Schumacher szerelmi élete Michael Schumacher fia 2025-ben szakított exbarátnőjével, akivel 3 évig voltak együtt.

Azóta most jelent meg először új kedvesével, Clara Ramosszal.

A pár az Indy 500 díjátadó gálán mutatkozott együtt, ahol Mick egy nívós díjat is átvett.

Mick Schumacher új barátnője

A világhírű Forma-1-es pilóta, Michael Schumacher fia 2025 áprilisában szakított előző barátnőjével (aki szintén modell volt, csak éppen dán), Laila Hasanoviccsal. A dán modellel 3 évig tartott a kapcsolata, azóta viszont csak pletykák keringtek, konkrét dolgot soha nem lehet tudni a német autóversenyző szerelmi életéről. Most viszont Clara Ramosszal az oldalán tűnt fel egy díjátadón, akivel, be kell vallanunk, igen szép párt alkotnak.

Clara egy portugál modell, aki jelenleg Barcelonában él és tanul. A modell ugyanis nemcsak szép, hanem okos és tehetséges is: a Barcelonai Egyetemen doktorál művészettörténetből, mellette pedig hegedül is.

A pár első közös megjelenése

Mick, aki jelenleg az IndyCarban versenyez, nemrég vett részt az Indy 500 díjátadó gáláján, ahol Clarával az oldalán mutatkozott. Mick sötétzöld öltönyben, Clara pedig egy gyönyörűen csillogó, fekete estélyiben volt. A magánéleti boldogság mellett szakmai siker is megkoronázta az estét, Mick ugyanis átvehette „Az év legjobb újonca" díját, melyben az is igen különleges, hogy Mick az első német, aki megkapta ezt az elismerést.

